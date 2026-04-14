Pilates Reformer: cvičení, které si zamilujete

A ve Form Factory ho vyzkoušíte už od 299 Kč.

Pilates Reformer: cvičení, které si zamilujete. A ve Form Factory ho vyzkoušíte už od 299 Kč. | foto: Archiv Form Factory

Hledáte cvičení, které vám pomůže zpevnit tělo, ale zároveň vás úplně „nezničí“? Možná je čas vyzkoušet Pilates Reformer – trend, který si rychle získává oblibu po celém světě a nově ho najdete i ve Form Factory Pankrác.

Na první pohled může Reformer vypadat jako složitý stroj, ale ve skutečnosti jde o velmi intuitivní a přirozený způsob cvičení. Díky systému pružin a kladek vás vede do správného pohybu, pomáhá zapojit hluboké svaly a zároveň šetří klouby.

Výsledkem je silnější, stabilnější a zároveň pružnější tělo. A co je důležité – bez pocitu přetížení, který často přichází po klasickém silovém tréninku.

Velkou výhodou jsou i samotné lekce. Ve Form Factory Pankrác probíhají v menších skupinách, což znamená více pozornosti od instruktora a větší jistotu, že cvičíte správně. Lekce vedou zkušení instruktoři, kteří vás celým tréninkem provedou a pomohou přizpůsobit cviky vaší úrovni.

„Pilates Reformer je ideální pro ženy, které chtějí cvičit efektivně, ale zároveň šetrně. Pomáhá zlepšit držení těla, posílit hluboké svaly a zároveň přináší větší vnímání vlastního těla,“ říká instruktorka Pilates Reformer z Form Factory, Kateřina Iranová.

Nové Reformer studio najdete ve Form Factory Pankrác, kde je k dispozici deset prémiových strojů a komorní prostředí, které podporuje soustředění i celkový komfort během cvičení.

Dobrá zpráva? Tento typ prémiového cvičení je dostupnější, než byste čekala. Pokud jste členkou Form Factory nebo máte kartu Multisport, zaplatíte za lekci pouze 299 Kč. Standardní cena pak činí 648 Kč.

Pilates Reformer tak není jen další fitness trend. Je to způsob, jak se cítit ve svém těle silnější, lehčí a zároveň v lepší rovnováze.

Více informací a rezervace lekcí najdete ZDE

