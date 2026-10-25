Proč máme někdy večer nutkání sníst, na co přijdeme?
Večerní „nájezdy na ledničku“ často nejsou otázkou slabé vůle ani nedostatku disciplíny. Nejčastěji za nimi stojí kombinace toho, že jsme přes den jedli málo, nepravidelně nebo jsme se příliš omezovali. Tělo si večer jednoduše říká o energii, kterou během dne nedostalo. Velkou roli ale hraje taky psychika a náš celkový životní režim. Stres a nedostatek spánku například ovlivňují hormony, které regulují hlad a sytost. Můžou zvyšovat hladinu ghrelinu, takzvaného hormonu hladu, a naše tělo pak může mít skutečně větší biologickou potřebu jíst.
A jakou roli hraje psychika?
Přes den býváme v režimu povinností, výkonu a kontroly a na vlastní potřeby není čas. Večer konečně polevíme a jídlo se může stát způsobem, jak si dopřát odměnu, uvolnění nebo chvíli pro sebe – krátkodobě nám může pomáhat regulovat napětí a zklidnit nervový systém.
Čím víc jsme tedy přes den v zápřahu, tím větší může být večer touha se prostřednictvím jídla zklidnit. U lidí, kteří často drží diety nebo se snaží si stravování přísně kontrolovat, ale bývá spouštěčem přejídání i myšlenka typu „už jsem to zkazil/a, takže je to stejně jedno“ po konzumaci něčeho „zakázaného“.
Jak by měl vypadat jídelníček během dne, aby k takovému „rabování“ ledničky vůbec nedocházelo?
Základem je nehladovět a jíst pravidelně. Ideální jsou tři hlavní jídla a podle potřeby jedna až dvě svačiny. Každé hlavní jídlo by mělo obsahovat dostatek bílkovin, komplexních sacharidů, kvalitních tuků a vlákniny – tedy například maso, rybu, vejce, sýry či luštěniny, k tomu přílohu jako brambory, rýži nebo pečivo, zeleninu a trochu tuku. Jídelníček by měl být dostatečně výživný a pestrý a své místo by v něm mělo mít i takzvané jídlo pro radost. Čím víc si totiž potraviny démonizujeme a zakazujeme, tím větší psychickou přitažlivost pro nás můžou mít.
Co nám večerní chutě prozradí o našem zdraví?
Konkrétní chutě nám můžou napovědět, ale nefunguje to tak, že bychom z chuti na čokoládu automaticky poznali nedostatek hořčíku či z chuti na slané nedostatek soli. To jsou spíš rozšířené mýty. Mnohem zajímavější je sledovat, čím se večer přejídáme. Pokud je to například čokoláda, pečivo, chipsy nebo jiná potravina, kterou máme na seznamu „zakázaných“, může být právě restrikce jedním ze spouštěčů.
Chuť na sladké může samozřejmě souviset i s únavou, stresem nebo tím, že jsme během dne jedli málo. U slaného a tučného zase můžou hrát roli naše preference, zvyklosti, ale i potřeba odměny a zklidnění.
Kdy se večerní hlad stává signálem, že je něco špatně?
Večerní hlad sám o sobě není nic špatného. Pokud jsme měli večeři třeba v šest hodin a jdeme spát až v jedenáct, je úplně přirozené, že můžeme mít ještě hlad. Stejně tak po fyzicky nebo psychicky náročném dni může být potřeba energie vyšší. Není proto nutné mít z jídla po určité hodině strach.
Zpozorněla bych ale, pokud se večer opakovaně dostáváme do stavu, kdy máme pocit, že ztrácíme nad konzumací kontrolu. Nejde už jen o to, že máme hlad a něco sníme, ale spíš o situaci, kdy začneme jíst a nedokážeme přestat, i když už jsme fyzicky sytí. Často přitom nejíme jen konkrétní potravinu, na kterou máme chuť, ale začneme „plácat páté přes deváté“ a vyjídáme všechno možné. Důležité je proto sledovat, co večernímu hladu předchází.
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Na co se tedy zaměřit?
Je nezbytné naučit se rozpoznávat, jestli jíme proto, že máme skutečně hlad, nebo zda prostřednictvím jídla řešíme únavu, stres, emoce či celodenní omezování. Fyzický hlad přichází většinou postupně a nemáme při něm nutkání sníst určitou potravinu. U emočního hladu je to jiné. Objeví se často náhle a bývá spojený s velmi konkrétní chutí – například „teď nutně potřebuju čokoládu“. Nejde ani tak o nutnost najíst se, jako spíš o touhu získat prostřednictvím jídla nějaký příjemný pocit – odměnu, úlevu, zklidnění nebo rozptýlení.
A právě proto se taky může stát, že se najíme, ale vnitřní potřeba nezmizí. Čokoláda nám na chvíli uleví, ale pak sáhneme po dalším jídle, protože to, co jsme ve skutečnosti potřebovali, nebylo jídlo, ale odpočinek nebo něco příjemného.
Článek vznikl pro časopis Žena a život.