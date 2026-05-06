Péče a důvěra v každém doteku

Den matek je jedinečnou příležitostí oplatit našim maminkám láskyplnou péči a energii, kterou do nás po celý život neúnavně vkládají. Darujme jim letos místo tradičních dárků v podobě čokolády a kytice osvědčený rituál krásy, který jim umožní soustředit se chvilku jen na sebe a dopřát si pár minut odpočinku s dekorativní a pečující kosmetikou, která jim zaručí pocit sebedůvěry, který si každá žena zaslouží.
V kurátorském výběru Infokrásy představujeme 5 tipů pro ženy, které pro nás znamenají celý svět a zaslouží si péči bez kompromisů.
1. Intenzivní noční péče pro omlazení pleti
Zatímco maminka odpočívá, věda pracuje. Luxusní noční sada Nighttime Essentials od francouzského experta na genetiku pleti Christiana Bretona je navržena pro hloubkovou hydrataci. Obsahuje regenerační noční krém a liftingové sérum, které cílí na viditelně omlazenou a vypnutou pleť. Není to jen hydratace, je to intenzivní péče pro pleť, která je denně vystavena stresu a únavě.
2. Krása, která chutná po malinách
Skutečně komplexní péče o maminku by měla začínat uvnitř. S přibývajícím věkem přirozená produkce kolagenu klesá, a proto je jeho doplňování klíčem k udržení pevné a pružné pokožky. Účinný Pro-Collagen New Skin s lahodnou malinovou příchutí není jen běžným doplňkem stravy; je to vědecky sestavený „koktejl mládí“, který kombinuje hydrolyzovaný mořský kolagen, kyselinu hyaluronovou a silné antioxidanty.
3. Dekorativní kosmetika pro sofistikovanou krásu
Organická a veganská líčidla francouzské značky Le Rouge Français nevyužívají syntetická barviva, ale čistou sílu barvířských rostlin. Značka nabízí celou řadu sofistikovaných rtěnek (například populární a nestárnoucí rtěnka 034 Le Nude Astera v jemném béžovo-hnědém odstínu), tónovacích balzámů, tvářenek nebo multilíčidel, které rozjasní tvář, rty i víčka.
4. Pohled bez známek únavy
Oční okolí prozradí únavu jako první. Liftingová sada Perfect Eye Lift od značky Christian Breton je sázkou na vědu v boji proti vráskám a otokům. Kombinace síly peptidového séra a hydratačních hydrogelových očních polštářků poskytuje okamžitý efekt „otevřeného oka“ a dlouhodobé zpevnění, což z ní dělá jeden z nejoblíbenějších dárků pro zralou pleť.
5. Archivní klenot mezi vůněmi
Niche ikonická parfémovaná voda Houbigant Quelques Fleurs L’Original jako vyjádření úcty a důvěry. Tato květinová kompozice, která se zapsala do dějin jako svatební parfém princezny Diany, je ideální dárek pro ženu, která oceňuje autenticitu, eleganci a romantiku. Pro dokonalý rituál lze vůni doplnit i luxusním tělovým mlékem či sprchovým gelem.
Tip pro váš nákup: Oslavte Den matek s Infokrásou
Aby byla vaše radost z obdarovávání ještě větší, připravila si Infokrása speciální dárky pro vás i vaši maminku. Při nákupu online i na prodejně můžete v období 10.-12. května 2026 využít 20% slevu na vybrané produkty s kódem DENMATEK. Ke každému nákupu nad 1 500 Kč navíc získáte sadu vzorků parfémů a pleťové péče jako dárek.
Proč věřit výběru Infokrásy?
Infokrása není jen prodejce, ale především odborný garant. Již 13 let pod vedením Anny Abdullaevy vyhledává po celém světě brandy, které definují budoucnost estetické péče. Propojením vlastní estetické kliniky a B2B distribuce pro profesionály má tým Infokrásy unikátní vhled do toho, co v kosmetice skutečně funguje na laboratorně a vědecky ověřené úrovni. Každý produkt v jejich portfoliu prochází přísným výběrem, kde hlavní roli hraje složení, technologie a reálný dopad na stav pleti.