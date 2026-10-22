Muž v lodičkách nebo krajkovém prádle už dnes není jen rekvizitou travesti show. Crossdressing, tedy oblékání oděvů tradičně spojovaných s opačným pohlavím, se postupně přestává skrývat za zavřenými dveřmi a stále častěji se stává tématem otevřených debat.
Zatímco pro jedny jde o prostředek sebevyjádření, pro jiné představuje vzrušující zpestření partnerského života. Společným jmenovatelem je ale touha cítit se dobře ve vlastní kůži.
Přestože může crossdressing působit jako fenomén moderní doby, jeho historie sahá hluboko do minulosti. Už ve starověkém Řecku bylo běžné, že muži ztvárňovali ženské role v divadle a oblékali ženské oděvy. I slavný bůh Dionýsos býval zobrazován v ženské tunice či se závojem.
Nejde o módní výstřelek
Dnes mají důvody k oblékání ženských šatů mnohem osobnější rozměr. „Mnoho lidí si přeje nosit oblečení, které je tradičně spojováno s opačným pohlavím. Pro ně to není jen otázkou módy, ale vyjadřují tím svou touhu po identitě a seberealizaci. Pro některé z nich je toto oblékání způsobem, jak vyjádřit svou jedinečnost a posílit své sebevědomí a vnímání vlastního já. Nicméně takové jednání často stále čelí předsudkům a odsuzování,“ vysvětluje primář sexuologického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Marek Broul.
Když převlek rozzáří ložnici
Řada lidí si crossdressing automaticky spojuje s travesti vystoupeními. Ve skutečnosti je však mnohem pestřejší. U některých párů se stává součástí takzvaného sexuálního divadla neboli roleplay, při kterém partneři vstupují do různých rolí a fantazií.
„V tomto případě hovoříme o sexuálním divadle neboli roleplay. Partneři v něm své role ztělesňují od předehry až po vyvrcholení,“ vysvětluje Tomáš Koubík ze společnosti Sexshop.cz. Kostýmy různých profesí, pohádkových postav nebo právě ženské oblečení mohou podle něj přinést nový impuls do dlouhodobého vztahu.
Fantazie začíná už před ložnicí
Než pořídíte nový kostým nebo překvapíte partnera odvážným převlekem, zkuste si zahrát malou hru na fantazii. Každý z vás napíše na papír tři tajná přání či role, které by jednou chtěl vyzkoušet. Pak si je společně přečtěte a bez posuzování si o nich promluvte. Upřímný rozhovor bývá mnohem vzrušivější než samotný převlek a zároveň posiluje důvěru i vzájemnou blízkost.
Životní koučka Lenka Procházka ze společnosti MindCorp připomíná, že lidé dnes hledají stále nové podněty.
„V sexualitě hledáme pestrost a nové podněty ke vzrušení... A mohou jít i do extrémů, jako je crossdressing,“ tvrdí.
Ne každý muž přitom obléká ženské oblečení pouze při milování. Někteří si oblíbili například dámské spodní prádlo natolik, že ho nosí i pod běžným oblečením během pracovního dne.
Upřímnost je základ
Odborníci se shodují, že největší komplikací nebývá samotný crossdressing, ale jeho utajování. Výzkumy ukazují, že mnoho partnerek zálibu svého muže sice aktivně nesdílí, často ji ale dokáže přijmout, pokud o ní ví od začátku vztahu. Stejnou zkušenost má i primář Broul.
„Většina mužů praktikujících crossdressing je ženatých. Jejich partnerky jejich aktivitu většinou tolerují nebo ji přijímají jako součást jejich společného sexuálního života,“ vysvětluje.
Největší problémy podle něj nastávají tehdy, když se partnerka o mužově zálibě dozví až po letech. Tehdy se často objevují pocity zrady, nejistoty nebo strachu. Nejlepší cestou je proto otevřená komunikace. Pokud si člověk není jistý reakcí partnera, je dobré začít obecnou debatou a citlivě zjistit jeho názor. Právě důvěra, respekt a vzájemná upřímnost totiž rozhodují o tom, zda se i netradiční fantazie mohou stát obohacením vztahu, nebo důvodem ke zbytečným konfliktům.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života pro ženy.