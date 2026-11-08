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Poporodní splín postihne osm z deseti žen. Kdy si říct o pomoc?

Tereza Dusová
  4:30
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Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Poporodní splín postihuje až 80 procent žen. Následná poporodní deprese a psychóza jsou ale spíše ojedinělé. Jak je od sebe rozeznat a kdy je vhodná chvíle říct si o pomoc?

Po narození dětí se od žen očekává, že se budou vznášet na obláčku blaženosti a své dítě od první chvíle bezmezně milovat. Některé z nich ale nic z toho necítí. Potřebují více času. Jaký je rozdíl mezi poporodním blues a psychózou?

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Těhotenství, porod a následná horská dráha hormonů dokáže s psychikou ženy neskutečně zamávat. Reagují na to ostatně i některé porodnice. Například ta ve Slaném proto rozšířila psychologickou péči. Je totiž nutné, aby ženy o svém problému věděly, dokázaly mu čelit a řešily ho.

Ve vzácných případech se může rozvinout závažný stav, poporodní psychóza, který vyžaduje okamžitou odbornou pomoc.

Není to tak dlouho, kdy se v Západní Virginii projednával u soudu případ, který otřásl i širokou veřejností. Krista Brunecz v prosinci 2022 ubodala svého tříměsíčního syna a následně se pokusila zabít i sebe. Podle svědectví rodiny předtím trpěla nespavostí, slyšela hlasy a její psychický stav se rychle zhoršoval.

V roce 2024 byla shledána nevinnou z důvodu nepříčetnosti, přičemž její stav byl spojován s poporodní psychózou.

Různé stavy, jiné potřeby

„Poporodní psychóza většinou začíná během prvních dvou týdnů po porodu. Žena ztrácí kontakt s realitou, mění se její vnímání, myšlení i nálada. Po porodu prudce klesnou hladiny hormonů, žena téměř nespí a tělo je vyčerpané. Vyšší riziko mají ženy s bipolární poruchou nebo s psychózou v minulosti či v rodině. Objevit se ale může i u ženy, která psychické potíže nikdy neměla,“ vysvětluje terapeutka a koučka z platformy Terapie.cz Dagmar Pechová. Dodává, že poporodní psychóza je jen výjimečným stavem. Jak se tedy v tom, co se s psychikou po porodu děje, vlastně vyznat?

Co může žena prožívat

  • Poporodní blues, kterému se často říká baby blues, zažije až osm žen z deseti. Krátké období plačtivosti a přecitlivělosti samo odezní.
  • Poporodní deprese je nemoc, která postihne deset až patnáct procent rodiček a potřebuje odbornou léčbu.
  • Poporodní psychóza se týká jedné až dvou žen z tisíce. Jde o akutní stav, při kterém žena ztrácí kontakt s realitou a potřebuje okamžitou pomoc. Běžné vyčerpání po porodu mezi ně nepatří. Zažije ho téměř každá žena a o poruchu nejde.

„Vyčerpaná žena málo spí, ale když jí někdo dítě pohlídá, usne a je jí lépe. Při baby blues je žena plačtivá a přecitlivělá, ví ale, kde je a co se děje, a tyto stavy brzy odezní. Poporodní deprese přichází během prvních týdnů a měsíců. Žena je smutná, bez energie a z dítěte se nedokáže radovat,“ popisuje rozdíly odbornice.

Někdy pomůže odpočinek

V prvním případě, tedy při baby blues (poporodním splínu), obvykle pomůže podpora rodiny, dostatek odpočinku a čas, který může žena strávit sama se sebou nebo s přáteli. Potíže většinou během několika dnů až dvou týdnů samy odezní.

Při depresivních stavech už je situace náročnější. Není však hned nutná hospitalizace, pokud není bezprostředně ohrožena ona sama nebo dítě. Je však vhodné vyhledat odbornou pomoc.

Někdy je potřeba užívat antidepresiva. Předepisuje je psychiatr. Moderní léky se často dají bezpečně kombinovat i s kojením – vždy je to ale nutné konzultovat s lékařem.

Není ostuda říct si o pomoc

U poporodní psychózy je nutná hospitalizace. „Hádka ani přesvědčování nepomohou. Mluvte klidně, jednoduchými větami a zůstaňte s ní. Stačí říct, že vidíte, že jí není dobře, a chcete jí pomoct. S poporodní psychózou se nečeká do rána. Volejte záchrannou službu na 155 nebo ženu odvezte na psychiatrickou pohotovost. Péči o dítě mezitím převezme partner nebo někdo z rodiny,“ doporučuje Dagmar Pechová.

Pokud máte pocit, že se po porodu se svou psychikou nedokážete vyrovnat, pomoci mohou odborníci i organizace zaměřené na podporu žen po porodu, například Úsměv mámy. V případě, že potřebujete s někým okamžitě mluvit, můžete využít také Linku první psychické pomoci na čísle 116 123.

Představa versus realita

Těhotenství a narození dítěte si spousta párů představuje jako jedno z nejkrásnějších období života. Připravují výbavičku, vybírají jméno a těší se, až budou konečně rodina.

Méně už se mluví o tom, jak náročné mohou být první týdny po porodu – nedostatek spánku, bolesti, možné problémy s kojením, neustálá péče o miminko i pocit, že najednou není čas ani prostor pro sebe.

Překvapení, vyčerpání nebo dokonce chvíle, kdy žena lituje, že se její život tak zásadně změnil, proto nemusí znamenat, že své dítě nemiluje nebo že je špatnou matkou.

I na negativní emoce a pochybnosti je dobré mít prostor. Pomáhá o nich mluvit s partnerem, rodinou nebo odborníkem a nesnažit se za každou cenu naplnit představu, že mateřství musí být od prvního dne idylka.

Článek vznikl pro časopis Pestrý svět.

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