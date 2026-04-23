PORT 1560 vstupuje do hlavní sezóny

Areál bývalého českokrumlovského pivovaru z 16.století prošel v letech 2020–2023 rozsáhlou rekonstrukcí, která citlivě proměnila klíčové budovy i nádvoří. V interiérech vznikly stálé expozice věnované posledním Rožmberkům, životu měšťanů a samozřejmě i historii i současnosti vaření piva. Architektonickými cenami ověnčená revitalizace zároveň otevřela prostor pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích, tvůrčích i kulturních aktivit – a to nejen uvnitř budov, ale i v přilehlých exteriérech. „Letos jsme rozšířili tým, který se věnuje programové skladbě v celém areálu, a vytvořili jsme koncept, kterým chceme upoutat pozornost návštěvníků napříč generacemi a zájmy,“ říká Miroslav Březina, ředitel Portu 1560 a doplňuje: „Hned v prvních dvou sezónách jsme přivítali 74 000 návštěvníků areálu a letos míříme na hranici téměř dvojnásobnou.“
10 let Pivovaru Krumlov (květen)
Celý květen bude Český Krumlov hostit Festival piva. Město s dlouhou pivovarnickou tradicí v tomto období ožívá a slibuje zábavný program v ulicích, restauracích, pivovaru i na řece. Prostor dostanou milovníci piva, hudby i rodiny s dětmi. 16. května se pak uskuteční oslava 10. výročí novodobého vaření piva v Českém Krumlově, která symbolizuje úspěšný návrat k historické tradici započaté již v roce 1560. Od svého obnovení v roce 2016 se pivovar vypracoval z lokálního provozu v respektovanou značku, která sází na tradiční postupy, kvalitní suroviny a moderní technologie. Jubilejní rok 2026 je vnímán nejen jako oslava piva jako produktu, ale především jako potvrzení role pivovaru – živého srdce Latránu, kde se potkává poctivé řemeslo s moderním životním stylem. Konat se při té příležitosti budou živé koncerty, pivní soutěže, tombola i slavnostní naražení výročního speciálu. Chybět samozřejmě nebudou komentované prohlídky stálých expozic a bohatý program pro děti.
„Pivo Krumlov má ve městě i v kraji výbornou pověst. Velkou zásluhu na tom má sládek pivovaru paní Dagmar Vlková – její ležák i speciály oceňují nadšení laici i odborné poroty,“ říká Miroslav Březina, ředitel Portu 1560, do kterého patří i Historický Pivovar Krumlov, a dodává: „Zážitek u nás ale není jen o sklenici piva. Ve dvou ze čtyř hlavních budov mohou návštěvníci sami nebo s průvodcem projít celou cestu piva – od zrodu sladu ve Hvozdu až po jednotlivé kroky přímo ve Varně.“
Speciální letní program (červen-srpen)
Pro ty, kdo plánují cestování po Jižních Čechách až v červnu nebo během prázdnin, jsou na každý den (od středy do soboty) připraveny speciální Letní večery:
− ve středu letní kino a jeden kultovní snímek,
− ve čtvrtek v podvečer tvůrčí Otevřený ateliér,
− v pátek večerní prohlídky Paláce nebo Hvozdu,
− a sobotu večerní prohlídky Varny.
Léto v Portu 1560 doplní i festivalový program – imerzivní taneční horor Spalovač mrtvol, balet Jihočeského divadla nebo koncerty v Pivovarské zahradě v rámci festivalu Krumlov Open Air a Mezinárodního Hudebního Festivalu. Na pódiu se představí například Olympic, David Koller či Anna K. Program nabídne i mimořádné zážitky ze světa klasické hudby.