Cold Brew patří v kavárnách Starbucks v rámci letního menu mezi nejoblíbenější nápoje a v nabídce je již v několika variacích. A ačkoli se může zdát, že připravit si tento lahodný nápoj doma je přímo nemožné, není tomu tak. Osvěžující Cold Brew Tonic je skvělým tipem na letní posezení s kamarády na terase.

Cold Brew Tonic

Budete potřebovat french press, který je součástí vybavení většiny domácností. Pokud jej nemáte, můžete si ho koupit i v kavárnách Starbucks. Připravte si svou oblíbenou zrnkovou kávu, například Starbucks House Blend, namletou nahrubo (připomíná mořskou sůl). Do french pressu nasypte 1 díl kávy a zalijte 3 díly vody (např. 1 šálek kávy zalitý 3 šálky vody) a vložte do chladničky na 20 hodin. Když je káva vylouhovaná, stlačte píst na french pressu. Do větší sklenice nasypte kostky ledu a zalijte asi 1 dcl Cold Brew. Přidejte asi 2 dcl toniku. Nejvhodnější je tonik, který není slazený (např. FeverTree). Vychutnejte si originální ledový kávový nápoj!

Pokud vám nechybí odvaha a máte rádi citrusy, určitě vyzkoušejte i originální ledovou kávu s citrusovým džusem. Tato kombinace může znít netradičně, ale chutná skvěle a rozhodně zpříjemní horké letní dny.

Ledová káva s pomerančovým džusem

I na přípravu ledové kávy budete potřebovat french press. Opět si připravte svou oblíbenou zrnkovou kávu. Pro přípravu ledové kávy s pomerančovým džusem jsou nejvhodnější africké kávy, které mají jemnou citrusovou dochuť, například Starbucks Kenya. Namelte si kávu nahrubo (struktura mořské soli). Do french pressu nasypte 2 lžíce kávy a zalijte 180 ml horké vody. Přikryjte nádobu víkem, ale píst nechte vytažen a nechte louhovat 4 minuty. Naplňte větší pohár kostkami ledu, stlačte píst french pressu a pomalu nalijte kávu na led. Dolijte 100% pomerančovým džusem podle chuti a vychutnejte si příjemné citrusové osvěžení.

S tipy od Starbucks District Coffee Mastera Miguela Gonzáleze určitě ohromíte své přátele a společně si užijete jedinečné letní momenty, na které nezapomenete. Pokud potřebujete radu ohledně přípravy kávy ve french pressu nebo jinou alternativní metodou v pohodlí domova, baristé v kavárnách Starbucks vám ochotně poradí a namelou vám vaši oblíbenou kávu na správnou hrubost podle zvoleného způsobu přípravy.

