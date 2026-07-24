„Pořád platí, že čistý zub se nezkazí,“ říká zubní lékař Tomáš Rafaj.

„Zdánlivě se může zdát, že tyto dva obory spolu nesouvisí, ale estetická medicína spojuje různé obory napříč. Jedná se tedy o multioborovou záležitost. Zubní lékaři mají navíc perfektní znalosti anatomie v oblasti hlavy a krku a vycvičenou jemnou motoriku, důležitou pro správné aplikace,“ říká lékař a dodává: „své pacienty vídáme relativně často, takže můžeme hodnotit proces stárnutí v reálném čase. K tomu všemu existují přímé indikace aplikace botulotoxinu v oblasti stomatologie, například při problémech s broušením zubů nebo také u klientů s gummy smile.“ říká Tomáš Rafaj, lékař na klinice MT Dentist & Look
Jaké jsou podle něj největší trendy v obou oborech za poslední roky a kde začíná a končí krásný úsměv? A opravdu je pořád tou největší chybou v péči o zuby jejich nedostatečné čištění?
Co vás přivedlo za zubařské křeslo?
Pamatujete si na toho spolužáka ze základní školy, který byl posedlý tím, aby všechno bylo správně? Tak tím dítětem jsem byl tehdy já. Zajímal jsem se naprosto o všechno a ve chvíli, kdy na řadu přišlo lidské tělo a přírodopis, tak jsem si řekl, že není jiná možnost, než medicína nebo veterina. Když jsem pak na gymnáziu podával přihlášku na vysokou školu, zaujalo mě právě zubní lékařství, a to zejména proto, že jsem chtěl pracovat nejenom hlavou, ale i rukama. A právě v tom je stomatologie skvělá, spojuje medicínu, manuální práci, estetický cit a moderní technologie. Nepocházím však ze zubařské rodiny, takže to byl pro mě velký krok do neznáma a vůbec jsem tehdy netušil, jestli je to obor pro mě. Teď vím, že to byla správná volba.
Byl to náročný proces, rozšířit zubní kliniku o estetickou péči?
Náročný proces to pořád je. V roce 2021 jsem se rozhodnul odejít z role zaměstnance do vlastní praxe a koncem roku 2024 jsme začali působit jako klinika o více ordinacích v pražských Holešovicích. Ze začátku čistě jako zubní klinika a nyní nabízíme i estetické služby. S tím vším samozřejmě souvisí i rozšiřování týmu o nové lékaře, sestřičky a další zaměstnance, kteří jsou nezbytní pro správné fungování celého komplexu.
Která z estetických procedur je podle vás univerzálně nejlepší? S čím začít?
Nejde jednoznačně vybrat jednu proceduru, která by vyhovovala všem klientům. Důležitá je úvodní konzultace, kde vyslechneme přání pacientů, posoudíme typ stárnutí a vybereme dlouhodobý plán přímo na míru, protože pravidelnost a kombinace jednotlivých metod jsou cestou k nejlepším výsledkům. V dnešní době se ale estetická medicína posouvá cestou k regeneraci vlastních tkání čili probudit spící buňky, utlumit chronický zánět, který je podkladem stárnutí, a nastartovat produkci vlastního kolagenu a elastinu. Stárnutí také probíhá nejenom v kůži, ale ve všech vrstvách tkání, včetně vazů, tukové tkáně, svalů a kostí. Na všechny vrstvy pak dokážeme cílit správným výběrem ošetření.
Klient u vás tak vyřeší vše kolem krásy – úsměv i pleť. Teď už chybí jen fitko…
To máte pravdu! V šuplíku bych ještě našel certifikát absolvování trenérského kurzu! Takže pokud bude mít někdo zájem o individuální trénink ve fitku, není problém. (smích) Dlouhých 8 let jsem se aktivně věnoval instruktorské činnosti v rámci skupinových lekcí, takže ani fitness sektor mi není úplně cizí. Nicméně z časových důvodů si chodím zacvičit už jenom já sám, ale kdo ví, třeba se ještě někdy k učení lekcí vrátím.
Tak třeba někdy! Zpátky ale k zubům… Kdybychom měli změnit jednu věc v péči o zuby u většiny lidí, co by to bylo?
Určitě se budu opakovat, protože už to každý stokrát slyšel, ale je to přístup k čištění zubů. Většina dětí a dospělých má pořád velké rezervy v péči o své zuby, a z toho pak vyplývá řada patologií v dutině ústní. Nejde jenom o zubní kaz, ale i o onemocnění dásní a další závažnější onemocnění, včetně těch onkologických. V posledních letech se diskutuje také o možném vlivu onemocnění dásní například na Alzheimerovu chorobu a další.
Jaké chyby v čištění vídáte pořád dokola i u dospělých?
Nejčastějším problémem je absence čištění mezizubních prostor a nedostatečná délka čistění zubů. Základem prevence je čistý zub, a ten má víc plošek než jenom tu kousací. Je potřeba zbavit plaku naprosto všechny, včetně těch hůře dostupných míst. Paradoxně jsou na zubech místa, která podléhají samoočišťování, například právě zmíněné kousací plochy, takže zde není potřeba zuby drhnout hlava nehlava, ale zaměřil bych se na krčkové oblasti a mezizubní prostory. A taky je důležité věnovat jednotlivým místům dostatek času pro jejich důkladné očištění.
Když jsme u správného čištění, je dentální hygiena opravdu tak důležitá, nebo je to spíš „trend“ posledních let?
Profesionální dentální hygiena je z mého pohledu velmi důležitá. Ať se snažíte sebelíp, tak nikdo vám neočistí zuby lépe než dentální hygienistka. Její úloha ale není jen v očištění zubů, hraje také důležitou roli v edukaci pacienta, prevenci a zejména motivaci. Většina z nás smrtelníků má po čase tendence z vlastní hygieny slevovat, a sem tam právě třeba vynechat čištění mezizubních prostor, a po dentální hygieně se dost často vrátí motivace důkladně čistit. Nemluvím o to, že šikovná dentální hygienistka dneska dokáže ve spolupráci se stomatologem a motivovaným pacientem zastavit i nebezpečnou parodontózu.
Co je podle vás největší gamechanger ve stomatologii a estetické medicíně poslední doby?
V estetické medicíně je to stále větší pochopení, jak ke stárnutí dochází, a na která klíčová místa můžeme jak působit. Přechod od pouhého vyplnění ztraceného objemu k regeneraci vlastních tkání. Myslím, že tady je do budoucna obrovský potenciál.
Ve stomatologii pak určitě nástup digitalizace, nových technologií a také umělé inteligence. Stále více ordinací používá mikroskopy, digitální otiskování zubů, 3D tisk, zubní CT vyšetření, navigovanou implantaci a další. Díky těmto inovacím jsme dnes přesnější v diagnostice, a naše práce se stává preciznější a její životnost se prodlužuje.
Kde končí „krásný úsměv“ a začíná už přehnaná estetika?
Estetika je velmi subjektivní věc, ale osobně nejsem fanoušek velkých estetických rekonstrukcí, pokud to není nezbytně nutné. Čím méně zásahů do vlastních zubů uděláte, tím lépe pro vás samotné. Pokud ke mně přijde pacient s žádostí, že chce vyřešit estetiku, tak jako první možnost většinou nabízíme srovnání zubů a bělení. Přehnaná estetika pro mě tedy znamená podstoupit estetický zákrok na zubech, kde lze jít minimálně invazivní cestou. Ze samotného pohledu estetiky by pak mělo jít o rekonstrukce a zákroky, kdy na první dobrou nepoznáte, že je v ústech něco umělého a nepřirozeného. A to platí i v estetické medicíně jako takové.
Jaký nejčastější mýtus o bělení zubů pořád koluje?
Že bělení zubů poškozuje sklovinu a dásně. Pokud je pacient celým průběhem proveden odborníkem, tak se jedná o velmi účinnou a bezpečnou metodou, jak rychle zkrášlit svůj úsměv. Nejhorší jsou pak domácí tipy a triky, jak na to. Ty naopak dopadají dost často poškozením zubních tkání.
Hraje ve zdraví zubů velkou roli genetika, nebo toho máme víc ve svých rukou?
Genetika má vliv na spoustu věcí. Člověk skutečně může mít predispozici k vyšší kazivosti nebo k parodontopatiím, například díky ovlivnění imunitní odpovědi, rozdílnému složení sliny nebo díky některým vzácným poruchám tvrdých zubních tkání, ale ve většině případů jsme právě my ten činitel, který dokáže ovlivnit rozvoj patologického stavu v dutině ústní. Pokud vím, že mám genetickou predispozici, tak musím ke všemu přistupovat s o to větší opatrností. To znamená ještě důkladněji dbát na osobní hygienu. Naprostá většina onemocnění v dutině ústní totiž souvisí právě s nedostatečným čistěním. Jen u některých lidí vám genetika odpustí větší chyby a u některých je zase velmi nemilosrdná. Pořád ale platí, že čistý zub se nezkazí.
Kdybyste měl dát jednu jednoduchou radu, která nezabere víc než 2 minuty denně, jaká by to byla?
Možná to bude znít divně, ale já osobně bych ty dvě minuty věnoval přemýšlení nad tím, jestli jsem opravdu udělal maximum pro to, abych zůstal na tomto světě zdravý co nejdéle. Ať už se jedná o rozhodnutí si důkladně vyčistit zuby, nevynechat skincare nebo třeba vyjít na vzduch a dát tělu alespoň základní pohyb.