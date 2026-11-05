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Vlasy na podzim padají. Odhalte pravou příčinu i řešení

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  4:30
Určitě jste si všimli, že teď vám na hřebenu či kartáči ulpívá více vlasů než obvykle. Čím to je? Nemůže za to jen počasí, s vlasy mávají i hormony a stres.
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ilustrační snímek

Vlasy jsou korunou ženské krásy, proto vás pochopitelně může zneklidnit, když začnou náhle řídnout. Podle odborníků je normální, že se s vámi „rozloučí“ padesát až sto vlasů za den. Vypadá to sice dramaticky, ale nejde o žádnou velkou ztrátu.

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Tina

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Lidské vlasy totiž procházejí třemi vývojovými fázemi. První je růstová a trvá několik let. Pak následuje přechodová, kdy se růst vlasu zastaví. A nakonec přichází poslední, klidová fáze, na jejímž konci vlas vypadne. Obvykle pak na stejném místě vyroste nový a celý proces se znovu zopakuje.

Oslabení po létě

Na podzim se vám může zdát, že přicházíte o spoustu vlasů. Podle expertů to mívá dvě příčiny. Může jít o přirozený proces, kdy větší množství vlasů přejde do klidové fáze a zkrátka vypadne, vedle toho bývá častým důvodem oslabení kadeří po létě.

Jak zamezit poškození?

  • Nenoste „stažené účesy“: Budete se divit, ale i taková obyčejná gumička dokáže vlasy při častém stahování oslabit a polámat. Proto střídejte culíky a drdoly s rozpuštěnými vlasy.
  • Dávejte pozor na teplo: Při vysoušení vlasů držte fén zhruba patnáct až dvacet centimetrů od hlavy. Používejte vlažný proud vzduchu, který vaše kadeře tolik nevysuší. Pokud si upravujete vlasy kulmou či žehličkou, před aplikací je ošetřete ochranným sprejem.
  • S mokrými vlasy nakládejte šetrně: Mokré vlasy jsou křehčí a náchylnější k poškození. Než je začnete upravovat hřebenem, pořádně z nich vymačkejte vodu a poté je rozčesávejte postupně. Nejprve rozčešte konce (nad hřebenem držte prameny rukou, abyste je netahaly) a takhle se posouvejte nahoru. Občas můžou být kadeře zacuchané, ale i tak se vyhněte pokušení kartáčovat je silou, mohlo by vás to stát další vlasy!
  • Dopřejte kštici „prázdniny“: Čas od času omezte používání stylingových přípravků, jako jsou tužidla, laky nebo suchý šampon. Pokud jsou vlasy křehké a suché, dopřejte jim jednodušší péči.

Je totiž známé, že vysoké teploty, UV záření a slaná či chlorovaná voda vlasovým vláknům vůbec nesvědčí. Díky tomu se kadeře stávají křehčími, suššími a lámavějšími, proto se někdy nemusí jednat vyloženě o výpadek celých vlasů, ale jen jejich částí.

Tina doporučuje: Vyčesaný chomáč vlasů na hřebenu nemusí znamenat hned pohromu. Pokud chcete vědět, jak velký je vlasový úbytek, vyfoťte si jednou týdně pěšinku. Výsledky pak porovnejte.

Pozor na diety

Za větší ztrátou vlasů může stát podle odborníků i velká touha po hubnutí. Pokud nasadíte příliš přísnou dietu, tělo dostane pouze malé množství živin, které začne okamžitě šetřit. Větší část energie přednostně využije pro důležité tělesné funkce. Na vlasy tak moc nezbyde a začnou brzy strádat.

Kštice začne být tenčí, slabší a náchylná k vypadávání. Zajímavé je, že tento vlasový úbytek se často neprojeví během samotné diety, ale klidně až dlouho poté. Proto si ho většinou ani s hubnutím nespojíte, souvislost zůstane skrytá.

Tina doporučuje: Snažte se hubnout postupně. Méně zatížíte tělo, včetně vlasů. Při přestavbě jídelníčku myslete na dostatek bílkovin, které tvoří základ vlasových vláken. Zahrňte do svého stravovacího plánu kuřecí nebo krůtí prsa, tuňáka, lososa i další ryby, vejce, olomoucké tvarůžky, mléčné výrobky a luštěniny.



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