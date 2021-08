Kolik litrů denně? Jednoduché počty

Voda v těle dospělého člověka tvoří 55 až 60 %. Už z toho je jasné, že vypít litr denně vám rozhodně stačit nebude. Denní příděl tekutin vypočítáte snadno. Na každých 15 kg vaší hmotnosti připadá cca 0,5 litru. Při 60 kilogramech jste tedy na dvou litrech vody denně – mezi ty se počítá i příjem tekutin v jídle. Jde však o hodnotu pro klasický den – tedy bez výraznějších sportovních aktivit. Pokud strávíte hodinu ve fitku nebo si jdete zaběhat, klidně další 0,5 litru připočítejte.

Správná lahev ke sportu i na výlety

Při výběru lahve musí jít ruku v ruce kvalita použitých materiálů, funkčnost a v neposlední řadě design. Lahev budete mít v ruce často a bude odrážet i váš životní styl. Vybírejte lahve, které mají perfektní těsnění, neobsahují nebezpečné BPA a použité materiály nevytváří žádné pachy ani skvrny. Navíc například díky patentované technologii Snapclean® hladce vyčistíte celé víčko a všechny části láhve tak snadno poskládáte do myčky. Výběr velikostí a barev je obrovský, stačí si jen zvolit svoji oblíbenou. Ke sportu pak určitě sáhněte po minimálně 0,5l lahvích.

Do kanceláře i na výlety

Udělat si perfektní kafe nebo čaj a pustit se do práce nebo sbalit termohrnek do batohu a vyrazit na výlet. Na co si při výběru dát pozor? Určitě jsou to opět materiály. Belgická Kambukka nabízí termohrnky vakuově izolované oceli s perfektním těsněním, plasty opět bez BPA. Skvělou vychytávkou je pak vložená spodní podložka – jednoduše nepálí a lahev chrání. Podstatná je také funkčnost – nápoje dle typu lahve vydrží až 9 hodin horké a 18 hodin vychlazené.



Najděte svůj styl

Říká se, že důležité je to, co je uvnitř a vzhled je až na druhém místě. Co si však budeme povídat, podstatné je obojí. Vaši osobnost a přístup k hodnotnému životu odráží i lahev, kterou držíte v rukou. Dětské motivy, decentní tmavé varianty nebo šílenější barevné kombinace, mít výběr je důležité. Zajímavou vychytávkou je, že lahve od Kambukky jsou kombinovatelné. Patentovaná nepropustná víčka lahví pasují mezi sebou a můžete je tak měnit.