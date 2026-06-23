Proč je dobrý nápad darovat krev?

Dostatek krve je důležitý pro plánované operace, akutní zákroky při vážných nehodách, léčbu onkologických pacientů, ale velmi často i pro řešení nečekaných porodnických komplikací. Navíc nikdy nevíte, kdy budete pomocnou ruku (nebo spíše žílu) potřebovat vy nebo vaši nejbližší.
Tři životy za necelý půllitr
Pokud o darování krve zatím jen přemýšlíte, možná potřebujete dodat trochu odvahy a argumentů. Třeba ten, že při jednom odběru se dárci odebírá přibližně 450 ml krve, což je objem, se kterým se vaše tělo bez potíží vyrovná, ale dokáže zachránit až tři životy. To je solidní obchod, ne?
Z odběru navíc profitujete taky. Před každým projdete mini preventivní prohlídkou: lékaři vám zkontrolují tlak a udělají podrobný rozbor krve. Tělo po odběru také ihned nastartuje regeneraci a začne si vyrábět nové krvinky. V den odběru máte ze zákona nárok na placené volno, takže můžete bez výčitek strávit zbytek dne s knížkou nebo u oblíbeného seriálu. Zasloužíte si to! A za každý odběr si můžete odečíst ze základu daně 3 000 Kč.
Pojišťovny dárcům fandí
Podle Martina Balady, prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven ČR, odběry krve velmi podporují i zdravotní pojišťovny. „Přispívají prakticky, penězi z fondů prevence, podporou regenerace, dentální hygieny, vitamínů, lázeňské péče nebo dalších preventivních aktivit,“ uvádí Martin Balada.
Ivo Čelechovský ze zdravotní pojišťovny RBP doplňuje: „Prvodárci od nás dostanou příspěvek ve výši 1 213 Kč za první bezplatný odběr. Dárce, kteří absolvovali více odběrů, odměňujeme příspěvkem formou doživotní renty v řádech tisíců korun. Výše příspěvku se odvíjí od celkového počtu odběrů a je určen jak pro aktivní, tak i pro neaktivní dárce. Dárcům dále nabízíme i cestovní pojištění až na 30 dnů zdarma od Generali České pojišťovny, které lze sjednat i opakovaně.“
Pokud se chystáte na svůj první odběr, vůbec nemusíte mít strach. Celková návštěva krevního centra trvá zhruba 90 minut, přičemž samotný odběr vám zabere jen od 4 do 12 minut. Zbytek času tvoří vyplnění vstupního dotazníku, předodběrové vyšetření a příjemná konzultace se zdravotníkem. Po odběru na vás navíc čeká zasloužené občerstvení, které vám okamžitě dodá energii.
Léto je kritické. Dorazíte?
Letní měsíce bývají pro nemocnice nejnáročnější – lidé odjíždějí na dovolenou, stoupá počet úrazů a zásoby krve rychle ubývají. Jestliže tedy chcete udělat dobrý skutek, je právě teď ta správná chvíle. Můžete se například zúčastnit dárcovské výzvy a vyrazit ve středu 24. 6. 2026 nebo ve středu 15. 7. 2026 na akci Daruj krev s RBP do Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava, která je určena prvodárcům i pravidelným dárcům. Registrovat se můžete na webu a ráno se nezapomeňte nasnídat, vypijte alespoň litr vody nebo čaje a před odběrem nekuřte, nepijte alkohol a nejezte nic tučného.
„Rádi bychom poprosili ty, kteří o darování krve uvažují, aby se odhodlali a přišli. Je to důležité,“ uzavírá Ivo Čelechovský s tím, že darovat krev přijdou i zaměstnanci zdravotní pojišťovny RBP. Pro všechny dárce je také jako poděkování připraven dárkový balíček a mohou si tu nechat změřit cévní věk a tělesné složení.