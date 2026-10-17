Pokélandia Adventure domov celé Pokémon komunity.

Od kroužků až k vlastnímu prostoru
Před přibližně deseti lety začal Honza učit děti na prvním stupni základních škol logickému myšlení, strategii, matematice, angličtině a komunikaci. Využíval k tomu nástroj, který děti dobře znaly a bavilo je s ním pracovat: Pokémon karty.
Hra Pokémon TCG se tak stala přirozenou součástí výuky. Děti se při ní učily přemýšlet několik tahů dopředu, počítat, komunikovat i plánovat strategii, aniž by měly pocit, že sedí v další školní hodině. Kroužky postupně navštívily tisíce dětí.
Zájem rodičů přinesl další možnosti. K pravidelným kroužkům přibyly příměstské tábory, programy pro firmy, workshopy i individuální výuka. Když přišla pandemie covidu a osobní setkávání nebylo možné, převedl Honza část výuky do online prostředí. Vznikly tak videolekce a e-learning.
Jedna věc ale zůstávala stejná: jednotlivé aktivity se konaly na různých místech. Kroužky, tábory i workshopy často probíhaly v pronajatých učebnách nebo dalších prostorách, které bylo nutné pokaždé znovu připravit. Právě tehdy začala vznikat myšlenka na vlastní zázemí.
Sen, který dostává první konkrétní podobu
Pokélandia Adventure nevznikla jako podnikatelský plán ani jako reakce na objevenou díru na trhu. Vzešla ze snu vytvořit místo, kde se mohou potkávat lidé se společnou vášní, poznávat nové přátele a sdílet zájem o Pokémony také mimo obrazovky.
Původní vize byla velká: pod jednou střechou mělo vzniknout muzeum Pokémon karet, herna s každodenním programem a shop s pečlivě vybranými produkty a artefakty. Jak se projekt připravoval, rostly ale i náklady. Bez velkých investorů nebylo možné uskutečnit celý plán najednou.
Výstava, herna a shop pod jednou střechou
První část Pokélandia nabídne výstavu více než 30 kompletních Master Setů Pokémon TCG, od první generace až po současnost. Nemá jít o klasické muzeum, kde si návštěvníci exponáty pouze prohlédnou. Prostorem povede příběh a návštěvníci budou hledat stopy, řešit hádanky a objevovat skryté easter eggy. Výstava se navíc bude průběžně rozvíjet o nové karty, exponáty i další části příběhu.
Mezi vystavenými předměty bude také trofej mistra světa Ondřeje Kujala spolu se setem karet, se kterým svůj titul získal. Prostor dostanou rovněž ultra rare karty – některé budou určené k prohlížení, jiné bude možné zakoupit.
Druhou částí bude herna, kde se mají konat turnaje, přednášky, workshopy, aukce, dětské dílny, komunitní setkání a akce zaměřené na Pokémon TCG, Pocket i konzolové hry. Třetí součástí projektu bude shop s výběrem produktů a artefaktů z Česka i ze zahraničí.
Výstava, herna a shop tvoří tři části jednoho místa. Hlavním cílem Pokélandia je ale především propojit fanoušky, kteří by jinak mohli zůstávat každý ve své části Pokémon světa. První portál do Pokélandia Adventure tak má být začátkem společného prostoru pro celou komunitu – a možná i prvním krokem k domovu, který už nebude jen dočasný.
Více na www.adventure.pokelandia.cz