Využijte pomůcky Říká se jim mnemotechnické a každému vyhovuje jiná metoda, jak si zapamatovat potřebné věci. Je jich celá řada, uveďme aspoň ty nejužívanější. Zkuste akrostika

Sestavte si větu, v níž slova začínají stejnými písmeny jako výrazy, které si potřebujete vybavit. Třeba šest věcí, co se musí koupit. Mouka, rýže, banány, káva, chleba a tvaroh. Budu Moc Ráda, Když Chytíš Tchoře. Studenti si snadněji zapamatují římské číslice podle pomůcky LaCiné DoMy. L je 50, C značí 100, D je 500 a M 1000. Vymyslete příběh

V rámci trénování paměti můžete používat příběhy. Zapamatujete si do večera sedm slov, která jste si ráno vymysleli? Například želva, zámek, ostrý, panel, zlato, růže, sobota. Vytvořte si z nich třeba pohádku: V sobotu se želva vydala na zámek, aby získala zlato. Musela ovšem přelézt mnoho ostrých panelů, ale trpělivost přináší růže. Tímto způsobem si můžete pamatovat třeba i pracovní povinnosti nebo uchovat v paměti kód balíku, který máte vyzvednout. 32c12mk? 32 cibulí 12x meklo. Čísla vztáhněte k sobě

Pokuste se kupříkladu číslo účtu převést na číslice, které vám něco říkají. 96538481? Rozdělte si řadu na úseky, například: V roce 96 se narodil váš syn, v té době bylo vaší mamince 53 let, roku 84 jste opouštěla základku, 81 centimetrů máte bohužel v pase. Syn – maminka – základka – pas. PIN do bankomatu se pamatuje podobně. 4238? Třeba rok narození tatínka, tety, ale i historické události – vypálení Lidic, atentát na Heydricha, cokoli, co znáte... 38 může být váš věk, když šlo vaše dítě do školy, velikost vaší nohy a podobně. Vybavte si situaci

Když se vám nedaří vzpomenout si, co po vás kdo chtěl, přehrajte si znovu, jak s dotyčným mluvíte. Jméno člověka si snadněji vybavíte, když si představíte jeho tvář, příhody, které jste s ním zažili. Nebo si přeříkávejte abecedu a zkoušejte možnosti, jak by se mohl jmenovat.