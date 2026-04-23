PORT 1560 vstupuje do hlavní sezóny

Komerční sdělení   14:00
Centrum Port 1560 vstoupí do hlavní návštěvnické sezóny (třetí od svého otevření) s mnoha novinkami v programu a cílem přilákat téměř ještě více návštěvníků než v předchozí sezóně. V květnu se hlavní pozornost soustředí na Festival piva. Tato celoměstská akce bude zahájena Dnem Pivovaru Krumlov a oslavou jeho 10letého výročí. V červnu pak naváže série pravidelných Letních večerů a festivalových koncertů nejrůznějších žánrů. Nově sestavený program pak poběží v Portu 1560 po celou dobu prázdnin.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Oslavy Pivovaru Krumlov vystřídá seriál Letních večerů a festivalový program. | foto: Archiv Port 1560

Areál bývalého českokrumlovského pivovaru z 16.století prošel v letech 2020–2023 rozsáhlou rekonstrukcí, která citlivě proměnila klíčové budovy i nádvoří. V interiérech vznikly stálé expozice věnované posledním Rožmberkům, životu měšťanů a samozřejmě i historii i současnosti vaření piva. Architektonickými cenami ověnčená revitalizace zároveň otevřela prostor pro pořádání nejrůznějších vzdělávacích, tvůrčích i kulturních aktivit – a to nejen uvnitř budov, ale i v přilehlých exteriérech. „Letos jsme rozšířili tým, který se věnuje programové skladbě v celém areálu, a vytvořili jsme koncept, kterým chceme upoutat pozornost návštěvníků napříč generacemi a zájmy,“ říká Miroslav Březina, ředitel Portu 1560 a doplňuje: „Hned v prvních dvou sezónách jsme přivítali 74 000 návštěvníků areálu a letos míříme na hranici téměř dvojnásobnou.“

10 let Pivovaru Krumlov (květen)

Celý květen bude Český Krumlov hostit Festival piva. Město s dlouhou pivovarnickou tradicí v tomto období ožívá a slibuje zábavný program v ulicích, restauracích, pivovaru i na řece. Prostor dostanou milovníci piva, hudby i rodiny s dětmi. 16. května se pak uskuteční oslava 10. výročí novodobého vaření piva v Českém Krumlově, která symbolizuje úspěšný návrat k historické tradici započaté již v roce 1560. Od svého obnovení v roce 2016 se pivovar vypracoval z lokálního provozu v respektovanou značku, která sází na tradiční postupy, kvalitní suroviny a moderní technologie. Jubilejní rok 2026 je vnímán nejen jako oslava piva jako produktu, ale především jako potvrzení role pivovaru – živého srdce Latránu, kde se potkává poctivé řemeslo s moderním životním stylem. Konat se při té příležitosti budou živé koncerty, pivní soutěže, tombola i slavnostní naražení výročního speciálu. Chybět samozřejmě nebudou komentované prohlídky stálých expozic a bohatý program pro děti.

„Pivo Krumlov má ve městě i v kraji výbornou pověst. Velkou zásluhu na tom má sládek pivovaru paní Dagmar Vlková – její ležák i speciály oceňují nadšení laici i odborné poroty,“ říká Miroslav Březina, ředitel Portu 1560, do kterého patří i Historický Pivovar Krumlov, a dodává: „Zážitek u nás ale není jen o sklenici piva. Ve dvou ze čtyř hlavních budov mohou návštěvníci sami nebo s průvodcem projít celou cestu piva – od zrodu sladu ve Hvozdu až po jednotlivé kroky přímo ve Varně.“

Speciální letní program (červen-srpen)

Pro ty, kdo plánují cestování po Jižních Čechách až v červnu nebo během prázdnin, jsou na každý den (od středy do soboty) připraveny speciální Letní večery:
− ve středu letní kino a jeden kultovní snímek,
− ve čtvrtek v podvečer tvůrčí Otevřený ateliér,
− v pátek večerní prohlídky Paláce nebo Hvozdu,
− a sobotu večerní prohlídky Varny.

Léto v Portu 1560 doplní i festivalový program – imerzivní taneční horor Spalovač mrtvol, balet Jihočeského divadla nebo koncerty v Pivovarské zahradě v rámci festivalu Krumlov Open Air a Mezinárodního Hudebního Festivalu. Na pódiu se představí například Olympic, David Koller či Anna K. Program nabídne i mimořádné zážitky ze světa klasické hudby. Podrobnosti, termíny a vstupenky jsou k dispozici na ZDE.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.