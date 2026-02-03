Venku je věčně chladno. A žízeň? Ta vás netrápí. Daleko víc než počítání vypitých skleniček denně řešíte, jak se obléct, abyste ustáli minusové teploty... Ale bohužel, vaše tělo je tvořeno ze šedesáti procent vodou a tuto kapalinu potřebuje, aby fungovalo tak, jak má.
Co se stane, když mu ji nedáte?
Zimní počasí je nepříjemné, ale kupodivu má jednu zvláštní vlastnost: Dehydratuje. Mráz a chlad i studený vítr totiž stahují cévy a kůže se hůře prokrvuje. S tím souvisí i nedostatečná tvorba mazu, kdy vaše pleť najednou ztrácí svou ochrannou bariéru a vysušuje se.
Pokud si myslíte, že jde jen o kosmetický problém, jste na omylu! Žíznivá kůže zpočátku „volá o pomoc“, což se projevuje rozličnými ekzémy, afty či záněty. Když jí přesto nedodáte vláhu, dodáte začne si ji hledat jinde: v krevním oběhu!
Právě tam je totiž veškerá voda, kterou přes den vypijete. Z tohoto zdroje čerpá nejen kůže, ale i další orgány, které strádají. Tělo pak nemůže pracovat naplno a výsledkem jsou bolesti hlavy, únava, špatné trávení a slabší imunita. Jak to můžete napravit?
Ráno s první skleničkou
Hned po probuzení si dopřejte skleničku vlažné vody s citronem. Jak vám pomůže? V první řadě získáte „porci“ vitaminu C a s ním silnější imunitní systém. Dalším bonusem je lepší trávení
Kyselina citronová totiž výrazně pomáhá tělu zpracovávat tuky a bílkoviny, proto po snídani nemáte pocit těžkého břicha a ani vás zbytečně netrápí takové neduhy, jako je nadýmání. A do třetice – sklenice vlažné vody s citronem vám „nakopne“ koncentraci, takže budete celý den v lepší psychické kondici.
Dopolední usrkávání
Co je tabu?
Pokud chcete svému tělu dopřát dostatek vláhy, vyhněte se těmto pokušením:
S pitím byste neměli přestat ani během dne. Odborníci doporučují dopoledne vypít jednu sklenici čisté vody a jeden hrnek bylinného čaje.
Optimální je třeba kopřivový, který podpoří očistu těla. Mátový zase zklidní žaludek po vydatné snídani a optimalizuje procesy trávení.
Polévky k obědu
Vždycky se říkalo, že polévka je grunt. A něco pravdy na tom bude, protože toto „první jídlo“ dodává vašemu tělu vitaminy, energii a podporuje trávení. Zároveň je zdrojem tekutin, počítá se do pitného režimu.
Podle výživových terapeutů je polévka také dobrou prevencí přejídání, protože zaplní žaludek a vy potom nemáte místo na nějaké další přídavky. Mezi nejlepší patří vývar, luštěninová polévka nebo česnečka.
Výhoda těchto pokrmů nespočívá jen v tom, že jsou tekuté, důležitý je i fakt, že obsahují elektrolyty, tedy látky, které udržují vodu v těle a dodávají mu průběžně vláhu.
Ovšem ne všechny zimní polévky jsou zdravé. Vyhnout byste se měli guláši a hutným krémovým verzím, které obsahují málo tekutin a více kalorií.
Odpolední zavlažování
Na pití byste neměli zapomínat ani odpoledne, kdy vaše výkonnost pozvolna klesá. Dobrou volbou je pití vody s přídavkem pomerančové šťávy, která vás osvěží a podpoří v koncentraci.
Pokud nemáte po ruce citrusy, můžete si připravit vodu s ovocem, například s nakrájenou hruškou či banánem. Sladké plody dodají nápoji příjemnou chuť a zároveň i draslík, který reguluje cukr v krvi a potlačuje únavu.
Večerní hydratace
Před spaním vaše tělo ocení spíše jeden teplý nápoj ve formě heřmánkového nebo meduňkového čaje. Obě bylinky fungují jako balzám na duši – zklidní vás, připraví na spánek a zavlaží tělo.
Pokud pití osladíte medem, získáte i příjemný chuťový požitek. Svůj hrnek čaje si naplánujte zhruba dvě hodiny před usnutím.
Článek vznikl pro časopis Tina.