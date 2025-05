Proč je výběr dětského povlečení důležitý pro zdraví dětí?

Na co si dát pozor při výběru povlečení pro děti?

Podle MUDr. Kateřiny Rieger Konopáskové je při výběru dětského povlečení nejdůležitější zaměřit se na materiál. „Dětská pokožka je velmi citlivá, proto je vhodné vybírat povlečení z přírodních materiálů, které jsou prodyšné, savé a hypoalergenní. Ideální volbou je 100% bavlna, která je měkká, dobře odvádí vlhkost a lze ji prát na vyšších teplotách,“ vysvětluje pediatrička. Pokud má dítě sklony k alergiím nebo citlivou pokožku, doporučuje vybírat i materiály s antibakteriálními vlastnostmi, jako je bambus.

Velkou roli hraje také bezpečnost. „Povlečení by mělo být bez zbytečných knoflíků, které by malé děti mohly spolknout, nebo by mělo mít praktický zip se skrytým jezdcem, jenž minimalizuje riziko udušení,“ uvádí pediatrička s tím, že certifikace jako OEKO-TEX® Standard 100 jsou zárukou, že materiál neobsahuje škodlivé chemikálie.

Proč jsou přírodní materiály tou nejlepší volbou?

„Přírodní materiály, jako je bavlna, len nebo bambus, umožňují pokožce dýchat a odvádějí vlhkost, což pomáhá udržovat optimální tělesnou teplotu během spánku. Zároveň snižují riziko podráždění pokožky nebo alergických reakcí,“ zdůrazňuje MUDr. Konopásková. Bambusové vlákno má navíc přirozené antibakteriální vlastnosti, díky čemuž je ideální volbou pro alergiky. Naopak syntetické materiály, jako je polyester, mohou zadržovat teplo a vlhkost, což může vést k přehřátí dítěte a nepohodlí během spánku. „Pokud chcete pro své děti to nejlepší, volte přírodní materiály, které jsou šetrné k jejich pokožce i k životnímu prostředí,“ doporučuje lékařka.

Hygiena povlečení je základ

Praní dětského povlečení hraje zásadní roli v zajištění hygieny a péče o citlivou dětskou pokožku. „Před prvním použitím je nutné povlečení vyprat, aby se odstranily zbytky chemikálií z výroby. Ideální je prát na vyšší teplotu, alespoň 60 °C, která účinně odstraní bakterie a roztoče,“ radí MUDr. Konopásková. Doporučuje také používat speciální prací prostředky určené pro dětské prádlo, které neobsahují parfemace ani agresivní chemikálie. Pro maximální šetrnost lze přidat jedno máchání navíc.

Veselé motivy, které děti milují

Značka Matějovský nabízí široký výběr povlečení, které spojují kvalitu, bezpečnost a krásný design. „Kolekce s motivy Krtečka patří dlouhodobě mezi naše nejoblíbenější. Kombinuje hravý design s kvalitními materiály, které jsou šetrné k citlivé dětské pokožce,“ říká Martina Matějovská, obchodní ředitelka značky Matějovský. Povlečení Krteček a jeho kamarádi je vyrobeno ze 100% bavlny, má praktický zipový uzávěr a díky digitálnímu tisku si zachovává jasné barvy i po mnoha praních.

Pro milovníky klasiky je tu kolekce Josef Lada, která přináší tradiční české ilustrace a pohádkové motivy. „V kolekci najdete povlečení s motivy kocoura Mikeše, Budulínka, Popeláka a dalších oblíbených postaviček.“ Tento design je ideální volbou pro rodiče, kteří chtějí svým dětem přiblížit kouzlo českých klasických pohádek.

„Kromě těchto kolekcí nabízíme mnoho dalších designů, takže si každý rodič může vybrat povlečení podle toho, co dítě preferuje, nebo co ladí s interiérem dětského pokoje. Máme povlečení od dětských postýlek až po povlečení do větších postelí. Zákazníkům navíc umožňujeme přizpůsobit rozměry na míru podle jejich požadavků,“ dodává Martina Matějovská.

Jak vybrat to nejlepší povlečení ve 4 krocích?

Materiál: Sázejte na přírodní vlákna, jako je bavlna nebo bambus. Jsou hypoalergenní, prodyšné a šetrné k citlivé pokožce. Bezpečnost: Povlečení by mělo mít certifikace, jako je OEKO-TEX® Standard 100, a praktické uzávěry bez knoflíků. Údržba: Vyberte materiály, které lze prát na vyšších teplotách a které si zachovají krásný vzhled i po mnoha praních. Design: Pro nejmenší volte jemné pastelové barvy a jednoduché vzory, starší děti potěší pohádkové postavičky nebo motivy z přírody.

Proč zvolit Matějovského?

Značka Matějovský, která slaví 35 let na trhu, je synonymem kvality a tradice. „Naše práce se vždy soustředila na to, aby povlečení nejen splňovalo přísná kritéria kvality, ale také přinášelo radost a pohodlí do českých domácností,“ uzavírá Martina Matějovská. Kromě širokého výběru povlečení nabízí značka také dětské dárkové sety, například s ručníky, župánky a dalšími praktickými doplňky. Ty jsou nejen ideální jako dárek, ale také krásně ladí s dětským pokojem.

Vyberte si dětské povlečení, které bude nejen krásné, ale také bezpečné a přizpůsobené potřebám vašich nejmenších.

„Kvalitní dětské povlečení by mělo spojovat bezpečnost, šetrnost k citlivé pokožce a praktičnost při údržbě. Výběrem přírodních materiálů a vhodného designu zajistíte svým dětem nejen klidný spánek, ale také zdravé prostředí, které podpoří jejich správný vývoj,“ uzavírá pediatrička MUDr. Kateřina Rieger Konopásková.

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2004 složila atestaci II. stupně z pediatrie. Přes 25 let působí ve FN v Motole jako praktický lékař pro děti a dorost a je členem lékařského týmu Pediatrie Litochleby.

