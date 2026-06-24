Pomocníci na prázdniny

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Komerční sdělení   10:00

Shutterstock | foto: Archiv ShutterstockShutterstock

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Užijete je v hotelu u moře i na chatě. Zajistí vám čistou vodu na pití i sprchování, čistou podlahu i to, že vám to bude za každých okolností slušet.

Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10

Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10

Voda na chatě nebo chalupě nemusí být v úplně dokonalé kondici, což snadno změníte tímto filtrem. Jednoduše ho nasadíte na vodovodní kohoutek a on si díky ultrafiltraci s aktivním uhlím a membránou z dutého vlákna poradí s olovem, mikroplasty, pesticidy, zápachem, chlórem i bakteriemi - s čímkoliv od velikosti 0,1 mikronu. Doporučená cena je 1 199 Kč.

Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10
Kohoutkový filtr Philips AWP3756P1/10

Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1546

Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1546

Máte citlivou pokožku? Přibalte si do hotelu nebo na chatu sprchovou hlavici s filtrem, kterou snadno vyměníte za hotelovou hlavici. Filtr pak z vody odstraní chlór, rez, pesticidy i zápach, navíc vám umožní vybrat si ze tří intenzit proudění vody. Tlakové pro obnovu unavené pokožky, jemné pro relaxační masáž obličeje a smíšené pro oplachování celého těla. Hlavice se postará o správný požitek i při nízkém tlaku vody v potrubí a snadno ji vyčistíte prstem. Doporučená cena je 849 Kč.

Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1546
Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1546
Sprchová hlavice s filtrem Philips ASH1546

Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980

Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980

Nechutná vám voda v hotelovém pokoji? Přivezte si konvici, která díky technologii Micro X-Clean odstraní z kohoutkové vody chlór, mikroplasty, pesticidy, bakterie i olovo. Nádržka pojme 3 litry vody, takže vodu nebudete muset doplňovat tak často, a čistou vodu si připravíte jediným stisknutím tlačítka. Při plném nabití vydrží baterie až 1 měsíc a konvice si sama ohlídá nutnost vyměnit filtr. Doporučená cena je 999 Kč.

Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980
Filtrační konvice nové generace Philips AWP2980

Vodní automat Philips ADD6921DG/10

Vodní automat Philips ADD6921DG/10

Pokud plánujete strávit většinu léta na chatě či chalupě, zvažte, jestli si sem nepřivézt i tenhle vodní automat. Přes jeho filtraci na bázi reverzní osmózy a přírodního proteinu projde jen dokonale čistá H2O. Odstraní PFOA (teflon), léky, dusičnany, chlor, mikroplasty nebo bakterie a filtruje v šesti stupních, přičemž ten poslední, minerální filtr, dodává do vyčištěné vody zpět důležité minerály – vápník, hořčík, draslík a sodík. Automat navíc během pár vteřin vyčištěnou vodu ohřeje vodu na požadovanou teplotu (umí i skutečný bod varu), nebo vodu naopak vychladí. UV-C LED technologie udržuje vodu v zásobníku neustále čerstvou. Doporučená cena je 19 990 Kč.

Vodní automat Philips ADD6921DG/10
Vodní automat Philips ADD6921DG/10
Vodní automat Philips ADD6921DG/10
Vodní automat Philips ADD6921DG/10
Vodní automat Philips ADD6921DG/10
Vodní automat Philips ADD6921DG/10

Horkovzdušná fritéza Philips Airfryer 5000 Series

Horkovzdušná fritéza Philips Airfryer 5000 Series

Je pravda, že je objemnější, ale když ji jednou dovezete na chatu, máte vystaráno: můžete v ní péct, zapékat, ohřívat, grilovat, fritovat a v jednom ze dvou košíků dokonce i vařit v páře, díky čemuž si jídlo uchová až o 87 % více živin. Dva košíky zároveň znamenají, že můžete připravovat souběžně hlavní chod i zdravou přílohu. Navíc s minimem tuku a 12 přednastavenými programy pro ještě větší pohodlí, přičemž o lahodnou křupavost pokrmů i křehkost uvnitř se postará technologie RapidAir. Doporučená cena je 6 499 Kč.

Horkovzdušná fritéza Philips Airfryer 5000 Series

Kávovar Philips Baristina

Kávovar Philips Baristina

Pokud se ani na chatě nebo v hotelu neobejdete bez oblíbeného espressa, vezměte na dovolenou Baristinu. Je malá, tichá, hezká a umí kávu jako z kavárny. Stačí do ní nasypat kávová zrna, která čerstvě namele, precizně upěchuje a pod vysokým tlakem (16 barů) espresso připraví. Umí i lahodnou mléčnou pěnu a nebudete muset řešit, kam s použitými kapslemi (kávovou sedlinu můžete v klidu sypat na kompost). Doporučená cena je 7 499 Kč.

Kávovar Philips Baristina
Kávovar Philips Baristina
Kávovar Philips Baristina
Kávovar Philips Baristina
Kávovar Philips Baristina
Kávovar Philips Baristina

Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series

Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series

U moře asi vytírat nebudete, ale na chalupě si podlaha jednou za čas zaslouží přejet mopem. A tenhle je fakt skvělý – na podlahu uvolňuje zásadně jen čistou vodu a tu špinavou průběžně nasává do oddělené nádržky. Vytírání s ním je extra rychlé a pohodlné, podlaha po něm zůstane výrazně sušší než po přejetí klasickým mopem a na jedno nabití pracuje mop až 70 minut. Hodí se na dřevo, laminát, dlažbu i vinyl. Doporučená cena je 4 499 Kč.

Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series
Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series
Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series
Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series
Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series
Elektrický mop Philips OneUp 5000 Series

Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series

Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series

Vyrážíte na dovolenou mezi lidi? Oblečením zmačkaným z kufru úplně neohromíte, ale stačí, když do něj přibalíte tenhle ruční napařovač oděvů. Vyhladí jakýkoliv žehlitelný materiál, zároveň ho nespálí, a odstraní z něj i bakterie a zápach. Nepotřebujete ani žehlicí prkno, stačí položit oblečení na postel nebo pověsit na ramínko. Díky špičatému hrotu vyhladí i záludnější záhyby, manžety a volány a součástí balení je i cestovní obal a podložka StyleMat. Doporučená cena je 1 699 Kč.

Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series
Ruční napařovač oděvů Philips 5000 Series

Více na www.philips.com/water nebo www.home-appliances.philips/cz/cs/.

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Témata: Philips, oblečení, chata

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