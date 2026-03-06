Proč stres ničí pleť i vlasy rychleji než čas?

Zatímco stárnutí je postupný proces, chronický stres se v těle chová jako neřízená lavina. „Dokáže růstový cyklus narušit během několika týdnů,“ vysvětluje odborník na vlasovou péči Tomáš Arsov. Ve své praxi dnes běžně řeší vypadávání vlasů u mladých lidí mezi 18 a 40 lety. Příčiny jsou přitom jasné: obrovský psychický tlak a špatná životospráva.
Tomáš přitom mluví z vlastní, velmi osobní zkušenosti. Sám si totiž prošel obdobím, kdy ho extrémní tempo dovedlo až na hranu sil. „Sám jsem si nedávno prošel těžkým syndromem vyhoření, kdy jsem se pod tlakem práce a stresu doslova zhroutil. Moc dobře tedy vím, jak rychle dokáže vyčerpání tělo úplně ‚vypnout‘,“ přiznává otevřeně.
Když organismus bojuje o energii, krása jde stranou
Důvod, proč se vnitřní přetížení propisuje právě do našeho vzhledu, je prostý: kůže i mozek pocházejí ze stejného základu a jsou v neustálém kontaktu. Když organismus funguje v režimu dlouhodobého vyčerpání, zaplaví ho kortizol. Ten v pokožce ničí kolagen a u vlasů blokuje klíčovou signální molekulu Gas6. „Bez této molekuly se kmenové buňky vlasu zablokují v prodloužené fázi klidu a vlasy zkrátka přestanou růst,“ upozorňuje odborník. K tomu se přidává oxidační stres, který doslova vysává buněčnou energii.
Test elasticity Odhalí, zda vlasům chybí hydratace, nebo síla k regeneraci
Aby Tomáš v salonu poznal, zda je problém v nevhodné péči, nebo v celkovém vyčerpání organismu, používá test elasticity. Ten v praxi funguje jako nekompromisní detektor pravdy:
- Kosmetické poškození: Pokud jsou vlasy zničené jen zvenčí (např. nadměrným žehlením nebo špatným odbarvením), chybí jim především hydratace. Vlas je pod tahem tuhý, nepružný a velmi rychle praskne.
- Vnitřní přetížení (vlas jako žvýkačka): Pokud je organismus dlouhodobě přetížený, vlas ztrácí svou vnitřní proteinovou strukturu, která je z 90 % tvořena keratinem. „Takový vlas se pak natahuje jako žvýkačka a už se nevrátí do původního tvaru,“ popisuje expert.
Podobně stres „rozladí“ i pokožku hlavy. Ta pak vykazuje paradoxní stavy: je sice extrémně suchá, ale mazové žlázy se pod náporem stresu mohou doslova zbláznit a produkují nadbytek mazu. Výsledkem jsou lupy a seboroická dermatitida.
Limity kosmetiky a „chemické dušení“
Podle Arsova má běžná kosmetika jasné limity. „Pokud vaše nadledvinky kvůli stresu blokují růstový cyklus vlasu, žádný povrchově aplikovaný šampon na světě tuto hormonální blokádu nezvrátí.“ Situaci navíc často zhoršují produkty s obsahem těžkých silikonů a agresivních sulfátů. Ty vytvářejí jen vizuální iluzi zdraví, ale vlasy obalí neprodyšným filmem a stresovanou pokožku, která nutně potřebuje dýchat, doslova udusí.
Zásadní rady pro restart Jak na to?
Tomášova hlavní rada je začít řešit problém současně zvenčí i zevnitř.
- Péče zvenčí: Absolutně vyřaďte produkty se silikony, sulfáty a parabeny a zaměřte se na čisté složení. Nastavte si správnou rutinu – hlavu si myjte vždy dvakrát. „První mytí rozbije povrchové nečistoty, při druhém jemně bříšky prstů masírujte pokožku, abyste ji pořádně prokrvili, a po umytí vlasy nedrhněte ručníkem, jen je lehce promačkejte.“
- Podpora zevnitř: Vyčerpané tělo doslova spaluje své zásoby. Je potřeba obnovit buněčnou energii pomocí molekul jako NAD+ a chránit buňky před oxidačním stresem pomocí látek, jako je resveratrol. Pro vlasovou pokožku a růst folikulů jsou pak naprosto stěžejní vitaminy D3 a K2.
„Teprve když tělu dodáte chybějící energii a správné stavební látky zevnitř a zároveň mu přestanete škodit chemií zvenčí, uvidíte skutečné a trvalé výsledky,“ uzavírá Tomáš Arsov.
