Pomocníci na prázdniny

Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Voda na chatě nebo chalupě nemusí být v úplně dokonalé kondici, což snadno změníte tímto filtrem. Jednoduše ho nasadíte na vodovodní kohoutek a on si díky ultrafiltraci s aktivním uhlím a membránou z dutého vlákna poradí s olovem, mikroplasty, pesticidy, zápachem, chlórem i bakteriemi - s čímkoliv od velikosti 0,1 mikronu. Doporučená cena je 1 199 Kč.
Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1546
Máte citlivou pokožku? Přibalte si do hotelu nebo na chatu sprchovou hlavici s filtrem, kterou snadno vyměníte za hotelovou hlavici. Filtr pak z vody odstraní chlór, rez, pesticidy i zápach, navíc vám umožní vybrat si ze tří intenzit proudění vody. Tlakové pro obnovu unavené pokožky, jemné pro relaxační masáž obličeje a smíšené pro oplachování celého těla. Hlavice se postará o správný požitek i při nízkém tlaku vody v potrubí a snadno ji vyčistíte prstem. Doporučená cena je 849 Kč.
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Nechutná vám voda v hotelovém pokoji? Přivezte si konvici, která díky technologii Micro X-Clean odstraní z kohoutkové vody chlór, mikroplasty, pesticidy, bakterie i olovo. Nádržka pojme 3 litry vody, takže vodu nebudete muset doplňovat tak často, a čistou vodu si připravíte jediným stisknutím tlačítka. Při plném nabití vydrží baterie až 1 měsíc a konvice si sama ohlídá nutnost vyměnit filtr. Doporučená cena je 999 Kč.
Vodní automat Philips ADD6921DG/10
Pokud plánujete strávit většinu léta na chatě či chalupě, zvažte, jestli si sem nepřivézt i tenhle vodní automat. Přes jeho filtraci na bázi reverzní osmózy a přírodního proteinu projde jen dokonale čistá H2O. Odstraní PFOA (teflon), léky, dusičnany, chlor, mikroplasty nebo bakterie a filtruje v šesti stupních, přičemž ten poslední, minerální filtr, dodává do vyčištěné vody zpět důležité minerály – vápník, hořčík, draslík a sodík. Automat navíc během pár vteřin vyčištěnou vodu ohřeje vodu na požadovanou teplotu (umí i skutečný bod varu), nebo vodu naopak vychladí. UV-C LED technologie udržuje vodu v zásobníku neustále čerstvou. Doporučená cena je 19 990 Kč.
Horkovzdušná fritéza Philips Airfryer 5000 Series
Je pravda, že je objemnější, ale když ji jednou dovezete na chatu, máte vystaráno: můžete v ní péct, zapékat, ohřívat, grilovat, fritovat a v jednom ze dvou košíků dokonce i vařit v páře, díky čemuž si jídlo uchová až o 87 % více živin. Dva košíky zároveň znamenají, že můžete připravovat souběžně hlavní chod i zdravou přílohu. Navíc s minimem tuku a 12 přednastavenými programy pro ještě větší pohodlí, přičemž o lahodnou křupavost pokrmů i křehkost uvnitř se postará technologie RapidAir. Doporučená cena je 6 499 Kč.
Kávovar Philips Baristina
Pokud se ani na chatě nebo v hotelu neobejdete bez oblíbeného espressa, vezměte na dovolenou Baristinu. Je malá, tichá, hezká a umí kávu jako z kavárny. Stačí do ní nasypat kávová zrna, která čerstvě namele, precizně upěchuje a pod vysokým tlakem (16 barů) espresso připraví. Umí i lahodnou mléčnou pěnu a nebudete muset řešit, kam s použitými kapslemi (kávovou sedlinu můžete v klidu sypat na kompost). Doporučená cena je 7 499 Kč.
Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series
U moře asi vytírat nebudete, ale na chalupě si podlaha jednou za čas zaslouží přejet mopem. A tenhle je fakt skvělý – na podlahu uvolňuje zásadně jen čistou vodu a tu špinavou průběžně nasává do oddělené nádržky. Vytírání s ním je extra rychlé a pohodlné, podlaha po něm zůstane výrazně sušší než po přejetí klasickým mopem a na jedno nabití pracuje mop až 70 minut. Hodí se na dřevo, laminát, dlažbu i vinyl. Doporučená cena je 4 499 Kč.
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Vyrážíte na dovolenou mezi lidi? Oblečením zmačkaným z kufru úplně neohromíte, ale stačí, když do něj přibalíte tenhle ruční napařovač oděvů. Vyhladí jakýkoliv žehlitelný materiál, zároveň ho nespálí, a odstraní z něj i bakterie a zápach. Nepotřebujete ani žehlicí prkno, stačí položit oblečení na postel nebo pověsit na ramínko. Díky špičatému hrotu vyhladí i záludnější záhyby, manžety a volány a součástí balení je i cestovní obal a podložka StyleMat. Doporučená cena je 1 699 Kč.
Více na www.philips.com/water nebo www.home-appliances.philips/cz/cs/.