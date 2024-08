Slzy neznamenají jen slabost. Skrývá se v nich úleva, odcházejí emoce

Už autor Malého prince Antoine de Saint-Exupery říkal: „Země slz je tím nejtajnějším místem, které člověk má.“ Nerad tam někoho pouští a sám se do něj vydává jen v případech nutnosti. Zcela odpoutat se od něj ale neumí.

A vlastně je to dobře. Slzy totiž nejsou jen negativním projevem emocí. „Naopak. Bez nich by byl život chudý. Navíc mnoha způsoby pomáhají lidskému zdraví i psychické pohodě,“ upozorňuje psycholožka Duygu Balan.

A na to si musíme posvítit. Podle vědců začínají slzy na člověka pozitivně fungovat už s prvním brekem, který dítě spustí po svém příchodu na svět. Protože bez něj by se mimčo neobešlo. „V těle matky dostává prcek kyslík prostřednictvím pupeční šňůry. Ale když se narodí, musí si ho obstarat sám,“ popisuje to psycholog Timothy J. Legg.

„Právě tím, jak se rozpláče, pomáhá plicím adaptovat se rychleji a efektivněji na novou situaci,“ dodává. Studie navíc prokázaly, že děti, které si před spaním trochu popláčou, jsou pak klidnější, méně se v noci budí a spí i o něco delší dobu.

Velkým přínosem ale mohou být slzy i později, v čase dospělosti. Pláč totiž aktivuje parasympatický nervový systém, který dokáže organismus zklidnit a v mozku navozuje pocit bezpečí. „Proto jsou tím nejlepším způsobem, jak sám sebe ukonejšit,“ uvádí odborník.

Aby pláč fungoval, vzlykejte u něj

Nutno říct, že to ale nefunguje hned. Pobrečet si musíte minimálně několik minut. Po té době by se vám také měla už viditelně zlepšit nálada, a to zvláště pokud slané potoky z vašich očí doprovází také pěkně hlasitý vzlykot.

Není slza jako slza Odborníci rozlišují v podstatě tři druhy slz a každý má naprosto jiný význam a funkci. Jsou to: Slzy bezděčné – odstraňují automaticky nečistoty jako prach nebo kouř, které se dostaly do oka.

– odstraňují automaticky nečistoty jako prach nebo kouř, které se dostaly do oka. Slzy nepřetržité – jsou tak malé, že je ani nevnímáte. Pomáhají oči lubrikovat a chránit před infekcí.

– jsou tak malé, že je ani nevnímáte. Pomáhají oči lubrikovat a chránit před infekcí. Slzy emoční – obsahují stresové hormony a toxiny. Právě ty se jejich prostřednictvím vyplaví z těla.

„Při něm totiž natahujete do plic rychle po sobě poměrně velké množství čerstvého vzduchu, který pak ochlazuje váš mozek. A ten je pak mnohem spokojenější a výkonnější, když mu není horko. Proto se i vy cítíte hned lépe naladěni, i když důvodem pláče bylo třeba nějaké neštěstí,“ uvádí Timohty J. Legg.

Pokud pláčete hodně dlouhou dobu, může vám to také ulevit od bolesti – a to nejen té psychické, ale i fyzické. „Uvolňuje totiž endorfiny, hlavně oxytocin a opioidy vnitřního původu,“ vysvětluje to odborník.

Ty způsobují, že se tělo člověka dostane do jakéhosi ztuhlého až mírně opojeného stavu. A díky němu zapomíná na věci, které ho trápí. Je to vlastně stejné jako s drogou nebo alkoholem – akorát na pláči jen v málokterých případech vznikne závislost.

Psychologové z Yaleovy univerzity v New Havenu přišli také na to, že slzy pomáhají obnovit v těle emoční rovnováhu. Jde o to, že je neroníte vždycky jenom z neštěstí. Někdy za ně může také extrémní štěstí, strach nebo stres.

Žalu se jinak nezbavíte

„Všechny tyto vypjaté emoce dokážou s duševním zdravím člověka hodně zamávat. Proto by se jimi neměl nechat zahlcovat dlouhou dobu. Právě pláč mu pomůže dostat se zase do normálu,“ uvádí se ve výzkumu.

Jaké množství je normální Vědci z univerzity v Tilburgu začali slzy pořádně zkoumat a přišli na zajímavé věci. Průměrná americká žena pláče zhruba čtyřikrát v měsíci, zato muž jen dvakrát. Ve srovnání s evropskými národy je to hodně. Například ženy v Číně si ale pobrečí v měsíci jenom jednou a chudáci muži v Bulharsku neroní slzy takřka vůbec. Česko v jejich hodnocení nefiguruje.

Stejně tak pomůže lidem vyrovnat se s dalším dlouhodobým negativním stavem, a sice se žalem. Ten prochází mnoha fázemi – od smutku přes ochromení a pocit viny až po vztek.

„Ve všech těchto fázích je pláč taktikou, jak se zklidnit a vyplavit špatné emoce z těla,“ dodává specialista.

O pozornost si lépe neřeknete

V neposlední řadě mají slzy také obrovský mezilidský přínos. I bez jakéhokoli slova ukazují těm kolem, že se něco děje. „Tím pádem vlastně volají o pomoc a prosí o podporu,“ tvrdí expert.

Dokážou tak vyslovit celkem hlasitě to, na co byste možná nenašli vy sami odvahu nebo za co byste se styděli. Vrátíme se zase na začátek, tedy do dětství. Proč asi děti často pláčou? Nebývá to vždy kvůli odřenému kolenu, ale prostě jenom proto, že touží po pozornosti, obejmutí, péči. To všechno dostanou. Ale my velcí potřebujeme ty samé věci. Tak se nestyďte, když vám někdy slzy udělají ty nejspolehlivější posly.