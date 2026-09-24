PORT 1560 zve na francouzskou krajinomalbu od Corota po Picabiu

Výstava Cesta za světlem se věnuje období, v němž se zásadně proměnil způsob, jakým malíři vnímali krajinu, světlo a samotný akt malby. Francouzští umělci druhé poloviny 19. století postupně opouštěli pevně vystavěnou akademickou kompozici a stále více se soustředili na proměnlivost přírodního motivu, atmosféru, barevné vztahy a bezprostřední malířský záznam. Světlo přestalo být jen prostředkem k modelaci tvarů a stalo se jedním z hlavních témat obrazu.
Návštěvníci se setkají s díly autorů, kteří patří k těm nejvýznamnějším osobnostem francouzského malířství tohoto období, jako jsou Jean-Baptiste-Camille Corot, Gustave Courbet, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Maurice de Vlaminck či Francis Picabia. Představí se zde ale i malíři u nás ne tak známí. Jmenovitě například Eugene Boudin, Fréderic Bazille, Armand Guillaumin, Albert Maria Lebourg, Claude Émile Schuffenecker, Albert Gleizes, Louis Valtat, Henri Manguin, André Lhote nebo česko – francouzský Othon Coubine (Otakar Kubín) a další.
Výstava nesměřuje k jednoduchému přehledu stylů, ale k zachycení širšího vývoje. Od naturalistického a realistického pojetí krajiny přes impresionistickou práci s okamžikem až po uvolněnější malířský rukopis, který na počátku 20. století otevřel cestu k modernímu umění.
Součástí výstavního projektu je také komorní kolekce obrazů Antonína Chittussiho pod názvem Lomy u Paříže a jiné krajiny. Výběr z let 1875–1890 připomíná období, v němž se Chittussi stal jednou z určujících osobností moderní české krajinomalby. Právě ve Francii nacházel důležité podněty pro vlastní tvorbu, ať to byla práce v plenéru nebo citlivost ke světlu, atmosféře a proměnlivosti krajiny. Tyto impulzy dokázal propojit s domácí krajinářskou tradicí a přenést je do domácího prostředí způsobem, který významně ovlivnil další vývoj českého malířství.
Výstava ukazuje krajinu nikoli jako pouhý motiv, ale jako prostor, v němž se během několika desetiletí proměnil celý jazyk malby. Od Corota a Courbeta přes impresionisty až k avantgardistům počátku 20. století lze sledovat, jak se barva, světlo a rukopis postupně osvobozovaly od popisnosti a začaly nést samostatný význam. Koncepci výstavy vytvořili Radek Wohlmuth a Petra Hledík Jechová.
Výstava se koná v Galerii Port 1560, která je součástí revitalizovaného areálu bývalého schwarzenberského pivovaru v historickém centru Českého Krumlova. Areál, otevřený veřejnosti po rozsáhlé rekonstrukci, propojuje historickou architekturu s novým kulturním využitím a vytváří zázemí pro výstavní, vzdělávací a společenský program.
Cesta za světlem: francouzská krajinomalba 1850–1930
Corot – Courbet – Pissarro – Sisley – Vlaminck – Picabia
Galerie Port 1560, Pivovarská 27, Český Krumlov
Více na www.port1560.cz
Výstava trvá ještě do 18. 10. 2026
Koncepce výstavy: Radek Wohlmuth a Petra Hledík Jechová
Díla ze soukromé sbírky LennArt