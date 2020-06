Rodiče měli pravdu, když nám říkali, že pořádek je důležitý. Na druhou stranu nás ale také dost stresuje! Přestože má nepořádek špatnou pověst, má i své výhody.



Věděli jste například, že prokazatelně zlepšuje naši kreativitu? Vědci z univerzity v americké Minnesotě to ověřovali v jednom svém experimentu. Zkoumali studenty a jejich psací stoly. Polovina respondentů měla věci v perfektním pořádku a strukturovaně rozdělené, druhá polovina skladovala na stole vše možné. Všichni dostali stejný úkol. Měli na svůj stůl umístit co nejvíc tenisových míčků. Jak to dopadlo? Ti nepořádní nacházeli lepší řešení, protože se dobře vyznali ve svém chaosu. Pořádní tak kreativní nebyli a měli méně nápadů, jak dostat na stůl co nejvíce míčků.

Chaos může být tedy podnětný. Ale nejen to! Přečtěte si, proč byste mohli trochu více milovat zmatek.