Pomalé vaření, intenzivní chuť a opravdová radost

Na podzim sice ubývá světla, ale prodlužující se večery můžete využít na posezení s přáteli a s rodinou. Vytáhněte teplé ponožky, zapalte svíčky a objevte trend slow cookingu. Protože nejlepší věci jsou ty, kterým dopřejete čas. A o jídle to platí dvojnásob.

Pomalé vaření, intenzivní chuť a opravdová radost. | foto: Archiv Fabini

Co je slow cooking?

Slow cooking je pomalé a poctivé vaření, které často probíhá při nižších teplotách, ale o to delší dobu. Maso, které se po pár hodinách rozpadá, jen se na něj podíváte, polévky a vývary plné chuti a pomalu tažené omáčky, které nabírají na chutnosti, zatímco si čtete knížku. Slow cooking je přístup, kdy se nikam nespěchá, čas během přípravy jídla se stráví jinou příjemnou činností, třeba sklenkou s kamarády, a cílem je chuť, ne rychlost.

Co ke slow cookingu potřebujete?

Žádné speciální vybavení není potřeba, jen poctivé a kvalitní kousky. Hrnce, pekáče a pánve, které neobsahují plastové rukojeti, takže je můžete z plotny přesunout do trouby. Materiály, které dobře akumulují a vedou teplo jako vícevrstvá nerezová ocel, litina nebo kamenina.

Takové nádobí najdete například u české značky FABINI, která nabízí například litinové hrnce a pekáče se smaltovaným povrchem. Takové nádobí je pro slow cooking ideální a zároveň i krásně vypadá, takže ozvláštní i společné stolování. To na svém Instagramu potvrzují i Dva tátové nebo slovenská designérka LucyPug.

Plavková sezóna končí, polévková sezóna začíná

Polévky a vývary jsou esencí slow cookingu a nic vás neprohřeje tak jako pomalu tažený vývar. A to platí o všech kuchyních. Francouzi mají cibulačku, Italové minestrone, Vietnamci pho. Všude na světě se polévky vaří pomalu, protože se tak vykouzlí maximum chuti.

Pomalé vaření, intenzivní chuť a opravdová radost.

Pomalu vařené chutná nejlépe

Guláš nebo hovězí na víně – chutě se promíchají tak, že každá lžíce je jiná symfonie.

Kachna nebo vepřové koleno – křehkost, kterou z fast foodu nikdy nedostanete.

Luštěninové polévky a ragú – pomalu bobtnají a s každou minutou jsou lepší.

Domácí chléb – litinový hrnec a kynuté těsto jsou nerozlučná dvojka.

Pečená jablka nebo crème brûlée – sladká kapitola slow cookingu.

Slow cooking jako životní rytmus

Možná to zní jako paradox, ale čím pomaleji vaříte, tím rychleji zmizí jídlo ze stolu. Slow cooking je totiž víc než metoda – je to pozvánka zpomalit i v každodenním shonu. Vůně se line domovem, čas plyne jinak a večeře s přáteli chutná vždycky líp než o samotě.

Autor: FABINI

