Hlavním důvodem nespokojenosti v zaměstnání je výše platu. Mnozí z nás se cítí podhodnoceni a nedokážou si o navýšení mzdy říct, což je pro Čechy bohužel typické. Stud a obava z odmítnutí tak vedou k tomu, že zůstáváme v práci, kde být nechceme, a svou frustraci ventilujeme „stěžováním si“, místo abychom problém aktivně řešili.
Nespokojenost se ale netýká jen výše výplaty. Velkou roli hraje také neúcta ze strany zaměstnavatele nebo problematický vztah s nadřízeným.
Možnosti jsou jen dvě: pokusit se situaci změnit otevřenou komunikací, nebo se poohlédnout po jiné práci. Druhé řešení však většina nespokojených lidí odkládá.
Je třeba udělat rozhodnutí
„Podle dlouhodobého průměru ročně změní zaměstnání asi jen 15 procent lidí,“ uvedl v podcastu Flow analytik Tomáš Ervín Dombrovský.
Obava z kroku do neznáma nebo nedostatečné finanční rezervy nás odrazují od razantnějších kroků. Ne proto, že bychom byli spokojení, ale proto, že dáváme přednost stabilitě – i za cenu nižšího ohodnocení.
Úřad práce není selhání
„Náborový proces sice digitalizace výrazně zkrátila, přesto uchazeči nechtějí být dlouhé týdny v nejistotě. I proto aktivně hledá práci jen část z nich, zatímco ostatní čekají na zajímavou nabídku,“ vysvětluje ředitel personální agentury Grafton Recruitment Martin Malo.
Současná situace přitom zaměstnancům nahrává. Nezaměstnanost je v České republice nízká a šance najít nové místo ještě během výpovědní doby je vysoká.
Nelze opomenout ani variantu, že pokud zaměstnanec svou práci dlouhodobě odvádí svědomitě, zaměstnavatel o něj nebude chtít přijít a nabídne mu vyšší mzdu nebo jiné benefity. Odvaha je v tomto směru klíčová – ať už při vyjednávání, nebo při rozhodnutí odejít.
Společnost by se navíc měla zbavit předsudku, že krátké období na úřadu práce znamená selhání. Neznamená. Stejně jako v jiných životních situacích i zde existuje nárok na podporu, kterou si lidé dlouhodobě platí ze svých odvodů. Kdyby vám vyhořel dům, také byste chtěli po pojišťovně náhradu, nebo ne?
Nebojte se učit novým věcem
Jednoduchým klíčem k tomu, jak změnit zaměstnání, je zaplatit si rekvalifikační kurz a třeba i zcela změnit obor, ve kterém jste se dosud pohybovali.
Pokud jste nezaměstnaní, lze si zažádat o rekvalifikační kurz zaplacený úřadem práce. Je to jednoduchá cesta, jak změnit svůj život a dělat konečně to, co vás baví.
Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.