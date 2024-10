Platební náramek: zkusíte jednou a už ho nesundáte

Vstupte do světa, kde styl, elegance a technologie tvoří dokonalou kombinaci. mBank, Mastercard a Niceboy přináší do Česka platební náramky. Jsou perfektní volbou pro každou příležitost – do práce, do divadla, na sport, ale i běžné nákupy.