Philips THE TINA: gramofon, který spojuje retro s budoucností.

Gramofon Philips vychází z legendárních rádií 30.–50. let, ale pod retro vzhledem skrývá nejnovější technologie. Stylová dřevěná konstrukce s kovovou mřížkou doplňuje špičkový výkon: čtyři středotónové, dva výškové a jeden basový reproduktor vytvářejí bohatý zvuk s výkonem až 120 W. Technologie Bass Reflex přidává hloubku a energii každé skladbě.
Vinylové desky si vychutnáte díky hliníkovému talíři s řemenovým pohonem a přesnému hliníkovému ramenu s protizávažím. Přenoska sleduje drážku s jistotou a umožňuje přehrávání rychlostí 33 ⅓ a 45 otáček za minutu.
Kromě klasického poslechu nabízí Philips CENTURY i moderní funkce. S Bluetooth® 5.4 snadno připojíte telefon či tablet a díky technologii Auracast™ můžete streamovat hudbu do dalších reproduktorů. Samozřejmostí je také DAB+/FM tuner s 30 předvolbami, USB port nebo klasické RCA a AUX vstupy.
Ovládání kombinuje retro otočné knoflíky s LED displejem, který lze stmívat podle nálady. Ještě větší pohodlí přináší aplikace Philips Entertainment – s ní nastavíte ekvalizér, rádio i jas displeje přímo z telefonu.
Philips zároveň myslí na udržitelnost. Plastové části obsahují 30 % recyklovaného materiálu a balení je vyrobeno zcela bez plastů.
Philips CENTURY je důkazem, že spojení retro stylu s moderními technologiemi dokáže nabídnout nejen krásný design, ale i špičkový hudební zážitek.
Autor: Philips Sound