Pojišťovna přispěje rodičům na letní tábory a pobyty

Až 1 500 Kč vám na letní tábor přispěje zdravotní pojišťovna RBP. Využít jej mohou rodiče dětí, které se chystají na prázdninový pobytový tábor v délce alespoň 7 dní, nebo které absolvují příměstský tábor se sportovním zaměřením v délce minimálně 5 po sobě jdoucích dnů. Podle Iva Čelechovského ze zdravotní pojišťovny RBP žádají rodiče nejčastěji o příspěvek na pobytový tábor a pojišťovna jim loni vyplatila téměř 8 milionů korun. „Oproti roku 2022 ale loni vzrostl i počet žádostí o příspěvek na příměstský sportovní tábor o 55 %. Hlavními důvody bylo zvýšení příspěvku z 1 000 Kč na 1 500 Kč i rostoucí zájem a nabídka příměstských sportovních táborů.“

Kdo a kolik ušetří?

Tábory musí organizovat škola, sportovní nebo zájmová organizace, musejí se konat během letních prázdnin a rodič musí pojišťovně předložit originál dokladu o absolvování a zaplacení tábora. „Žádost o proplacení je možné podat hned v den ukončení tábora a peníze přijdou rodičům na účet do dvou týdnů,“ upřesňuje Ivo Čelechovský.

U příměstských táborů platí podmínka, že sport musí být většinovou náplní dne. Může se jednat například o cyklistický, atletický nebo plavecký tábor, v případě populárních příměstských jezdeckých táborů se musí děti primárně učit jezdit na koni, nikoliv věnovat většinu dne péči o koně.

Každé dítě v rodině má podle Iva Čelechovského nárok na proplacení jednoho tábora: buďto pobytového, nebo příměstského sportovního. Rodina se třemi dětmi, které o prázdninách tábor absolvují, může díky RBP ušetřit jen na těchto aktivitách až 4 500 Kč.

Jedeme k moři

Děti, které trápí alergie, kožní onemocnění typu ekzém nebo lupenka nebo trpí opakovanými záněty dýchacích cest, mohou využít i příspěvek na ozdravný pobyt u moře. „Během klimatoterapie působí na zdravotní stav dětí příznivě nejen čisté prostředí, ale i koncentrace a složení minerálů ve vzduchu a vodě, vlhkost, vzduchu, sluneční záření, teplota a další faktory,“ popisuje MUDr. Šárka Pekařová, pediatrička, která v RBP žádosti o příspěvek na ozdravné pobyty u moře schvaluje. K žádosti doporučuje přiložit lékařskou zprávu z alergologické, imunologické nebo kožní ambulance s informacemi o délce léčby, užívání léků a doporučeného režimu.

Zdravotní pojišťovna RBP jako první umožnila rodičům využít příspěvek i na individuální pobyt u moře, které si rodina zajistí samostatně. „Ne každé dítě chce jet k moři v rámci organizovaného pobytu bez rodičů, některé děti navíc vyžadují speciální péči, kterou jim nejlépe zajistí rodiče. Proto jsme se rozhodli dát rodičům co největší flexibilitu: zájezd si mohou pořídit u libovolné cestovní kanceláře se sídlem v ČR, nebo individuálně. Nemusejí se ani omezovat na dobu letních prázdnin, kdy jsou pobyty nejdražší, ale mohou jet kdykoliv během roku,“ vysvětluje Ivo Čelechovský.

Dovolená o 10 000 Kč levněji

Podmínkou je, aby rodiče podali žádost o přiznání příspěvku ještě před absolvováním pobytu, a to nejpozději do 31. 7. 2024. Zpětně pak doloží fakturu, že které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce a doklad o úhradě. O příspěvek mohou žádat rodiče dětí ve věku 6 až 15 let a čerpat mohou až částku 10 000 Kč.

A nezapomeňte se před cestou k moři pojistit – u RBP totiž ušetříte i na cestovním pojištění. Můžete jej uzavřít na webu RBP, v aplikaci my213 nebo na jakékoliv pobočce, vybírat můžete ze čtyř typů balíčků a je jedno, jestli se chystáte do zemí EU, nebo mimo ně. RBP jej připravila ve spolupráci s Generali Českou pojišťovnou a pojištěnci RBP ušetří podle zvoleného balíčku až téměř 30 %.