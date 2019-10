Letos na podzim budou mít čeští diváci možnost úplně poprvé zažít kabaret Crazy Horse Paris – jedinečný francouzský kulturní fenomén, který již 65 let přináší na světová pódia úchvatný pařížský půvab. Tento nejokázalejší pařížský kabaret přijede do Prahy v rámci svého mezinárodního turné „Forever Crazy“, které vás okouzlí od 5. do 9. listopadu 2019 v divadle Hybernia. Zážitek si jistě nejlépe vychutnáte s elegantním Champagne Piper-Heidsieck, partnerem této francouzské klasiky.

Program „Forever Crazy“ přináší ta nejlepší vystoupení legendárního kabaretu jako sérii dokonale esteticky a vizuálně propracovaných výstupů, ve kterých září kulturně rozmanitý soubor deseti uhrančivě krásných tanečnic s klasickým tanečním vzděláním. Celkový dojem navíc umocňují světelné efekty a projekce.

Od svého založení v roce 1951 si kabaret Crazy Horse Paris získal slávu po celém světě díky jedinečnému stylu a unikátní schopnosti vyzdvihnout a oslavovat ženskost ve formě jiskřivých a originálních kreací. Mimořádný smysl pro krásu, vize silné a svobodné ženy, nádech nestydatosti – to vše, a ještě mnohem více tvoří tento osobitý a nápaditý umělecký zážitek, který oceňují tvůrci, celebrity i diváci z řad široké veřejnosti a který potěší stejně tak ženy jako muže.

Jednotlivá vystoupení podtrhuje originální hudba a stylové kostýmy, jež během let vytvářeli vlastní kostyméři i světově proslulí návrháři, mimo jiné Paco Rabanne, Loris Azzaro, Karl Lagerfeld, Emmanuel Ungaro či Azzedine Alaïa. Oblíbený návrhář obuvi slavných Christian Louboutin osobně pro tanečnice navrhl ikonické boty s červenou podrážkou, které zdobí fantasticky opulentní program „Forever Crazy“ jako pomyslná třešnička na dortu.

Kabaret Crazy Horse Paris již okouzlil více než 15 milionů lidí včetně mnoha celebrit – mezi diváky seděli například Salvador Dalí, Elizabeth Taylor, prezident John F. Kennedy, Madonna, Christina Aguilera, Celine Dion, Will Smith, Pedro Almodovar, Sting, Rihanna a řada dalších. Vynikající pověst kabaretu jako podniku, jenž prezentuje ženy jedinečným, kreativním a rafinovaným způsobem, přitahuje umělce z celého světa. V uplynulých letech spolupracoval kabaret Crazy Horse Paris s řadou významných osobností, mezi nimiž se objevili i Jean Paul Gaultier, David Lynch, Beyoncé, Miuccia Prada, Roberto Cavalli, Ellen von Unwerth, Kylie Minogue a další. Kromě toho zde vystupovalo spolu s tanečnicemi kabaretu mnoho hvězdných hostů, mimo jiné i Dita Von Teese, Pamela Anderson, Arielle Dombasle, Conchita Wurst či Carmen Electra.

Kabaret Crazy Horse Paris umně balancuje na hraně umění a zábavy jako jedinečný kaleidoskop krásy, elegance, vášně a preciznosti, který si rozhodně nesmíte nechat ujít! Ve spojení se Champagne Piper-Heidsieck se pak bude jednat o opravdu neodolatelnou událost plnou francouzského šarmu.

Vstupenky můžete zakoupit v síti GoOut od 1390 Kč.

Champagne Piper-Heidsieck





Patří mezi jedno z nejoceňovanějších šampaňských na světě. „Chci připravit víno hodné královny!“ – Toto smělé zvolání otvírá první kapitolu v historii firmy Piper-Heidsieck. Větu tehdy pronesl Florens-Louis Heidsieck, syn protestantského pastora původem z Vestfálska, narozený v roce 1749. Poté co se tento samouk a vizionář usadil v Champagne, oženil se s místní dívkou a v roce 1785 založil firmu zaměřenou na obchod s látkami a šampaňským – Heidsieck & Cie. Tato nejsevernější vinařská oblast Evropy poskytuje díky kyselosti místních hroznů, v nichž jsou tradičně zastoupeny tři odrůdy – Pinot Noir (Rulandské modré), Pinot Meunier a Chardonnay –, víno jedinečných vlastností. Tou nejpříznačnější z nich jsou bublinky, které se ve vínu poprvé objevily v 17. století. Zprvu šlo o přirozený a těžko ovlivnitelný proces, který se podařilo technologicky zvládnout až v 19. století. Prchavost bublinek dodávala vínu punc ušlechtilosti, a proto nápoj záhy získal oblibu v aristokratických kruzích. A právě ve výrobě šampaňského se plně projevil Heidsieckův talent.