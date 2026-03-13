Praha rozzářila Electric Dreams: večer plný emocí a inspirace

Pražský Signal Space hostil světovou premiéru projektu Electric Dreams od IQOS. Večer propojil umění, technologie i hudbu a ukázal, že sny mohou získat reálné obrysy – někdy stačí jen odvaha je následovat.

Praha rozzářila Electric Dreams: večer plný emocí a inspirace. | foto: Archiv Jan Hrdý

Praha se na jeden večer proměnila v místo, kde se sny setkaly s realitou. Signal Space hostil světovou premiéru projektu Electric Dreams od značky IQOS – událost, která spojila moderní technologie, umění i osobní příběhy do jedinečného imerzivního zážitku.

Prostor se díky pokročilým audiovizuálním systémům proměnil v živoucí scénu, která reagovala na pohyb i přítomnost hostů. Světlo, hudba a architektura vytvořily atmosféru, která návštěvníky vtáhla do příběhu a umožnila jim na chvíli vystoupit z každodenní reality.

Celá instalace byla koncipována jako cesta snovým světem. Hosté procházeli tematickými místnostmi inspirovanými různými podobami fantazie a emocí. V jednom okamžiku se ocitli uprostřed zvuků pouště v Marakéši, jindy v harmonické atmosféře operního sálu. Další prostor přenesl návštěvníky do tajemné slovinské jeskyně Postojna, kde hudba rezonovala v dunivých rytmech. Následoval pulzující Curych a závěrem dynamický závod mezi oceánem a pevninou v Lisabonu.

Vyvrcholením večera byla audiovizuální projekce, která propojila jednotlivé instalace a představila novou barvu zařízení IQOS ILUMA i Electric Purple. Společně s ní byla symbolicky uvedena také iniciativa Electric Dreams – globální projekt, který má několika desítkám uživatelů této bezdýmné alternativy pomoci splnit jejich životní sny.

Do Prahy dorazili i zástupci společnosti Philip Morris International. Generální ředitel Philip Morris ČR Fabio Costa, globální marketingová ředitelka značky IQOS Alina Igritskaya a prezident pro kategorii nahřívaného tabáku Oggie Kapetanovic během panelové diskuse mluvili o inovacích a zvídavosti jako hnací síle změn.

„Zvídavost je to, co nás nutí posouvat hranice a přicházet s novými řešeními,“ uvedl Kapetanovic. „Electric Dreams je pozvánkou pro dospělé uživatele nikotinu, aby objevovali nové možnosti a uvědomili si, že existují alternativy, které jsou lepší než pokračování v kouření cigaret.“

Součástí večera bylo také představení českého projektu Korzuj za snem, který vzniká ve spolupráci s rapperem a producentem Paulie Garandem. Jeden talentovaný amatérský hudebník díky němu dostane příležitost vytvořit společný track, natočit videoklip a vystoupit na festivalech.

Hudební atmosféru večera završil koncert Adama Mišíka s kapelou a následná DJ afterparty. Celým programem provázel moderátor Justin Svoboda.

Electric Dreams tak nebyl jen event, ale inspirativní připomínka toho, že hranice mezi snem a skutečností může být někdy překvapivě tenká.

