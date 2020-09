MateBooky D 14 a D 15 tak zlevní až o několik tisíc. V nabídce je ale mnohem více produktů, kterých se akce týká. Na všechny zlevněné produkty se podívejte zde.

MateBook D 14 a D 15 za skvělou cenu

Tenké celokovové tělo, displej s minimálními rámečky a čtečka otisku prstů v zapínacím tlačítku. Huawei MateBook D 14 a D 15 svou poctivou výbavou a baterií k neutahání poslouží skvěle všem školákům. Při příležitosti návratu do školy na ně navíc dostanete výraznou slevu.

FullView displej s tenkými rámečky

MateBooky D 14 a D 15 mají širokoúhlé displeje ve Full HD rozlišení, které se díky svým skvělým pozorovacím úhlům téměř 180° hodí na sledování filmů a jako základ pro domácí multimediální systém. V podání těchto dvou zařízení jsou poměry celkové plochy displeje k rámečkům úctyhodných 87 a 84 %. MateBooky díky tomu vypadají moderně a elegantně.

Výkonný hardware a baterie na celý den

Srdcem MateBooků D 14 a D 15 jsou procesory AMD Ryzen třetí generace, stejně rychlé a výkonné jako u MateBooku 13, což je model Matebooku těsně pod vrcholem letošní řady. V kombinaci s 8 GB RAM a rychlými SSD disky jsou tak notebooky pro žáky a studenty dostatečně rychlé při většině standardních operací, jako jsou například prohlížení webu, práce s kancelářskými aplikacemi, prohlížení obrázků a používání různých videokonferenčních platforem.

Baterie notebooků zvládnou provoz bez nutnosti připojení k zásuvce po dobu devíti hodin v případě MateBooku D 14 a přes šest hodin u D 15. Baterie lze velmi rychle nabíjet pomocí přibaleného adaptéru, na necelých 50 % za půl hodiny Nabíjecí adaptér využívá koncovku USB-C, máte tedy adaptér k nabíjení většiny novějších zařízení nejen od Huawei.

Čtečka otisku prstů inspirovaná telefony

Celá řada nových MateBooků přinesla do segmentu notebooků inovaci v podobě spolehlivé čtečky otisků prstů integrované do zapínacího tlačítka. U ní společnost Huawei využila své zkušenosti z vývoje čteček otisků prstů z vlastních chytrých telefonů a tak vznikla dosud nejspolehlivější čtečka, která je navíc ergonomicky ideálně umístěná v zapínacím tlačítku. Pro zapnutí MateBooků stačí pouze jednou stisknout, počítač se zapne a otisk prstu zůstane v mezipaměti, aby ho mohl systém Windows použít pro přihlášení do odpovídajícího uživatelského profilu. Stejný postup se aplikuje i při obnovení z režimu spánku. Všechno probíhá rychle a spolehlivě, přesně jako u chytrých telefonů.

Huawei Share pomáhá při práci

Dalším jedinečným řešením, se kterým přichází řada nových MateBooků, je sada funkcí, která pomáhá integraci notebooků a nejnovějších chytrých telefonů Huawei. Huawei Share umožňuje využít nové způsoby ovládání telefonu použitím klávesnice a myši počítače nebo dalších vstupních zařízení připojených k notebooku, možnost nepřerušeného přenosu probíhajících hovorů mezi notebookem a telefonem, bezdrátové posílání souborů mezi telefonem a notebookem bez potřeby internetového připojení a obráceně pouhým přetažením “drag and drop”.

Zpátky do školy a se slevou

MateBooky D 14 a D 15 se prodávají za cenu 14 999 Kč a za 13 999 Kč. Při koupi každého z těchto zařízení dostanete v rámci zaváděcí akce nae-shopu Huawei do konce září navíc ještě myš a Huawei MateDock 2.