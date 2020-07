Dobrá zpráva je, že české maminky kojit chtějí. Podle České společnosti porodních asistentek (ČSPA) jsme na tom v Česku výrazně lépe než v jiných zemích. Z rozsáhlé studie, kterou ČSPA v roce 2017 realizovala, vyplynulo, že při propuštění z porodnice výlučně kojí 82,6 % českých žen, v šestém měsíci života dítěte pak 67,2 % Češek. Někdy ale bývá problém se samotným začátkem kojení. Stačí, aby maminku sestry nebo lékaři v porodnici nedostatečně informovali – tedy že má první dny přikládat dítě k bradavce co nejčastěji, zhruba každé dvě tři hodiny. Případně jí po císařském řezu nosí dítě na přikládání v delším intervalu. Nebo se jí ani tři dny po porodu mléko prostě ještě nevytvoří a dětský lékař jí oznámí, že je potřeba nasadit umělou výživu. Čerstvou maminku, která prožívá hormonální smršť a právě absolvovala svou první a zdaleka ne poslední probdělou noc, to spolehlivě rozhodí. Co dělá špatně? A bude vůbec dobrou matkou?

Pravidelně přikládejte nebo odsávejte

Podle porodní asistentky Michaely Čutkové z Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Český Krumlov může být příčin pomalého nástupu laktace celá řada. „Například psychické a hormonální vlivy, špatná technika kojení, poruchy sání dítěte… Jen velmi malé procento žen mívá ale takový problém, aby jim nešlo kojit vůbec.“ Nejdůležitější je proto podle ní zachovat klid, protože novorozenec pozná, když je jeho matka ve stresu, a podle toho také reaguje. A v případě potíží se obrátit na porodní asistentku nebo laktační poradkyni.

Základem je pravidelně a co nejčastěji přikládat. Pokud má miminko potíže se sáním, případně je velmi spavé a vy jej nechcete každé dvě tři hodiny budit, může vám pomoci odsávačka mléka. Ta vás zároveň může uklidnit v tom smyslu, že na vlastní oči uvidíte, jestli už se vám mléko vytvořilo. Vyzkoušet můžete manuální nebo elektrickou odsávačku.

Co když je mléka moc?

Může se také stát, že se ženě v prvních dnech a týdnech vytvoří mléka více, než její miminko potřebuje. Michaela Čutková v těchto případech doporučuje před kojením malé množství mateřského mléka odstříkat, aby nebylo prso tvrdé a dítě nemělo potíže s přisátím. „Při nadměrné tvorbě mléka nedoporučujeme mléko nijak razantně odsávat, protože by se jeho produkce mohla ještě zvýšit. Jiná situace ovšem nastává v případě, kdy má již žena prsa zatvrdlá nebo se jí vytvoří zánět. V tomto případě se odsávání doporučuje," popisuje porodní asistentka. Každá kojící maminka pak ocení absorpční vložky do podprsenky, které jí zajistí pocit sucha a pohodlí během dne i v noci.

Bolavé bradavky

Ani poté, co se novopečená maminka rozkojí, ještě nemá vyhráno. Kojení ji totiž může poměrně bolet. „Citlivé a bolestivé bradavky jsou normální, ale pouze v prvních dnech po porodu. Pokud bolest a problém popraskaných bradavek přetrvávají dále a nelepší se, většinou bývá příčina ve špatné technice kojení – tedy ve špatné poloze při kojení, uchopením a držením prsu, přisátí a sání novorozence. Zde by opět měla přijít ke slovu laktační poradkyně nebo porodní asistentka," vysvětluje Michaela Čutková. Pokud ovšem potřebujete ulevit od bolesti okamžitě a nechcete kvůli tomu zdárně nastartované kojení přerušovat, vybavte se trpělivostí, speciálním krémem na bradavky a chráničem bradavek. Nebo vyzkoušejte prsní termovložky.

