Určete si priority vašeho úklidu

V domácnosti jsou místa, které vyžadují větší pozornost a častější dezinfekci. Minimálně jednou týdně se věnujte toaletě, koupelně a kuchyni. Jsou to místa, kde se může hromadit nejvíce nečistot. Navíc jsou určitou výkladní skříní každé domácnosti. Na vašem úklidovém seznamu by se na rozdíl od jiných míst v bytě nebo v domě měly objevovat mnohem častěji. Stejně tak byste neměli zapomínat utírat prach na frekventovaných místech. Jeho výskyt může mít negativní dopad na vaše zdraví.

Pryč se zbytečnými a velkými věcmi

Rozhlédněte se kolem sebe a uvidíte, co všechno vám překáží a díky čemuž byste mohli mít více prostoru, zvláště pokud žijete v bytě. I vám se občas vedle postele hromadí věci, které jen tak házíte na jedno místo? Nebo jste úplně zbytečně položili do rohu pokoje sušák či nepotřebné krabice? Pryč s tím! Čím méně zbytečných věcí, tím lépe.

Vyčleňte si prosto například v komodě či komoře, kde budete ukládat větší, nepraktické nebo často nepoužívané věci a nezapomeňte, že i ostatní záležitosti jako je např. oblečení, kosmetika a elektronika, by měly mít své stabilní místo. To mimochodem učte i své děti. Když cokoli použijí, je třeba to vrátit na původní místo.

Zlaté pravidlo: shora dolů

Pro uspořádání věcí platí základní pravidlo „shora dolů“. Vyčleňte si věci, které nepoužíváte nebo je potřebujete jen výjimečně, a uložte je na nejvyšší poličky ve skříni, šatníku a v komoře. Podle důležitosti a jejich využití v domácnosti postupujte až po nejnižší šuplík, respektive poličku. Stejně přizpůsobte uložení věcí i podle toho, kterým členům rodiny patří. Hračky patří logicky na zem nebo nejnižší poličky, aby je měly vaše děti na dosah a nepřišly k úrazu.

Obnovte zářivost oblečení

Říká vám něco capsul wardrobe neboli kapsulový šatník? Pokud ne, možná mu docela rychle přijdete na chuť. Jeho podstata spočívá v maximálním využití minimálního počtu kusů. Pokud tedy ráda nakupujete, vsaďte na nadčasové a snadno kombinovatelné kousky. Uvidíte, že vám stačí 20 kusů oblečení a dokážete z nich během jara vytvořit každý den jiný outfit. Nezapomínejte však na kvalitní péči o oblečení, aby si dlouhodobě zachovalo zářivost a tvary.

Skleněné plochy bez šmouh

Skleněné povrchy jen velmi těžko udržíte po dlouhou dobu čisté a bez šmouh. Naštěstí, jejich čištění nevyžaduje příliš námahy, stačí dobrý čistící prostředek a rychle zatočíte s prachem, skvrnami či otisky od hrnečků a skleniček. Mimochodem víte, jak postupovat při jejich leštění? Vezměte do ruky dvě (ideálně látkové) utěrky, jednou držte pohár za spodní část nebo stopku, druhou leštěte povrch poháru. Když už hovoříme o skleněných plochách, zvláštní pozornost určitě věnujte svým oknům. Ty si po zimě přímo žádají pořádnou „revitalizaci“ a nezapomeňte také na žaluzie, kliky, záhyby oken či parapety.

