Sám Maestro Ennio Morricone začal již v roce 2019 pracovat na nové koncertní produkci, která ho měla nahradit na světových pódiích. Po více než roce práce a příprav Maestro Morricone jako kurátor dokončil celý velký koncertní program. Podle jeho přání bude zcela nově koncertní show zahrnovat také ikonické scény z nejslavnějších filmů, světelné efekty a na pódiu spolu se symfonickým orchestrem a velkým pěveckým sborem vystoupí sólisté, se kterými Maestro Morricone mnoho let spolupracoval. Dirigentské taktovky se ujme jeho syn, Andrea Morricone. 6. 7.2020 nás Ennio Morricone ve věku 91 let opustil. Velké koncertní turné ENNIO MORRICONE –THE OFFICIAL CONCERT CELEBRATION vzdá Maestrovi poctu v mnoha evropských i mimo evropských metropolích.

Program bude doplněn velkoplošnou projekcí, kde kromě známých filmových scén diváci uvidí i dosud nepublikované záběry legendárního skladatele při práci, včetně zajímavých rozhovorů. Ennio Morricone složil hudbu k více než 500 filmů a televizním produkcím. Složil také přes 100 samostatných hudebních děl.

Do nového koncertního programu budou zařazeny ty nejznámější skladby z filmů Bio Ráj, Tenkrát na západě, Hodný zlý a ošklivý, Neúplatní a Mise. „Bude to hořkosladký zážitek, protože můj otec mi samozřejmě velmi chybí. Ale mít tu možnost uctít ho dirigováním velkého symfonického orchestru a sboru hrajícího jeho fenomenální hudbu, je skvělá a hluboce emotivní příležitost, jak se setkat a oslavit ho spolu s jeho fanoušky po celém světě,“ komentuje přípravu velkého koncertního turné Andrea Morricone. Andrea Morricone je uznávaný hudební skladatel a dirigent, který se svým otcem mnoho let úzce spolupracoval. Za „The Love Theme“ z filmu Bio Ráj, které složil právě on, získali spolu s otcem cenu BAFTA. Kromě filmové hudby Andrea Morricone diriguje a skládá velmi různorodou hudbu napříč žánry. Mezi jeho nejnovější slavné práce patří téma pro World Expo 2015 „La Forza Del Sorriso“, které zpíval Andrea Bocelli.

Pod taktovkou Andrea Morriconeho vystoupí v rámci ENNIO MORRICONE –THE OFFICIAL CONCERT CELEBRATION dne 19. 12. 2022 v O2 areně Český národní symfonický orchestr, velký pěvecký sbor a světoví sólisté. Spolu s českým publikem, které Maestra Ennia Morriconeho již mnoho let miluje, vzdají hold světovému skladateli a zároveň si užijí nádherný hudebně filmový zážitek.

Vstupenky můžete mít zde: https://www.ticketportal.cz/event/ENNIO_MORRICONE-16000319