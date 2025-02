Je mi pade, no a co? Povzneste se nad čísla a přistupujte k věku jinak

Ve svém životě můžete změnit vlastně cokoli – kromě jediné věci. I kdybyste byli sebemocnější, čas nezastavíte. A právě padesátka je pro mnohé velmi stísňující.

„Bývá chápána jako období přerodu, kdy vstupujeme do druhé poloviny, respektive třetí čtvrtiny života,“ upřesňuje klinický psycholog a psychoterapeut Jan Haase.

A také vysvětluje, proč to tak je: „Mnoho lidí v tomto okamžiku poprvé vnímá svůj život jako celek. Z jeho pomyslného středu či vrcholu pak bilancuje dosavadní životní cestu a zároveň se častěji zamýšlí nad jejím pokračováním.“ A to nebývá jednoduché, protože mnoho jedinců často zjistí, že vlastně neví, co dál.

Jádro problému tkví v tom, že v naší době a kultuře bývá stáří zatracováno. Už Marcus Tullius Cicero ale upozorňoval na to, že to chce jenom jiný přístup.

„Stáří obsahuje možnosti a příležitosti k pozitivním změnám a produktivnímu životu – i když v jiném směru, nežli tomu bylo v mládí,“ napsal tento věhlasný římský filozof. Otázkou je, jak se k tomu dopracovat.

Potraviny pro prevenci stárnutí Vhodných potravin je mnoho a určitě není nutné konzumovat všechny. Důležitá je jejich kvalita odvislá třeba i od původu. Z tuků můžeme vybrat ryby, ořechy, avokádo, olivový olej nebo vaječný žloutek.

Užitečný je jakýkoli druh z široké škály zelené zeleniny, bobulovin, bylin a hub.

Zdraví střev prospívají fermentované potraviny (například kefír nebo kysané zelí).

Příjemnou položkou na seznamu je pak třeba hořká čokoláda.

Začněme nejdříve u duše. Právě ta se vyhlídkami na stáří často trápí. „Kdo chce změnit svá negativní přesvědčení o věku, musí si je nejprve lépe uvědomit,“ tvrdí Jan Haase.

Podle něj je fajn vést si jakýsi, jak sám říká, „deník přesvědčení o stárnutí“. Tam si zapište údaje o každém starším člověku, který vás zaujme – ať už je ze života, novin, filmu, literatury či sociálních sítí – a také proč jste si ho všimli.

A pak si z těchto lidí vyberte vzory, které chcete následovat, a uvědomte si, jak vám mohou ukázat cestu k lepšímu stárnutí.

Najděte si vzory

„Zkuste si vytipovat pět starších lidí, kteří dokázali něco, co považujete za působivé, nebo mají vlastnosti, které obdivujete,“ radí odborník. Je jedno, jestli se vám líbí zamilovanost v pozdějším věku, oddanost pomoci druhým nebo třeba udržování fyzické kondice. Je to jenom na vás.

Nezaměňujte ale tento náhled na stáří za ono americké lpění na pozitivitě za každou cenu ve smyslu „všechno je super, nemůžu se mít líp!“. „Myslet pozitivněji na stárnutí neznamená zakrývat skutečné obavy veselými myšlenkami,“ varuje expert.

Jde o to prostě nezavrhovat to, že stáří může mít i nějaké výhody a zbavit se strachu z něj. „Kromě zlepšujícího se sociálního úsudku a takzvané krystalizované inteligence může být pro mnohé přínosem dostatek volného času a možnost konečně se soustředit na sebe a své zájmy,“ zakončuje Haase.

Jak docílit životní změny? Nejdůležitější je pozitivní vztah k sobě samým. Ten člověk může mít jen, když je sám sebou a nesnaží se být tím, kým není. Zároveň nesmíte stále myslet přímo na vysněný cíl. Mnohem efektivnější je soustředit se na dílčí kroky. „Štěstí nelze dosáhnout tím, že o něj přímo usilujete, ale tím, že vyhledáváte činnosti, při kterých ho pociťujete jako vedlejší produkt,“ vysvětluje klinický psycholog a psychoterapeut Jan Haase. Nefunguje to tak, že si člověk prostě poručí, třeba „musím lépe spát“. Realističtější je upravit denní režim a ostatní faktory dle takzvané spánkové hygieny, což posléze vede ke zlepšení délky a kvality spánku. Stejně tak nebude příliš úspěšné předsevzetí „musím se více hydratovat“. „Účinnější bude, když se rozhodnete a rovnou si pořídíte láhev na pití nebo si koupíte minerální vody, které budete mít po ruce,“ dodává odborník.

Hýbejte se s rozumem

Aby to takto fungovalo, musíte být ale v pohodě i fyzicky. A to může být problém. Najít si čas na pravidelnou pohybovou aktivitu nebývá zvlášť pro ženy středního věku tak snadné jako ve dvaceti nebo i třiceti letech. A je pro to spousta objektivních důvodů.

„Mají hodně práce, energie ubývá a musí se s ní hospodařit efektivněji než dříve,“ vypočítává fitness trenérka a výživová poradkyně Zuzana Klofandová.„Navíc se přidávají zdravotní problémy či úmorné bolesti zad a kloubů,“ dodává. Je to začarovaný kruh, ze kterého je ale potřeba najít cestu ven.

V prvé řadě je nutné uvést jedno – nepřehánějte to. Tím, že na sobě najednou začnete dřít jako blázen, ničemu nepomůžete. Chce to rozdělit si týden do jednotlivých dní.

„Jeden až dva dny je dobré nechat si volné a ideálně je využít k regeneraci, která je klíčová pro opravu a růst svalových vláken,“ uvádí odbornice s tím, že pohyb musí být doplněný dostatečným příjmem bílkovin a správnou hydratací spolu s kvalitním spánkem.

Dva dny v týdnu pak věnujte kardio cvičení, jako je třeba běh, rychlá chůze nebo jízda na kole, další dva pak silovému tréninku. Poslední den si nechte na protahování, lehké plavání anebo nějaký herní sport v lehčím tempu.

Samozřejmě k tomu musíte také dobře jíst. Jestli jste v mládí byly zvyklé držet drastické diety, zapomeňte na ně. Ty vám spíš uškodí. „Tělo v tomto věku potřebuje kvalitní jídelníček, bohatý na živiny, vitaminy a hlavně minerální látky,“ nabádá odbornice na chemické procesy v těle, Michaela Bebová.

Hlídejte si kvalitní jídelníček

Nepřejídejte se, ale jezte kvalitně. Hodí se třeba libové maso včetně ryb, tvrdé sýry, zakysané mléčné výrobky, luštěniny, vejce a třeba i ořechy nebo tzv. pseudoobiloviny (např. quinoa). Tuky by měly přestat být strašákem, ale dobrým sluhou. Třetími ze základních živin jsou sacharidy.

„V jídelníčku by se měly objevovat hlavně celozrnné potraviny bohaté na vlákninu, která zpomaluje vstřebávání cukrů, batáty, již zmiňované luštěniny nebo například jáhly, celozrnná rýže a ovesné vločky,“ vyjmenovává expertka s tím, že důležité je samozřejmě také dostatečné množství vody. Hlavně se ale věku nebojte, netrapte se jím a žijte – konečně svobodně a s větší volností.

Pozitivita prokazatelně pomáhá

Lidé, kteří o stárnutí smýšlejí pozitivně, často žijí déle a zdravěji. Dlouhodobé studie prokázaly, že optimismus je spojen s prodloužením délky života o cca pět až patnáct procent a s vyšší pravděpodobností dosažení výjimečné dlouhověkosti o padesát procent.

Lidé s pozitivním přístupem ke stáří mají o téměř padesát procent nižší riziko rozvoje demence než negativisté! Lidé s pozitivnějším vnímáním stárnutí častěji dodržují preventivní zdravotní opatření, což jim může pomoci žít déle. Zásadním obdobím v životě člověka je právě střední věk.