Žehrat na nepřízeň osudu je běžné. Ale nenechte se semlít

Optimismus je základ Jestli chcete zahnat sebelítost se vším všudy, musíte si udržovat optimistický pohled na svět. A ač vám to možná bude připadat příliš jednoduché, základem tohoto veskrze složitého životního stylu je… Usmívat se. Nemusíte k tomu mít žádný důvod, ale dělejte to. „Je dokázáno, že úsměv je jeden z nejopětovanějších výrazů na světě,“ říká kouč Richard Faber a pokračuje: „Když se vám úsměv vrátí, je to neuvěřitelně motivující.“ Druhým pravidlem je pokusit se i ve špatných dobách obklopit lidmi, kteří jsou pozitivně naladění. Protože negativní přístup postupem času semele každého. „To proto, že z člověka vysává energii. A od únavy je jen krok k pesimismu,“ varuje odborník. V neposlední řadě se naučte odpouštět. To totiž naprosto uvolní všechny cesty ve vašem těle i mysli. Špatnou minulost hodíte za hlavu a myslíte jen na to dobré. A to je přesně to, co pomáhá.