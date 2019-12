Nejkrásnější podzim Za tmy vstáváme a za tmy se vracíme domů z práce. Nic nás nenutí trávit čas venku. A právě díky tomu máme dostatek prostoru na činnosti, k nimž se během roku nedostaneme. Co byste měla stihnout? Zajděte do knihovny a mezi regály zapomeňte na čas.



Zapalte si svíčku, zabalte se do huňaté deky a... Propadněte snění a klidně i podzimní melancholii a splínu.



Vaše oblíbené seriály představují nové díly. Co takhle naplánovat si na víkend filmovou noc?Listujte katalogy a vybírejte si letní dovolenou. Právě teď nabízejí cestovky skvělé ceny!



Vyrazte na procházku šustivým listím. Že už zase poprchává? Nazujte holinky a skočte si radostně do louže!



Pusťte se do práce! Jste plná elánu z léta, takže máte víc energie a chuť dotáhnout do konce roku rozjeté projekty.



Vytáhněte oblíbený kabát a případně si kupte nový! Na řadu přichází hravá móda. Užívejte si zemité barvy, vrstvení, lehké kabátky v kombinaci s teniskami i kožené křiváky. A také se vydejte na nákupy – potřebujete přece nový parfém, svetr, boty…



Zařizujte, plánujte! Měsíce od prázdnin do Vánoc jsou ideální pro vyřizování na úřadech a objednání k doktorům. Nikdo teď totiž nemá dovolenou!



Zacvičte si v poloprázdném fitku. S blížící se zimou přichází lenost a mnozí na sobě začnou pracovat až v lednu.



Zvažujete tetování? Právě teď nastal ideální čas na návštěvu salonu. Není horko ani zima. Zamilujte se! Všimla jste si, že hodně vztahů začíná právě na podzim?



Buďte kreativní: vyrábějte dekorace, jedlé dárky, hrajte si s barvami, pusťte se do pletení. Nebo už nastal čas na pečení cukroví?



Sauna, masáž, wellness pobyt... Takhle vypadá ideální víkend!



Vařte, pečte. Po horkém létě máme zase chuť trávit čas v kuchyni.



Vyrazte ven s foťákem. Pestrobarevná