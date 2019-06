Možná se ptáte, proč je vlastně správný úchop či sed pro dítě tak zásadní. Odpověď speciální pedagožky, Mgr. Světlany Drábové je celkem jasná.„Na psaní a kreslení se podílí přibližně 200 svalů ruky a těla. Ruka je navíc propojená s orofaciální oblastí, takže úchop přímo ovlivňuje obličejové svalstvo a řečové schopnosti. Jakmile je tedy ruka v napětí, ztuhne nám čelist i jazyk a myšlenkové procesy fungují mnohem pomaleji, což se může odrazit na celkovém školním prospěchu,“ objasňuje Drábová.

Modelína, plastelína a ruční práce

Pro správný vývoj grafomotoriky je velmi důležitá jemná koordinace rukou. Bezva na tom celém je, že jemnou motoriku můžete trénovat, aniž by si toho potomek všiml. Skládejte puzzle, hrajte si s legem, stavte hrady a věže z kostek. Pod vaším dozorem se nebojte ani vystřihovánek. Výborným parťákem může být i plastelína, je to totiž skvělá „posilovna“ pro dětské prstíky. „Díky této činnosti se vyvíjejí svaly v rameni, lokti a v zápěstí, což je důležité při psaní rukou. Aby mohl školák správně držet pero, musí totiž ovládat jemné svaly v prstech a na to je plastelína ideální,“ vysvětluje Drábová.

Rostoucí židle nebo podnožka pod židli

Abyste při hraní či kreslení dokázali dohlédnout na správný sed dítěte, je dobré vědět, jak by sedět nemělo. „Nejčastější chybou je, když dítě sedí bez opory nohou, kdy krčí nohy pod sebe anebo je obtáčí okolo nohou židle. Polehávání na psacím stole nebo podepírání si hlavy jsou taktéž nesprávné – dítě se nedokáže soustředit. Správně by měly být nohy opřené oběma chodidly o podlahu, ruce o pracovní desku, tělo by mělo být mírně nakloněné dopředu a nemělo by se dotýkat hrany stolu,“ říká Drábová a dodává, že důležitá je i vzdálenost kolen, mezi které by se měly vejít dvě pěsti, vzdálenost hlavy od podložky a rovná záda. Toho můžete docílit pořízením stolku a židličky, jež budou úměrné věku vašeho dítěte. Případně se dívejte po tzv. rostoucím nábytku, který může „růst“ s vaším školákem.

Nábytek Panda, Creator: Hana

Správné psací pomůcky

Pro správný vývoj grafomotoriky vašeho předškoláka může být zásadní, jaké kreslící či psací potřeby dostane do ruky. Ideální je zvolit ergonomicky tvarované pastelky nebo tužky, jež byly vyvinuty speciálně pro dětské ruce předškoláků a školáků na prvním stupni. Takové jsou třeba trojhranné pastelky EASYcolors a tužky EASYgraph od STABILO s ergonomickými prohlubněmi, které dítě intuitivně navedou ke správnému úchopu. Navíc jsou uzpůsobené ve variantě zvlášť pro praváky i leváky, což je také jeden z důležitých aspektů správného držení psacích náčiní. Malování totiž není jen zábava, je to i důležitá součást rozvoje. Pohyby prstů při kreslení aktivují mozkové oblasti spojené s myšlením, vyjadřováním a krátkodobou pamětí. Navíc je to i první krok k přípravě na psaní a školu. „Správný úchop je třeba neustále kontrolovat, a to i po nástupu do první třídy, aby nedošlo k jeho změně a tím k nesprávné fixaci,“ doplnila Mgr. Martina Simonidesová.

Pokud už řešíte výbavu pro předškoláky nebo školáky, roller EASYoriginal Graffiti Edition je sázkou na jistotu. Jde o optimalizovanou verzi známého pera, které má úchopovou zónu z neklouzavého materiálu navrženou tak, že je ukazovák vedený do opozice vůči palci. Na tom, že jde o ideální řešení se shodli nejen odborníci a vývojáři z Německa, kde bylo pero navržené, ale i naši experti. EASYoriginal Graffiti Edition doporučuje i Martina Simonidesová, která pero v lednu 2019 testovala se 70 dětmi z první a druhé třídy jedné pražské školy. „Novinka obstála u dětí na výbornou. Většina uchopila roller správně, a to bez jakýchkoliv instrukcí. Děti, které měly zafixovaný nesprávný úchop, potřebovaly radu, jak roller uchopit, avšak v průběhu testovaní se už správný úchop rolleru obvykle nezměnil. Velkou výhodou EASYoriginal Graffiti Edition je navíc hrot v podobě kuličky, která je pro děti na psaní příjemnější. Kulička totiž po papíru lehce klouže, a tak se jim píše dobře ve všech polohách,“ uzavírá Simonidesová.