Privátní wellness SpaDeluxe v Praze: Celý bazén a sauna jen pro vás

Soukromí jako základ konceptu
SpaDeluxe vsadilo na jednoduchou, ale v českém prostředí stále neobvyklou myšlenku: v čase vaší rezervace je celý prostor výhradně váš. Nemusíte sdílet bazén s cizími lidmi ani přizpůsobovat svůj program provozu plného neznámých tváří. Tento přístup ocení zejména ti, kteří si chtějí skutečně odpočinout – nikoli jen vystřídat jedno přeplněné místo za jiné.
Co centrum nabízí
K dispozici je bazén, finská sauna, prostorné relaxační zóny a útulný čajový koutek. Prostory jsou navrženy tak, aby působily vzdušně a útulně zároveň – bez hotelové anonymity, ale s kvalitním vybavením, které na pohodlí neubírá.
Centrum lze využít čistě k odpočinku, ale také jako zázemí pro strukturovanější wellness program – k dispozici jsou masáže, kosmetické procedury a saunové rituály, které si lze domluvit v rámci rezervace.
Kde SpaDeLuxe najdete
Centrum se nachází v pražské Michli, jako součást nového rezidenčního projektu Residence Pobočná od developera Trade Estate Group. Lokalita nabízí rychlou dostupnost z centra Prahy, zároveň však dostatek klidu od rušného městského dění.
Na co se hodí
Privátní charakter prostoru z něj dělá ideální volbu pro nejrůznější příležitosti. Oblíbenou variantou jsou setkání přátel, oslavy narozenin nebo firemní teambuildingové akce v menším, intimnějším formátu. Stejně dobře ale poslouží i jako místo pro víkendové dopoledne, kdy si chcete jednoduše dobít energii – bez plánování a bez kompromisů.
Rezervace je možná online, prostory jsou k dispozici v různých časových blocích podle aktuální nabídky.
Více na www.spadeluxe.cz