Perfektní pleť - mýtus nebo skutečnost?

Důkladné večerní čištění stačí

I když je večerní očištění pleti zásadní a zpravidla patří k pravidelným ženským rituálům, nikdy nepodceňujte ani ranní péči. Večer pleť odlíčíme, umyjeme, osušíme a naneseme na ni tonikum, sérum a krém pro vyživení. Jenže přes noc se pleť zbavuje nečistot a dochází k její detoxikaci, kdy výsledkem jsou výpotky, které je pak nutné ráno očistit. Tak nezapomeňte pečovat o svou pleť, tak jako se staráte o své zuby tj. dva krát denně.

Kosmetické přípravky jsou zbytečné, stačí voda a mýdlo

Tento mýtus mají mnozí zažitý ještě od svých babiček, ale raději jej nedělejte. I když i tuhá mýdla procházejí inovacemi, stejně zůstávají zásaditá, což je pro pleť špatné. Pokožka má pH přirozeně kyselé, takže bychom dosáhli pouze jejího vysušení. Jestliže tedy chcete udělat své pleti dobře, rozhodně mějte při ruce kvalitní prostředky na její vyčištění, které vyhovují právě vašim potřebám.

Kvalita i stárnutí pleti jsou dány geneticky

Je sice pravda, že genetika hraje důležitou úlohu v tom, jakým způsobem naše pleť stárne či jak mladistvě vypadá. Jsou to však zejména naše návyky a způsob života, co ji ovlivňuje ještě daleko více. Ať už se jedná o správnou kosmetickou péči, stravování či skutečnost, jestli člověk pije alkohol a kouří. Jinak řečeno, co do těla dáváte, projeví se i navenek. Například kouření urychluje stárnutí vaší pleti a má celou řadu dalších negativních účinků. Cigaretový kouř totiž obsahuje až 6000 chemických látek, z nichž zhruba 100 je prokazatelně škodlivých nejen pro vaši pleť. Vdechování tabákového kouře tak může způsobit řadu závažných onemocnění.

Mnoho lidí se ale mylně domnívá, že největšího škůdce v cigaretách představuje nikotin. Ale i když se jedná o návykovou látku, která není bez rizika, nikotin není hlavní příčinou nemocí spojených s kouřením, tou jsou právě škodlivé látky v kouři, které vznikají při hoření cigarety. Nejvíce tedy sobě i své pleti prospějete, když nekouříte vůbec. Pro ty, kteří se ale kouření nechtějí vzdát existují bezdýmné alternativy, jako například e-cigarety nebo zařízení na nahřívání tabáku, které tabák nespalují. Nevzniká tak škodlivý kouř, ale aerosol, který je významně méně škodlivý než cigaretový kouř. Tyto alternativy sice nejsou bez rizika, protože často obsahují nikotin, který je návykový, jsou ale lepší volbou než pokračování v kouření.

SPF ochranu jen když svítí slunce

Další z velkých omylů. Možná zrovna sluneční paprsky nevidíme, ale ony nemizí. Skrze mraky jich nadále proniká až 80 %, proto je důležité používat produkty s SPF každý den a chránit tak svou pleť. UV záření ji jinak poškozuje, vystavujete se vzniku pigmentace, rychleji se objeví vrásky a takto bychom mohli pokračovat. V žádném případě tedy tento druh ochrany tedy nepodceňujte.

Mýtů o kosmetice existuje ještě daleko více, ale snad jste alespoň na těchto příkladech pochopili, že každé tvrzení, ať už je od kamarádek, babiček nebo třeba i kosmetických společností je potřeba si dobře prověřit. Jen tímto způsobem budete moct udělat správné rozhodnutí nejen pro zdraví vaší pleti.