Prémiová dárková balení: Když chcete obdarovat s vkusem a stylem

Když hledáte dárek, který dokáže vyjádřit úctu, vděčnost i lásku k blízkým, není nic lepšího než pečlivě vybraný prémiový alkoholický nápoj v reprezentativním balení.

Když chcete obdarovat s vkusem a stylem.

Přinášíme vám pečlivý výběr těch nejzajímavějších dárkových balení, která kombinují kvalitu, tradici a moderní design – od irských likérů přes nikaragujské rumy až po toskánská růžová vína. Každý z těchto produktů vypráví svůj vlastní příběh a slibuje nezapomenutelný chuťový zážitek.

Shanky’s Whip Black Irish Whiskey Liqueur 0,7l + 4 skleničky

Pro milovníky sladkých a výrazných chutí je tu tento černý irský whiskey likér z hrabství Cavan. Shanky’s Whip je unikátní blend pravé irské whiskey a destilátu ze syrovátky, ochucený vanilkou a karamelem. S obsahem alkoholu 33 % nabízí sametovou chuť, která potěší při společenských večerech. Dárkové balení obsahuje čtyři stylové skleničky, takže je připraveno k okamžitému sdílení radosti s přáteli. Ideální pro ty, kteří mají rádi sladší profily a společenské chvíle.

Dárkové balení Shanky’s Whip lze zakoupit na webu www.1er.cz za cenu 655 Kč.

Flor de Caña 12yo Rum v dárkové krabičce

Výjimečný dvanáctiletý rum z Nikaraguy, který zraje v sudech po bourbonu
a představuje dokonalý příklad udržitelné výroby – Flor de Caña je certifikovaný uhlíkově neutrální a vyrábí se výhradně s využitím obnovitelné energie. V chuti naleznete tóny vanilky a pečených jablek, které postupně přecházejí v med a jemné koření. Elegantní dárková krabička podtrhuje prémiový charakter tohoto rumu. Ideální pro ekologicky smýšlející milovníky kvalitních rumů.

Dárkové balení Flor de Caña 12yo Rum lze zakoupit na webu www.1er.cz za cenu 930 Kč.

Champagne Piper-Heidsieck Cuvée Brut David Doran Winter Edition

Klasika mezi šampaňskými v absolutně jedinečném limitovaném zimním balení, které navrhl designér David Doran. Piper-Heidsieck Cuvée Brut patří mezi nejoceňovanější šampaňská na světě – mimořádně suché, plné šumivé víno s aromatickou chutí, které dokonale doplní každou výjimečnou příležitost. Limitovaná zimní edice z něj činí sběratelský kousek i nádherný dárek. Ideální pro slavnostní okamžiky a milovníky designu.

Dárkové balení Champagne Piper-Heidsieck Cuvée Brut lze zakoupit na webu www.1er.cz za cenu 1195 Kč.

Le Tribute Gin v dřevěném dárkovém balení se skleničkou

Prémiový španělský gin, který vzdává poctu průkopníkům a tradici destilace. Le Tribute se vyznačuje výraznou svěžestí díky bohaté citrusové kompozici – pomeranče, citrony, grapefruity a mandarinky vytváří jedinečný, moderní profil, který zůstává elegantně suchý. Dřevěné dárkové balení se skleničkou podtrhuje řemeslný charakter této výjimečné značky.

Dárkové balení Le Tribute Gin lze zakoupit na webu www.1er.cz za cenu 1525 Kč.

Alie Rosé 2023 dárkové balení + 2 skleničky

Smyslné růžové víno z Toskánska v exkluzivním dárkovém balení se dvěma skleničkami. Název Alie odkazuje na postavu z řecké mytologie – mořskou nymfu, která symbolizuje smyslnost a krásu. Toto krásné růžové víno je dokonalým vyjádřením italské elegance a středomořského životního stylu, zabalené do luxusního balení připraveného k okamžitému užívání.

Dárkové balení Alie Rosé 2024 lze zakoupit na webu www.1er.cz za cenu 905 Kč.

Letošní vánoční kolekce dárkových balení nabízí něco pro každý vkus – od sladkých likérů přes udržitelně vyráběné rumy, limitované edice šampaňských, prémiové giny až po elegantní růžová vína. Každý z těchto produktů představuje nejen kvalitní chuťový zážitek, ale také příběh, tradici a péči o detail. S těmito dárky nemůžete zklamat a zajistíte svým blízkým skutečně nezapomenutelné Vánoce.

Když hledáte dárek, který dokáže vyjádřit úctu, vděčnost i lásku k blízkým, není nic lepšího než pečlivě vybraný prémiový alkoholický nápoj v reprezentativním balení.

