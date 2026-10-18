Pokud jste se k letní dovolené nedostali nebo máte chuť si ji ještě prodloužit, říjen může být pro cestování překvapivě dobrou volbou. V řadě přímořských destinací stále panuje počasí vhodné ke koupání, ale odpadají největší vedra, přeplněné pláže i fronty u památek.
Výhodou bývají také nižší ceny ubytování a zájezdů, zvlášť pokud můžete vyrazit na poslední chvíli a nejste vázáni přesným termínem. Podzim navíc nabízí i možnosti, které během rozpáleného léta tolik nelákají – poznávání měst, pěší výlety nebo aktivnější dovolenou.
Dovolená u moře
Není nutné vzdávat se klasické dovolené u moře. Velmi příjemné bývá Řecko, především Kréta, Rhodos nebo Kos, kde se moře během léta prohřeje a teplé zůstává i po skončení hlavních prázdnin.
Podobně je na tom Kypr, který patří k jistějším evropským volbám i pro říjnovou dovolenou. Dobré podmínky nabízí také jižní Turecko a Egypt. Výhodou pozdějšího termínu jsou snesitelnější denní teploty, takže není nutné trávit většinu dne pouze u vody a mnohem příjemnější jsou i výlety.
V říjnu vybírejte opatrněji
Čím více se podzim posouvá, tím důležitější je sledovat konkrétní oblast, nikoli jen zemi. Během října už počasí například v severní Itálii, Chorvatsku nebo na severu Španělska nemusí plážové dovolené přát.
Pokud chcete především teplo a moře, větší jistotu nabízí Kypr, jižní pobřeží Turecka nebo řecké ostrovy ležící více na jihu. Ještě spolehlivější počasí najdete v Egyptě nebo na Kanárských ostrovech, kde sezona zdaleka nekončí s posledním srpnovým dnem.
Využijte nižší ceny
Jedním z hlavních lákadel podzimní dovolené bývá cena. S koncem hlavní sezony klesá poptávka, a hotely i cestovní kanceláře proto mohou nabízet stejné pobyty levněji než v létě. Zajímavé nabídky se objevují zejména u zájezdů na poslední chvíli, kdy se cestovní kanceláře snaží doplnit zbývající místa v letadlech a hotelech.
Největší šanci ušetřit má ten, kdo může být pružný nejen v termínu, ale také ve výběru letiště nebo konkrétní destinaci. Pokud trváte na jednom hotelu a přesném datu odletu, výhoda „last minute“ se zmenšuje.
Nevybírejte jen „last minute“
Nápis „last minute“ ještě automaticky neznamená, že jde o mimořádně výhodnou nabídku. Vyplatí se porovnat cenu s podobnými hotely ve stejné oblasti a podívat se také na to, co je v ní skutečně zahrnuto. Levný zájezd může prodražit odbavené zavazadlo, transfer z letiště, stravování nebo další poplatky.
U hotelů se podívejte i na poslední recenze hostů a jeho skutečnou polohu. Rozdíl několika tisíc korun přestává být výhodou ve chvíli, kdy budete každý den platit dopravu k pláži nebo do centra.
Za památkami vyrazte teď
Podzim je ideální také pro místa, kde může být letní horko při poznávání spíš překážkou. Řím, Athény, Lisabon, Barcelona nebo Istanbul se při příjemnějších teplotách procházejí podstatně lépe než během rozpáleného července.
Mimo hlavní sezonu navíc zpravidla ubývá návštěvníků, takže bývá příjemnější návštěva památek i posezení v restauracích. Na několikadenní cestu se proto nemusíte omezovat jen na klasické evropské metropole. Zajímavou variantou může být například Malta, Andalusie nebo Sicílie, kde lze poznávání spojit s pobytem u moře.
Proměnlivé počasí
Podzimní dovolená má i své nevýhody. Dny se zkracují a počasí už nemusí být tak stabilní jako uprostřed léta. Před rezervací proto zkontrolujte nejen průměrnou denní teplotu, ale také množství srážek, teplotu moře a rozdíl mezi dnem a nocí.
Ne vše je po sezoně otevřené
Letovisko, které v srpnu překypuje životem, může v říjnu vypadat úplně jinak. Některé restaurace, plážové bary, půjčovny nebo atrakce už mohou mít zavřeno a méně často může jezdit i místní doprava.
Pokud hledáte především klid, může to být naopak velká výhoda. Jestli ale chcete každý večer vyrážet do restaurací a mít kolem sebe rušný život, vybírejte raději větší město nebo letovisko s celoročním provozem.
Zvlášť ve Středomoří může být přes den příjemných pětadvacet stupňů, zatímco večer už oceníte mikinu nebo lehkou bundu. U pobytu zaměřeného především na koupání je dobré zjistit také to, zda má hotel vyhřívaný bazén pro případ chladnějších dnů.
S dětmi na podzimní prázdniny
Rodiny se školními dětmi mají možnosti omezenější, přesto se dá využít několik dnů podzimních prázdnin a spojit je s víkendem. U vzdálenějších destinací se vyplatí zvážit, zda má krátká cesta smysl – na čtyři dny může být praktičtější evropské město než dlouhý let za teplem.
Pokud děti ještě do školy nechodí, je podzim naopak jedním z nejpříjemnějších období pro rodinnou dovolenou. Na plážích bývá volněji a nižší teploty jsou pro malé děti příjemnější než vrchol letních veder.
Nečekejte do posledního dne
Při hledání dovolené na poslední chvíli se vyplatí mít připravené doklady, vědět, kolik můžete utratit, a předem si určit několik přijatelných destinací. Skutečně zajímavá nabídka totiž nemusí vydržet několik dní. Současně není nutné čekat až na odlet následující ráno – jako „last minute“ se běžně nabízejí i pobyty s odjezdem za několik dnů či týdnů.
Čím pružnější budete v termínu a místě, tím větší je šance, že najdete dovolenou, která bude nejen levnější než v hlavní sezoně, ale nakonec možná i příjemnější.
Kam vyrazit na podzim
Podzimní dovolená může být velmi podobná té letní. Záleží jen na tom, co od ní očekáváte.
1. Chcete se ještě koupat? S postupujícím podzimem je lepší zamířit dál na jih. Dobrou volbou je Kypr, Malta, řecké ostrovy nebo Kanárské ostrovy a v září je teplé moře také ještě například v Chorvatsku, což zná řada lidí, která se naučila tam jezdit právě v tomto období, kdy tam na plážích není plno a ceny jsou příznivější.
2. Chcete vyrazit na hory? Říjen bývá příjemný pro pěší turistiku, protože ustupují největší horka a na známých trasách je méně lidí. Vyrazit můžete například do rakouských Alp, slovenských Tater, Slovinska nebo Dolomit. Čím pozdější termín zvolíte, tím důležitější je ale sledovat počasí a podmínky na konkrétních trasách – ve vyšších polohách už může přijít sníh.
3. Chcete za památkami? Řím, Sevilla, Barcelona, Budapešť nebo třeba Dubrovník mohou být na podzim příjemnější než uprostřed léta. Památky už neobléhají takové davy a celodenní chození po městě je snesitelnější bez třicetistupňových teplot. Na jihu navíc můžete poznávací pobyt ještě spojit s mořem – například v Dubrovníku nebo Barceloně bývá v září stále možné koupání.
4. Chcete si pochutnat?Podzim přeje i dovoleným zaměřeným na jídlo a víno. Vinařské oblasti mají období sklizně, konají se slavnosti a na trzích i v restauracích se objevují sezonní speciality. Vyrazit můžete například do italské Umbrie za lanýži, francouzského Burgundska za vínem nebo portugalského údolí Douro, kde lze návštěvy vinařství spojit s pěšími výlety mezi vinicemi.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.