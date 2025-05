Přijďte s námi přivítat léto na akci Summer Vibes!

Líná odpoledne, teplý podvečerní větřík, mokré plavky, a k tomu vůně grilovaného jídla ve vzduchu... Taky milujete prázdniny? Pokud se léta nemůžete dočkat, pojďte ho s námi oficiálně zahájit na akci Summer Vibes v pražských Modřanech, kterou pořádáme už 7. června 2025! Vstup je zdarma, a co s sebou? Deka, na kterou se plácnete s kamarády se neztratí, o ostatní se už postaráme my: Čeká na vás skvělé jídlo i pití, oblíbení infuenceři, známé tváře a řada partnerů, kteří si připravili zábavné workshopy. My už se nemůžeme dočkat, a co vy?

Letní slunce, piknikové deky, smích, zážitky, které zůstanou... Přesně tak si představujeme ideální sobotu – a právě tu vám letos opět přináší Cosmopolitan Summer Vibes! Venkovní event plný letní atmosféry se letos přesouvá blíž k vodě – do areálu Rosmarina v Modřanech – a my věříme, že si společně užijeme den, na který se nezapomíná.

Dobré vědět:

Kdy ~ 7.6. 2025

Kde ~ areál Rosmarina v Modřanech, Vltavanů, Praha 4

Vstup ~ Zdarma

S sebou ~ radost z léta!

Moře zážitků

Pokud byste rádi prožili pohodové odpoledne plné osvěžujících drinků, hudby a letních her, nenechte si Summer Vibes ujít. V areálu si s námi můžete zahrát beach volejbal, odpočinout si v chill zóně, podlehnout živé hudbě a zatančit si, nebo se jen nerušeně opalovat a vstřebávat atmosféru. Chystáme pro vás také stylingové proměny, workshopy a další zážitky ve spolupráci s našimi partnery. Bude toho dost - a bude to stát za to!

Těšíme se na vás ☀️