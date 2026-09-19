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Příběh dvou kamarádek, které vrátily prvorepublikové pasáži život

Komerční sdělení   10:00

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily prvorepublikové pasáži život. | foto: Archiv: Pasáž českého designu

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Začalo to jednou kavárnou, prázdnými výlohami a odvahou představit si známé místo jinak. Pasáž českého designu v centru Prahy slaví deset let. Za projektem, který od roku 2016 propojuje etablované značky, začínající autory, umění i veřejný prostor, stojí dvě dlouholeté kamarádky a zakladatelky Hana Homolková a Štěpánka Zinkaizlová. Dvě ženy, dvě rozdílné energie a jedna společná vize: dát českému designu místo, kde jej lidé potkávají každý den.

Když prázdné výlohy začnou vyprávět

Kdo dnes prochází prvorepublikovou pasáží v budově České národní banky, míjí výlohy plné nábytku, módy, šperků, doplňků, skla, umění i nečekaných designových experimentů. Před deseti lety však stejné místo působilo docela jinak – některé výlohy byly jednotvárné, jiné zůstávaly prázdné a krásný prostor jakoby čekal, až mu někdo vrátí energii.

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily...

První impulz přišel s otevřením kavárny Art-n-coffee. Její majitelka Hana Homolková uspěla ve výběrovém řízení mimo jiné díky konceptu, který spojoval kavárnu s galerií. Brzy jí však začal být samotný prostor kavárny malý – nikoli rozlohou, ale možnostmi. Začala přemýšlet o celé pasáži.

„Viděla jsem nádherný prvorepublikový prostor, který měl obrovský potenciál, ale tehdy mu chyběl život. Některé výlohy byly prázdné a já si říkala, že by mohly každý den představovat to nejlepší, co vzniká v českých ateliérech a dílnách.“ vzpomíná Hana Homolková.

Sepsala návrh pro Českou národní banku, popsala, čím by se pasáž mohla stát, a získala souhlas. Na podzim 2016 se ve výlohách objevily první expozice a z nápadu se stal živý projekt.

Dvě kamarádky, dvě rozdílné energie

Zásadním okamžikem bylo spojení zakladatelek Hany Homolkové a Štěpánky Zinkaizlové. Obě ženy pojilo dlouholeté přátelství, vzájemná důvěra i schopnost dívat se na stejnou věc z různých stran. Zatímco Hanka přinesla původní vizi, cit pro místo a chuť otevírat dveře novým nápadům, Štěpánka projektu dala organizační pevnost, systém a každodenní řád. Jako ředitelka převzala odpovědnost za financování i chod Pasáže českého designu.

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily...

„Na začátku jsme neměly desetiletý plán. Měly jsme společnou představu, že krásný prostor v centru Prahy nemá být jen průchodem z jedné ulice do druhé. Chtěly jsme, aby se tu lidé zastavili, zvedli oči od telefonu a začali se ptát, kdo vystavený předmět navrhl, z čeho vznikl a proč vypadá právě tak,“ říká Štěpánka Zinkaizlová.

Přátelství obou žen se v průběhu let stalo jedním z pilířů projektu. Deset let společné práce přineslo radost z nových autorů a výstav, ale také chvíle, kdy bylo třeba hledat finance, partnery a řešení každodenních provozních výzev. Právě tehdy se ukázalo, že osobní důvěra není v projektu jen příjemným bonusem, ale praktickou silou.

„Štěpánka dokáže dát řád i nápadu, který u mě vznikne během několika minut. Známe se dlouho, můžeme spolu otevřeně mluvit a každá přinášíme něco jiného. Bez této důvěry by Pasáž českého designu nebyla tam, kde je dnes,“ dodává Hana Homolková.

„Za deset let jsme se naučily, že dobrý projekt nestojí jen na velkých gestech. Stojí na stovkách malých rozhodnutí, na spolehlivosti a na lidech, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu. A také na schopnosti neztratit původní radost, se kterou všechno začalo,“ doplňuje Štěpánka Zinkaizlová.

Design, který není za sklem

Pasáž českého designu od počátku nevznikala jako klasická galerie. Jejím cílem bylo přivést design přímo do každodenního života a ukázat jej i lidem, kteří by na specializovanou výstavu možná nikdy nepřišli. Výlohy fungují nepřetržitě: oslovují návštěvníky Prahy, lidi mířící do práce i ty, kteří pasáží pouze náhodně procházejí.

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily...

„Nechceme lidem diktovat, co se jim má líbit. Chceme jim dát možnost český design zažít – zastavit se u výlohy, všimnout si detailu, poznat příběh autora nebo si některé věci vyzkoušet při workshopu. Design totiž není vzdálená disciplína. Je ve všem, co každý den používáme,“ vysvětluje Štěpánka Zinkaizlová.

Ve výlohách se v průběhu let potkávali mladí tvůrci se zavedenými jmény a značkami, mezi nimiž byly například RAVAK, PRIM, Modernista, Česká mincovna či Situs. Část prostoru patřila také partnerským školám. Pasáž tak pomáhala vytvářet vztahy, které by jinak nemusely vzniknout – student mohl zaujmout firmu, začínající autor se ocitl vedle etablované značky a veřejnost získala možnost porovnávat různé přístupy k tvorbě.

„Jedním z našich záměrů bylo naučit lidi žít s pěknými a kvalitními věcmi. Stejně důležité pro nás ale bylo propojovat malé s velkými. Ve školách vznikají mimořádné práce a někdy stačí, aby si jich ve správnou chvíli všiml někdo, kdo jim dokáže otevřít cestu do výroby nebo k širšímu publiku,“ říká Hana Homolková.

Od užitého designu k živému umění

Během deseti let se záběr projektu rozšířil. Vedle užitého designu získalo silné místo také výtvarné umění. Kurátorka Renáta Mužíková pro Pasáž českého designu vytvořila projekt ARTVARIUM, který přivádí do netradičního veřejného prostoru výrazné osobnosti české výtvarné a kulturní scény. Pasáž se díky tomu proměňuje nejen ve výkladní skříň současného designu, ale také v místo setkávání různých uměleckých oborů.

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily...

Důležitou roli v odborném směřování projektu sehrála designérka Kamila Hrubý Vodochodská, zaměřená na oděvní, textilní a kreativně koncepční design. Do týmu přinesla zkušenosti z módního prostředí, důraz na udržitelnost i schopnost číst tvorbu v širších souvislostech. Na výběru autorů se podílel také architekt a designér Ondřej Kamenický, který propojuje architekturu, interiéry a výstavnictví a jehož práce získaly mimo jiné ocenění Gloria musaealis 2010 a Cenu odborné poroty v soutěži Dům roku 2011. V posledních letech doplnila ještě tým Olo Křížová, profesionální kreatér a vizionář působící v módní, designové a umělecké sféře.

Současné směřování Pasáže českého designu dnes stojí především na silné trojici: zakladatelkách Štěpánce Zinkaizlové a Hance Homolkové a jedné z nejmladších členek týmu Haně Topolovové. Ta odpovídá za marketingové aktivity, vytváření vhodných synergických vazeb. Do světa designu vstoupila ze sportovního marketingu, médií a public relations – právě její odlišná profesní zkušenost pomáhá otevírat projekt novým partnerům, tématům a publiku.

Tým, který dal pasáži tvář

Za desetiletým příběhem nestojí jediný člověk, ale tým rozdílných profesí a temperamentů. Jeho současným motorem je silná trojice: zakladatelky Hana Homolková a Štěpánka Zinkaizlová spolu s Hanou Topolovou. Hana Homolková je zároveň majitelkou Art-n-coffee; vedle českého designu se dlouhodobě věnuje také podpoře současného afrického umění a pomoci se vzděláváním dětí sochařů v Zimbabwe. Štěpánka Zinkaizlová jako ředitelka odpovídá za financování, směr dalšího rozvoje projektu v oblasti nastavování obchodní strategie, vyjednávání a uzavírání smluvních vztahů. Hana Topolovová rozvíjí marketingové aktivity, strategické směřování projektu a vhodné synergické vazby. Renáta Mužíková je kurátorkou ARTVARIA a výstav doma i v zahraničí. Kamila Hrubý Vodochodská a Olo Křížová přinášejí expertizu z oblasti módy, textilu, koncepční tvorby a udržitelnosti.

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily...

Právě tato pestrost odpovídá tomu, co Pasáž českého designu představuje: nikoli jeden styl nebo uzavřený okruh autorů, ale otevřenou platformu, v níž se potkávají zkušenost, mladá tvorba, řemeslo, průmysl, umění i každodenní život.

Pět projektů, které daly Pasáži českého designu výraznou tvář

Za deset let se ve výlohách vystřídaly desítky výstav a spoluprací. Tyto projekty patří k těm, které nejlépe vystihují šíři, společenský přesah i otevřenost Pasáže.

Helping Dolls – design, který pomáhá. Charitativní projekt proměňuje panenky a další designové objekty v originální sběratelská díla. Jejich aukce podporují děti i lidi v obtížných životních situacích; v roce 2024 se podařilo vydražit 2,57 milionu korun.

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily...

Nový (z)boží! – Národní cena za studentský design. Výstava oceněných studentských prací propojuje Pasáž s nastupující generací českých a slovenských tvůrců. Ve výlohách se potkává produktový a industriální design, sklo, keramika, textil, šperk i interiérová tvorba.

Prague Design Week – talent dostává prostor. Spolupráce s jednou z výrazných přehlídek českého designu přivedla do Pasáže nové autory a umožnila jejich tvorbě zůstat ve výlohách i mimo samotný festival. Právě zde vznikala také konkrétní propojení mezi designéry a výrobci.

ARTVARIUM – galerie otevřená každý den. Projekt kurátorky Renáty Mužíkové rozšířil Pasáž o výtvarné umění a osobnosti české kulturní scény. Během lockdownu patřilo ARTVARIUM k nemnoha výstavám, které zůstaly veřejnosti denně přístupné.

Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel, Praha 1 – spolupráce při prezentaci současného oděvu a tradičního textilního a oděvního řemesla a ruční práce.

Deset let – a další kapitola

Výročí není pro zakladatelky důvodem k bilancování se zavřenými dveřmi. Naopak. Připomíná, že smyslem pasáže je být neustále v pohybu: objevovat nové autory, vytvářet nečekaná spojení a znovu a znovu zpomalovat proud lidí v centru města.

Budoucnost projektu tým spojuje s dalším rozvojem Pasáže českého designu jako otevřené a respektované platformy pro českou tvorbu – místa, kde se přirozeně potkává současný design, výtvarné umění, architektura, řemeslo a kreativní průmysly.

„Chceme Pasáž českého designu dál rozvíjet jako živou platformu pro český design a umění. Jako prostor, který propojuje současný design, výtvarné umění, architekturu, řemeslo a kreativní průmysly, dává viditelnost jejich autorům a vytváří nové příležitosti ke spolupráci. Naší společnou vizí je systematicky podporovat české umění a design, představovat jejich kvalitu široké veřejnosti a ukazovat, že tvořivost je důležitou součástí kultury, společnosti i ekonomiky,“ shoduje se tým Pasáže českého designu.

„Největší radost mám, když vidím, že se někdo před výlohou zastaví, vrátí se o pár kroků a začne se opravdu dívat. V tu chvíli víme, že pasáž splnila svůj úkol,“ říká Hana Homolková.

„Po deseti letech nechceme jen vzpomínat. Chceme dál otevírat prostor českému designu a umění, podporovat nové talenty a ukazovat, že kvalitní tvorba patří do běžného života. Výročí je pro nás poděkováním všem autorům, partnerům i návštěvníkům – a současně začátkem další kapitoly,“ uzavírá Štěpánka Zinkaizlová.

Více informací: ZDE|

Deset let Pasáže českého designu: Příběh dvou kamarádek, které vrátily...

Pasáž slaví. Přijďte být u toho

Desetiletý příběh Pasáže českého designu vyvrcholí oslavou přímo v místě, kde všechno začalo. V úterý 22. září 2026 od 16.00 hodin ožije funkcionalistická pasáž České národní banky uměním, módou i setkáními s lidmi, kteří její podobu spoluvytvářejí.

Program otevře street art přímo v pasáži. Od 16.30 hodin naváže módní přehlídka PROLÍNÁNÍ, kterou představí Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel. Návštěvníci si budou moci projít aktuální expozice a zažít český design nikoli jen jako výstavní objekt, ale jako živou součást veřejného prostoru.

„Přijďte s námi oslavit deset let českého designu, umění, nápadů a setkávání. Budeme rádi, když se v pasáži zastavíte – tentokrát ne jen na pár minut cestou centrem Prahy, ale jako naši hosté,“ zve tým Pasáže českého designu.

Více informací: www.pasazdesignu.cz

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