Kniha Krize chlapectví přináší komplexní plán pro rodiče, učitele, nebo politiky, aby zjistili, jak mohou našim synům pomoci k tomu, aby z nich byli šťastnější a zdravější muži, otcové a leadeři, kteří si zaslouží náš respekt. Co ale znamená krize chlapectví konkrétně?

Jedná se o krizi vzdělávání. Chlapci mají po celém světě o 50 procent menší pravděpodobnost než dívky, že splní základní kritéria znalostí v oblasti čtení, matematiky a přírodních věd.

Jedná se o krizi duševního zdraví. Počet lidí trpících ADHD roste. A zatímco míra sebevražd u chlapců a dívek je stejná, jak se z chlapců stávají mladí muži, míra sebevražd je u nich šestkrát větší než u mladých žen.

Jedná se o krizi otcovské péče. Chlapci vyrůstají s otci, kteří se méně podílejí na výchově, a chlapci pak v důsledku toho častěji nedokončí školu, propadnou alkoholu nebo drogám, začnou páchat trestnou činnost a skončí ve vězení.

Jedná se o krizi účelu. Původní pocit účelu, který chlapci měli – být válečníkem, leaderem nebo výlučným živitelem rodiny – se pomalu vytrácí. Řada bystrých chlapců se tak potýká s „absencí účelu“, cítí se odcizení, izolovaní a propadají okamžitému potěšení.

Dr. Warren Farrell je autorem knih, které vyšly v sedmnácti jazycích. Patří k nim dva cenami ověnčené mezinárodní bestsellery: Why Men Are the Way They Are (Proč jsou muži takoví, jací jsou) a The Myth of Male Power (Mýtus o mužské moci). Deník Finacial Times zařadil Warrena mezi 100 předních myšlenkových leaderů na světě.

Dr. John Gray je autorem knihy Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, kterou deník USA Today označil za šestou nejvlivnější knihu posledních pětadvaceti let. Tato kniha v pevné vazbě byla nejprodávanější knihou literatury faktu devadesátých let. Knihy Johna Graye byly přeloženy přibližně do čtyřiceti pěti jazyků a vyšly ve více než stovce zemí.

„Krize chlapectví“ brilantním způsobem zkoumá problémy, jimž čelí naši synové – a tedy de facto všichni. Kapitoly o ADHD, úloze matek a otců při výchově a o tom, jak v chlapcích rozvinout zdravou inteligenci, jsou neocenitelné a změní vám život.“

—Suzanne Somersová