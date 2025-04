Pět důvodů, proč vyrazit na výlet na koloběžce!

Důvod první jde o tělu prospěšný pohyb

Jízda na koloběžce je pro tělo velmi zdravá. „Při jízdě na koloběžce dochází k celkové stabilizaci kyčlí a trupu. Zároveň jsou posilovány největší svalové skupiny včetně hlubokého stabilizačního systému páteře, čímž dochází k ovlivnění a kompenzací svalových dysbalancí. A nejen proto je koloběh vhodným kompenzačním cvičením často využívaným i jako poúrazová terapie,“ říká MUDr. Kamil Ramík, specialista na léčebnou a sportovní rehabilitaci.

Důvod druhý jsou univerzální a pro každého

Koloběžka není kolo. Nevylézáte na ni jako na koně, nemusíte balancovat, než najdete druhou šlapku a nebojujete s rovnováhou, než se rozjedete. Co z toho plyne? Koloběžky mají věkové rozpětí využitelnosti od 4 – 99 let a podle informací českého výrobce koloběžek Kostka jsou velmi častými zákazníky i lidé nad 60 let. Krom toho jsou v podstatě univerzální - když máte doma jednu velkou koloběžku, může na ní jezdit téměř kterýkoliv člen rodiny krom malých dětí, není třeba tak řešit velikost a nastavení, jako u bicyklů. Dá se spíš očekávat, že se o ni brzy začnete hádat a pořídíte druhou.

Důvod třetí zážitky, zábava i cvičení

Na koloběžce můžete vyrazit vstříc novým zážitkům, stačí si jen vybrat tu správnou. Vyzkoušejte třeba koloběžku KOSTKA TOUR MAX (G7), která vás překvapí svou univerzálností. Užijete si s ní rychlejší jízdu po asfaltové cestě i dobrodružnější svezení mírným terénem. Pokud byste tápali při hledání nových tras, podívejte se na stránky pruvodce-kolobehem.cz, kde najdete tipy na koloběžkové výlety po celé České republice. Nechybí detailní popis s náročností trasy, mapka a informace, jaké zajímavosti v okolí trasy najdete a kde si můžete odpočinout a občerstvit. Na stránkách najdete dokonce i doporučení k technice jízdy na koloběžce, abyste zapojovali tělo správně a procvičili každý sval.

Důvod čtvrtý jsou bezpečné

Koloběžky jsou dozajista bezpečnější dopravní prostředek, než již zmiňované kolo. Nesedíte na vysokém sedle a oběma nohama jste v podstatě neustále při zemi. Kvalitní velké koloběžky mají stejně spolehlivé brzdy Shimano jako špičková kola a pokud se nebudete řítit adrenalinovým sjezdem z prudkého kopce bez brždění, v podstatě není způsob, jak spadnout. Každopádně to ale neznamená, že byste měli podceňovat např. riziko srážky a nenosit helmu, i když to není od 18 let povinné.

Důvod pátý společně s rodinou, přáteli i se psem!

Vše souvisí se vším – z předchozích bodů vyplývá, že jízdu na velkých koloběžkách si můžete užít jak sami, tak s partnerem, rodinou, přáteli. Není problém, aby spolu vyrazili na hezký výlet po rovinatých krásách jižních Čech třeba vnuk s dědou i babičkou, stejně tak jako parta mladých teenagerů. Na koloběžkách můžete kdykoliv hned zastavit, podívat se na krásný strom či kapličku, vyfotit hrad nad řekou nebo si za jízdy povídat. A co víc, s koloběžkami uzpůsobenými na „mushing“ můžete vytáhnout na aktivní výlet i svého psa a užít si další rozměr koloběhu i se čtyřnohými členy rodiny. Tak na co ještě čekáte?

Nová generace koloběžek

Česká značka koloběžek Kostka přichází s úplně novým a v mnohém revolučním modelem TOUR MAX (G7). Jak název napovídá, jedná se již o sedmou generaci této nejuniverzálnější a nejprodávanější koloběžky z jejich nabídky. Při jejím vývoji se podařilo zúročit znalosti posbírané za 25 let v oboru a výsledkem je ještě lehčí, rychlejší a ovladatelnější společník na asfalt i lesní cesty.

Sedmá generace koloběžky KOSTKA TOUR MAX (G7) je vybavená zbrusu novou vidlicí Kostka Aero, která je vyrobená z leteckého hliníku a v kombinaci s mimořádně vyspělým a odolným rámem zaručuje dokonalou tuhost, tlumení vibrací a maximální zrychlení. Použití nového materiálu o třetinu snížilo hmotnost přední části stroje, díky čemuž si můžete vychutnávat rychlejší a plynulejší požitek z jízdy. Další novinkou vůbec poprvé využitou u koloběžek jsou 12 milimetrové pevné osy, které poskytují zvýšenou tuhost, stabilitu a přesnější řízení. Zúžená konstrukce koloběžky a k tomu speciálně vyrobené úzké náboje zase znamenají konec okopaným kotníkům. O celkové snížení hmotnosti koloběžky se postaral i nový frézovaný představec z lehké vysokopevnostní hliníkové slitiny. Ten je navíc vybaven jedinečným řešením pro rychlou montáž doplňků, jako jsou třeba brašny. Pohodlnější jízdu zajistí také nová, pro koloběh speciálně vytvořená ergonomická řídítka.

KOSTKA TOUR MAX je nyní víc než dřív připravená s vámi vyrazit za každým dobrodružstvím – ať už je to v městské asfaltové džungli, nebo při objevování přírody na nezpevněných cestách. Najdete v ní spolehlivého parťáka, se kterým se hravě dopravíte do práce, ale zvládnete s ním pohodlně ujet i celodenní výlet.

Koloběžka KOSTKA TOUR MAX a všechno její příslušenství je stejně jako ostatní výrobky této značky je prakticky kompletně vyrobená a sestavená v Čechách.

Koloběžka KOSTKA TOUR MAX je k dostání za 15 990 Kč. Vybrat si můžete z pěti zbrusu nových barevných variant. Každá barva je jedinečná a padne k jiné osobnosti.

Více se o ní dozvíte na stránkách www.kostkakolobezky.cz