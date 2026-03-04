Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás

Wellness centrum SpaDeluxe v pražské Michli nabízí něco, co v Praze jen tak nenajdete – celý prostor zarezervovaný výhradně pro vás. Žádní cizí lidé u bazénu, žádné čekání na volnou kabinu v sauně, žádný hluk z vedlejší šatny. Jen vy a lidé, které si sami pozvete.

Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás. Bez cizích lidí. | foto: Archiv SpaDeluxe

Soukromí jako základ konceptu

SpaDeluxe vsadilo na jednoduchou, ale v českém prostředí stále neobvyklou myšlenku: v čase vaší rezervace je celý prostor výhradně váš. Nemusíte sdílet bazén s cizími lidmi ani přizpůsobovat svůj program provozu plného neznámých tváří. Tento přístup ocení zejména ti, kteří si chtějí skutečně odpočinout – nikoli jen vystřídat jedno přeplněné místo za jiné.

Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás. Bez cizích...

Co centrum nabízí

K dispozici je bazén, finská sauna, prostorné relaxační zóny a útulný čajový koutek. Prostory jsou navrženy tak, aby působily vzdušně a útulně zároveň – bez hotelové anonymity, ale s kvalitním vybavením, které na pohodlí neubírá.

Centrum lze využít čistě k odpočinku, ale také jako zázemí pro strukturovanější wellness program – k dispozici jsou masáže, kosmetické procedury a saunové rituály, které si lze domluvit v rámci rezervace.

Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás. Bez cizích...

Kde SpaDeLuxe najdete

Centrum se nachází v pražské Michli, jako součást nového rezidenčního projektu Residence Pobočná od developera Trade Estate Group. Lokalita nabízí rychlou dostupnost z centra Prahy, zároveň však dostatek klidu od rušného městského dění.

Na co se hodí

Privátní charakter prostoru z něj dělá ideální volbu pro nejrůznější příležitosti. Oblíbenou variantou jsou setkání přátel, oslavy narozenin nebo firemní teambuildingové akce v menším, intimnějším formátu. Stejně dobře ale poslouží i jako místo pro víkendové dopoledne, kdy si chcete jednoduše dobít energii – bez plánování a bez kompromisů.

Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás. Bez cizích...

Rezervace je možná online, prostory jsou k dispozici v různých časových blocích podle aktuální nabídky.

Více na www.spadeluxe.cz

Co jíst, aby tělo fungovalo lépe? Vsaďte na tyto superpotraviny

Ilustrační fotografie

Vypadají jako běžné suroviny, ale nutričně patří k tomu nejlepšímu, co si můžete dopřát. Superpotraviny dodají tělu důležité vitaminy, minerály, vlákninu i zdravé tuky a pomáhají podpořit imunitu,...

2. března 2026

Barvy vám zvednou v zimě náladu. Oblečte pestrou módu

Hit z 90. let, kdy se nosila saka s výraznými vycpávkami, se znovu vrací do...

Začaly na vás s dlouhou zimou přepadat černé myšlenky? Nečekejte až na první jarní den. Rozsviťte si šatník, a s ním celý svět, veselými barvami.

2. března 2026

