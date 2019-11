Mnohé z příčin, které způsobují tyhle nepříjemné stavy, můžeme do jisté míry ovlivnit my sami. Depka totiž neznamená jenom špatnou náladu, ale také podrážděnost, ztrátu motivace, sebelítost a především lenost. Nejlepším prostředkem, jak se jí zbavit, je pohyb na čerstvém vzduchu, při kterém si dokonale pročistíte hlavu a zbavíte se nepříjemných pocitů.

Nezáleží na tom, jestli zvolíte klidnou jógu, akční kickbox, vytrvalostní běh nebo třeba rozjímavou procházku lesem. Je pouze na vás, co vás baví a o co si vaše tělo zrovna říká. Vyzkoušejte všechno a uvidíte, co vám nejlépe sedne.

Zkuste šetrná „antidepresiva“

Typické příznaky „podzimní deprese“, jako je zvýšená únava, celková skleslost, přecitlivělost, změny nálad, poruchy spánku a další, dokážou zmírnit i některé bylinky, které působí jako účinná a zároveň velmi šetrná přírodní antidepresiva.

Klíč ke štěstí V mozku se tvoří asi 10 procent z celkového množství serotoninu (nejvíc v epifýze – šišince), který hraje důležitou roli v tom, jak se každý den cítíme. Spousta lidí při jeho nižší hladině prožívá ve zvýšené míře bolest, stres, úzkost a depresivní nálady, honí je nezdravé chutě, mají sklon ke vzteku a dalším negativním emocím.



Množství serotoninu údajně ovlivňuje i délku života.



Například kozlík lékařský se v čínské medicíně užívá jako pomocník při psychické i fyzické nepohodě. Tahle bylinka je známá pro své sedativní účinky, které výrazně zkracují dobu usínání. Zabírá také proti stresu, úzkosti, podrážděnosti, depresím nebo migrénám.

Už jste slyšeli o L-tryptofanu?

Tahle vzácná esenciální a aromatická aminokyselina je pro naše tělo velmi důležitá, a to doslova pro každou buňku. Odborníci dokonce L-tryptofan považují za zdroj tzv. hormonu štěstí.

Lidský organismus si samotný tryptofan nedokáže vyrobit, proto ho musíme přijímat v potravě nebo v podobě doplňků stravy. Vybírejte ale pečlivě. Ideální je, pokud se tryptofan kombinuje s přírodními látkami. Složení kvalitních přípravků je totiž nenávykové, a budete-li respektovat doporučené dávkování, nemusíte mít strach z nežádoucích účinků.

Jídlem proti depresi

Tryptofan se v krevním oběhu mění na serotonin, který funguje jako přenašeč nervových vzruchů v centrálním nervovém systému a podílí se na procesech, které ovlivňují naši náladu a psychickou kondici obecně. Jeho nedostatek vyvolává změny nálad, depresi, poruchy spánku, ale také podrážděnost vedoucí až k agresivitě. Přirozeným zdrojem tryptofanu jsou kešu ořechy, telecí, krůtí a kuřecí maso, mléko, pečivo, sýry, banány, slunečnicová semínka, ovesné vločky, ředkvičky, špenát, fazole aj.

Expertem na špatnou náladu je třezalka tečkovaná, která přispívá k emocionální rovnováze a u mírných forem dokáže deprese nahradit léky. Navíc má tu výhodu, že nevyvolává ospalost.



K optimální relaxaci a uklidnění celého organismu napomáhá také meduňka, která je zároveň vhodná k udržování pozitivní nálady a dobrých kognitivních funkcí (paměť, koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, schopnost porozumění informacím apod.).

Další tipy pro pohodu

Aromaterapie: K osvědčeným vůním patří růže, eukalyptus, růžové či santalové dřevo a květy pomeranče. Vyhněte se naopak konvalinkám nebo jasmínu, z jejich silné vůně by vás mohla rozbolet hlava.

Pohankový polštářek: Příjemně hřeje a pomáhá při bolestech krční páteře. Můžete si ho vyrobit i sami. Pohankové slupky, případně další sušené bylinky, zabalte do gázy a vložte do povlaku na polštář.

Potpourri: Směs sušených květin a koření nejen krásně vypadá a voní, ale navozuje atmosféru klidu a pohody a usnadňuje usínání. ní. Zkuste třeba kombinaci mandarinkových slupek, heřmánku, levandule a skořice.

Koupel s lipovým květem: Napusťte si vanu horké vody, nasypte do ní hrst sušených květů a nechte je chvíli louhovat. Počkejte, až teplota trochu klesne, aby voda byla příjemná ke koupání.

Vanilka: Oblíbené aromatické koření uklidňuje, tlumí úzkost a napětí a pomáhá proti nespavosti. Pili jste už někdy vanilkový čaj? Do 250 ml vroucí vody vložte kousek vanilkového lusku, očištěnou kůru z menšího pomeranče, dva kusy hřebíčku a vše povařte. Přeceďte do konvičky s černým čajem a pijte teplé.