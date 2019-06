Zrození “TRIPTYCHU GIRLS“

Jak to tak v životě bývá, některé věci jsou dílem milých náhod. „Byla jsem oslovena Jitkou Kopejtkovou, abych se podílela na projetu Muzea hl. m. Prahy - Mezinárodní den koláže. Neváhala jsem a ihned začala tvořit“, říká Anna Karan.

„Technika koláže má svá specifika, zahrnuje celou řadu výtvarných technik, ale stojí za novou zkušenost. Různé techniky, materiály jsou pro mě výzva: laky, akrylové barvy. Bylo to zábavné a hravé, myslím, že obrazy vše zachycují. Jedná se o portrétovaní člověka bez jeho přítomnosti na obraze,“ dodává a směje se Anna.



“TRIPTYCH GIRLS“ od Anny Karan

Proč GIRLS?

Triptych se jmenuje “GIRLS“. Vyjadřuje přirozené pocity, jaké lidé cítí na jaře. Mladí, radost ze života i sex. Jako vhodný objekt tvůrčího zájmu si Anna vybrala podprsenku. Vzbuzuje fantazii v různých směrech a ohledech: provokace, něžnost, ženskost, sérii snaží dodat objektu hlubší význam a nádech Pop-art. Objekty – podprsenky Anna tvořila samostatně, a pak je spojila s plátnem technikou koláže. V dílech nechybí ani uschlé květy, střepy a papír. Vše sprejovala vlastní technikou. Pro Annu je koláž víc než jen papír. Je to skládačka, která unese různé materiály a umělec si tak může vybrat to, co je mu blízké.

“GIRLS“ třeba ve vašem domově

Umění není sterilní má své kouzlo, energii, a proto si Anna jako druhý výstavní prostor pro GIRLS vybrala shooorom HOME STYLE – HÜLSTA & KOINOR STUDIO, jehož moto “INDIVIDUALITA JE K NEZAPLACENÍ“, plně vystihuje autorčiny pocity. Zde svá díla zasadila přímo do ukázek realizací interiéru.

Zeptali jsme se Jana Vlastníka, majitele HOME STYLE – HÜLSTA & KOINOR STUDIO, jak on vnímá umění.

Jan Vlastník, majitel HOME STYLE – HÜLSTA & KOINOR STUDIO

Koláž odvozuje svůj původ z francouzského „collage“ znamenající lepení. Zahrnuje celou řadu výtvarných technik, proč a čím koláž oslovuje vás?

Právě tím „lepením“. Spojováním zdánlivě nesourodých věcí a technik v jeden celek. Za mě je koláž jednou z vrcholných technik umění, na které se dá vcelku jednoduše odhalit kvalita abstrakce, představivost a nadání autora.

Jaký je Váš názor na umístění uměleckých děl v obytných interiérech, patří tam?

Určitě ano. Jen je velice důležité dělat vše s citem a pochopením, jak daného interiéru, tak uměleckého díla. Vybalancovat potřeby díla i interiéru. Myslím, že tzv. pohodovou atmosféru bydlení je nutné docílit maximální harmonie celého interiéru.

“TRIPTYCH GIRLS“ od Anny Karan

Kde se na triptych GIRLS můžete podívat? 1 dílo – Muzea hl. m. Prahy



2 díla - HOME STYLE - HÜLSTA & KOINOR STUDIO



Více informací naleznete na: