Pomalé vaření, intenzivní chuť a opravdová radost.

Co je slow cooking?
Slow cooking je pomalé a poctivé vaření, které často probíhá při nižších teplotách, ale o to delší dobu. Maso, které se po pár hodinách rozpadá, jen se na něj podíváte, polévky a vývary plné chuti a pomalu tažené omáčky, které nabírají na chutnosti, zatímco si čtete knížku. Slow cooking je přístup, kdy se nikam nespěchá, čas během přípravy jídla se stráví jinou příjemnou činností, třeba sklenkou s kamarády, a cílem je chuť, ne rychlost.
Co ke slow cookingu potřebujete?
Žádné speciální vybavení není potřeba, jen poctivé a kvalitní kousky. Hrnce, pekáče a pánve, které neobsahují plastové rukojeti, takže je můžete z plotny přesunout do trouby. Materiály, které dobře akumulují a vedou teplo jako vícevrstvá nerezová ocel, litina nebo kamenina.
Takové nádobí je pro slow cooking ideální – hrnce a pekáče se smaltovaným povrchem nebo z litiny dobře akumulují a vedou teplo, takže ozvláštní i společné stolování.
Plavková sezóna končí, polévková sezóna začíná
Polévky a vývary jsou esencí slow cookingu a nic vás neprohřeje tak jako pomalu tažený vývar. A to platí o všech kuchyních. Francouzi mají cibulačku, Italové minestrone, Vietnamci pho. Všude na světě se polévky vaří pomalu, protože se tak vykouzlí maximum chuti.
Pomalu vařené chutná nejlépe
● Guláš nebo hovězí na víně – chutě se promíchají tak, že každá lžíce je jiná symfonie.
● Kachna nebo vepřové koleno – křehkost, kterou z fast foodu nikdy nedostanete.
● Luštěninové polévky a ragú – pomalu bobtnají a s každou minutou jsou lepší.
● Domácí chléb – litinový hrnec a kynuté těsto jsou nerozlučná dvojka.
● Pečená jablka nebo crème brûlée – sladká kapitola slow cookingu.
Slow cooking jako životní rytmus
Možná to zní jako paradox, ale čím pomaleji vaříte, tím rychleji zmizí jídlo ze stolu. Slow cooking je totiž víc než metoda – je to pozvánka zpomalit i v každodenním shonu. Vůně se line domovem, čas plyne jinak a večeře s přáteli chutná vždycky líp než o samotě.
