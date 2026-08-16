Jedna stará portugalská moudrost říká: „Máš problémy? Vezmi si lahev vína a jdi k moři. Všechny starosti se ti hned odplaví pryč.“
Toto rčení potvrzuje i americký mořský biolog a neurovědec Wallace J. Nichols, který v roce 2014 vydal knihu Blue Mind (Modrá mysl), v níž představuje blahodárný vliv vody na lidskou psychiku.
Podle něj nejenom pohled, ale i obyčejné šplouchání vody nebo šumění vln dokáže okamžitě navodit atmosféru bezpečí a klidu na duši. V čem tohle kouzlo spočívá a jak ho můžete využít v praxi?
Tři druhy mysli
Podle zmíněného neurovědce W. J. Nicholse váš mozek neustále „přepíná“ mezi těmito třemi stavy: červenou myslí (stres, aktivita, neklid, přetížení), šedou myslí (naprosté vyhoření, totální apatie) a modrou myslí (klid, regenerace a harmonie poblíž vody).
V běžném životě leckdy balancujete mezi stresem, aktivitou a naprostým vyhořením, a tak je přirozené, že občas potřebujete zvolnit a načerpat sílu, třeba právě u vody...
Proč zrovna tam? Protože pohled na vodní plochu, zvuk vody (příjemné šplouchání a jemné šumění vln) má na lidskou psychiku okamžitý zklidňující účinek. Výzkumy prokázaly, že dochází ke snížení stresového hormonu kortizolu a naopak ke zvýšené produkci tzv. „hormonů štěstí“ serotoninu a dopaminu, které vám dodají pocit radosti, míru a spokojenosti.
Audio řešení na doma
Abyste si při běžném stresu, pracovních výkonech a vypětí zachovali trochu zdravého rozumu, je potřeba dodat mozku, ale i tělu trochu osvěžení a relaxace, která vás chrání před naprostým kolapsem a vnitřním vyhořením.
Nikdo vás nenutí, abyste denně chodili k řece, stačí si dát každý den delší sprchu nebo si pustit do sluchátek uklidňující zvuk deště či fontány. Na mobilu si zkuste zdarma stáhnout aplikaci Rain Sounds, kde si lze „namíchat“ zvuky deště, bouřky, kapek padajících na okno...
Naprosté „vypnutí“
Přirozený kontakt s vodou můžete posílit jednou týdně i nějakou větší procházkou k řece či jezeru nebo si třeba jen tak sedněte do parku, kde je nějaké hezké zahradní jezírko. Jakmile budete u vodní plochy, zkuste na chvíli „vypnout hlavu“ a věnovat pozornost jen tomu, co vidíte před sebou.
Dívejte se na lesknoucí se hladinu a představujte si, že s každou vlnkou odplouvá z vašeho těla část napětí, starostí, úzkosti a nahromaděného stresu.
Restart pro plíce a duši
Pokud můžete, jednou ročně si dopřejte i dovolenou u moře. Pobyt u „velké vody“ vám pomůže nejenom „srovnat mysl“, ale prospěje také vašim plicím. Mořský vzduch totiž obsahuje sůl a jód, které vám je pročistí a zároveň povzbudí i celkovou imunitu vašeho těla. Při dýchání slaného ovzduší dostanete do těla i záporné ionty, které mají blahodárný vliv na psychiku.
Co všechno umí „tekutá medicína“?
Pohled na vodu a kontakt s ní napomáhá organismu cítit se lépe, zdravěji a lehčeji.
Článek vznikl pro časopis Tina.