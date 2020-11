Společnost Miele se již od svého založení v roce 1899 řídí příslibem kvality s mottem „Vždy lepší“. Pokud znáte ve svém okolí někoho, kdo se už těší ze spolehlivosti a nadčasovosti domácích spotřebičů Miele, můžete si toto tvrzení směle ověřit. U Miele totiž příslib kvality platí déle než 100 let. Jako jediný výrobce v oboru domácích spotřebičů testuje značka Miele životnost svých výrobků až na 20 let. Podíváme-li se k našim západním sousedům, zjistíme, že 90 % zákazníků značky Miele v Německu zachovává společnosti věrnost a dále ji doporučuje. Přičemž kvalita výrobků Miele nespočívá jen v jejich spolehlivosti. Němečtí zákazníci vyzdvihují také jejich technické přednosti, komfort při obsluze a neotřelý vzhled. „Náš vývojový tým určuje trendy pro ostatní značky na trhu, a to ve spotřebě energie, ovládání i vzhledu. Obsluha domácích spotřebičů Miele se stává zábavou, je snadná a intuitivní. Pokud zvládnete ovládat svůj mobilní telefon, zvládnete i Miele,“ říká Tomáš Abraham, ředitel společnosti Miele Česká republika.

Hrdá značka leccos prozradí i o svých uživatelích, kteří kladou důraz na kvalitu, mají vysoké nároky na techniku i na ekologický aspekt domácích spotřebičů. Není proto náhodou, že značku Miele v České republice využívá řada renomovaných šéfkuchařů, z nichž jedním je i nekompromisní ambasador kvalitní české gastronomie, Zdeněk Pohlreich. „Značka Miele je pro mě synonymem kvality. Potřebuji mít 100% jistotu v tom, že spotřebiče, které používám, budou plnit svoji funkci na 200 a více procent. Nemám čas na polovičatá řešení. Chci vařit tak, jak nejlépe umím a k tomu potřebuji nejlepší spotřebiče. Nic víc,“ nechal se slyšet šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Právě nyní můžete vyhrát vstupenku pro dvě osoby na soukromou párty se Zdeňkem Pohlreichem a přesvědčit se o všech aspektech toho, co to znamená, mít doma Miele. Stačí si v období od 14. září do 30. listopadu zakoupit jakýkoliv model pračky, sušičky, pračky se sušičkou, volně stojícího kávovaru nebo vysavače, svůj nový spotřebič zaregistrovat na www.soutezmiele.cz a zúčastnit se slosování. Vedle stylové VIP párty v Praze nebo v Brně jsou navíc v soutěži i další hodnotné ceny, a to vouchery na nákup výrobků Miele nebo novinka v podobě tyčového aku vysavače Miele Triflex HX1.



Podrobná pravidla a průběh konání soutěže najdete na uvedené stránce, stejně tak i adresy Miele Experience Center a autorizovaných prodejců. V dnešní době je vám k dispozici hlavně e-shop Miele. Jediné, co musíte udělat, je pořídit si svého nového pomocníka v termínu konání soutěže. Vedle domácího spotřebiče na dlouhá léta můžete totiž získat i zážitek na celý život, a to už stojí za zvážení.