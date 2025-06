Dnešní děti umějí v jistém směru víc než ty dřívější, ovšem v kolektivu bývají naopak slabší. A takový odjezd na první letní tábor, kdy se musejí smířit s tím, že budou delší dobu bez rodičů, není lehký. Mnohým menším dětem se na táboře intenzivně stýská a ani sebelepší program tento pocit nepřekoná.

„Není třeba je nutit, aby se co nejdřív otrkaly. Každé dítě má svůj čas. A někdo se odpoutá v pozdějším věku,“ popisuje situaci ohledně táborů psycholožka Šárka Miková, psycholožka a autorka knihy Milovat nestačí.

Podle ní je dobré před odjezdem na tábor vyrazit s potomkem kempovat anebo mu alespoň na den zajistit takzvaný příměstský tábor.

Připravte jim scénář

Mnoho prcků děsí, že se na táboře setkají s něčím, co nikdy nezažili a neumějí to předvídat. Není však složité je na to připravit. Začněte tím, že se budete s dítětem bavit na téma „co můžeš dělat, když…“ a připravte scénář pro nenadálé situace. Zkuste je spolu probrat a s nimi i možné reakce na tyto události.

„Dohodněte se s dospělým či starším kamarádem, na kterého se dítě může obrátit v případě nouze, a ujistěte dítě, že s tím daný člověk počítá a nebude se na něj zlobit,“ radí psycholožka a pokračuje: „Některé děti mohou potřebovat trénink v tom, jak konkrétně si mohou o pomoct říct.“

Praktické kroky Kromě psychické přípravy je potřeba naučit dítě několik činností, které bude muset zvládnout fyzicky. Ty můžete také vyzkoušet předem: zabalit si věci zpět do kufru

obléknout se samo (včetně ponožek a plavek!)

udržet si pořádek v kufru/ ve skříňce

rozpoznat své oblečení – popište věci jménem nebo iniciálami

jít na toaletu, osprchovat se, vyčistit si zuby bez dohledu

I to se s nimi dá nacvičit. Pokud se tábor osvědčí, můžete pokračovat i další sezónu. Dítě už bude vědět, co ho čeká, a jiný program než loni může přijímat jako fajn výzvu.

Když je děsí neznámé

Dalším stresovým faktorem je jakési ohrožení jejich malého ega. To znamená obavu, aby si dítě na táboře vědělo vždy rady a aby při různých aktivitách neselhalo.

Co může pomoci? Když bude vědět, jaký typ her a soutěží na táboře bude probíhat a že ho vedoucí podpoří a zajistí, aby se mu nikdo nesmál.

Ego může být u jiných typů osobností ohroženo spíš v sociálním smyslu. Dítě se bojí se, že se mu bude stýskat po rodičích, nebo se obává, že si nenajde kamarády, nebude si rozumět s dětmi v chatce, vedoucí oddílu bude nepříjemný a podobně.

„Pobyt na táboře s cizími lidmi, které dítě pozná až na místě, může pak být pro určité typy velmi náročný. Nemá žádný jasný opěrný vztah, vše se buduje až na místě a hrozí, že nezapadne a zažije mnoho vztahových zklamání,“ vysvětluje odbornice.

I v tomto ohledu platí, že je potřeba jim sehnat jedince, na kterého se mohou obrátit. Mělo by také vědět, co může udělat, když se mu bude stýskat, nebo se bude v noci bát.

Pojďme se zamyslet, kdy dítě prožívá vnitřní pocit kontroly. Je to ve chvíli, kdy může ovlivňovat to, co se ho týká, když není pouze ve vleku událostí. V opačném případě si připadá bezmocné, což je jeden z největších stresových faktorů. Jak se pokusit eliminovat tuto nepříjemnou situaci?

„Dítě by mělo mít možnost do výběru tábora mluvit. Nemělo by mít pocit, že ho tam rodiče dávají jen proto, že nemají v létě hlídání,“ dodává odbornice.

Jelikož už jste tábor určitě vybrali, je proto dobré s ním aspoň mluvit o tom, proč zrovna tento, co je tam hezké, jaké bude mít možnosti a jak to pro něj bude zábavné. Jeho strachy nepodporujte, ale ničte. Není to tak složité, jak se vám zpočátku coby rodičům může zdát.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.