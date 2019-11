První restaurace Pizza Hut Express, byla na českém trhu představena před dvěma lety a aktuálně provozuje Pizza Hut 12 restaurací, které se nacházejí ve čtyřech městech - v Praze, Brně, Ústí nad Labem a Liberci. Každý den je v těchto provozovnách obslouženo několik tisíc hostů. Dosavadní úspěch a rychlý růst se promítá do plánů pro blízkou budoucnost. Ještě v letošním roce bude v republice otevřeno dalších 5 restaurací, kromě Prahy se k zastoupeným městům přidá Plzeň, Mladá Boleslav a Ostrava. Smělé jsou plány i na následující roky. Postupně budou přibývat další města, do tří let by mělo být plně pokryto až 80 % českých měst s počtem obyvatel nad 100 tisíc.

Nová restaurace na pražském Masarykově nádraží je po provozovně ve Vodičkově ulici v pořadí druhou restaurací typu in-line store s vlastním vchodem z ulice, není tedy součástí nákupního centra. Bude

se rozkládat na dvou patrech a celkem nabídne 66 míst k sezení. Jedná se o šestou pobočku otevřenou

v letošním roce.

“Nová pobočka bude stejně jako ty ostatní cílit zejména na zákazníky, kteří mají rádi čerstvé a kvalitní jídlo,” říká Josef Vavrinec “Jsme rádi, že se lidé v Česku stále více zajímají o to, co jedí. U nás dbáme na čerstvost a v 5 minutách od objednání má náš host čerstvou pizzu přímo z pece.”

Kromě nové pobočky se mohou zákazníci těšit na celou řadu dalších vylepšení v nabídce i službách Pizza Hut. První horkou novinkou je těsto ve stylu San Francisko. Jedná se o veganské kváskové těsto bez vajec a mléka, lehčí a křupavější, a je ve všech restauracích připravováno každý den čerstvé.

Další novinku představují kuřecí křídla, která si zákazníci zamilovali v našich rozvozových restauracích

a která budou v průběhu listopadu nově k objednání ve všech restauracích Pizza Hut.

Rovněž od listopadu se v nabídce všech restaurací opět objeví oblíbená pizza Crown s extra porcí sýra.

Jedničkou v oblibě u zákazníků stále zůstává pizza Pepperoni, velkým hitem jsou také okraje plněné sýrem.