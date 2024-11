Ozdobte vánoční strom LEGO®

Vánoční svátky jsou obdobím radosti, sdílení a pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. Mnoho dětí však může v předvánočním čase prožívat náročné chvíle. Iniciativa LEGO®Build To Give přináší dětem radost po celém světě prostřednictvím malého, ale významného gesta – darováním stavebnice LEGO® za každé srdíčko postavené z kostiček LEGO a sdílené na sociálních sítích s #BuildToGive. Připojit se k této dobročinné iniciativě, a přinést dětem radost ze hry, navíc může každý, kdo postaví srdce a zveřejní jeho fotku na sociálních sítích s hashtagem #BuildToGive.

„Iniciativa LEGO Build To Give přináší každoročně radost ze hry dětem po celém světě. Od roku 2017 se prostřednictvím jedinečných modelů srdíček a vánočních ozdob, které fanoušci LEGO každý rok postavili, podařilo s podporou sítě více než 100 důvěryhodných charitativních partnerů darovat již více než 8 milionů stavebnic LEGO dětem v nouzi ve 25 zemích. Díky síti partnerů v České republice tyto dary nacházejí cestu k dětem v nemocnicích a znevýhodněných komunitách. Letos spolupracujeme s Člověkem v tísni, Mezinárodním vězeňským společenstvím, Armádou spásy a dalšími.“ říká Iva Ambrožová, marketingová ředitelka společnosti LEGO pro český a slovenský trh.

Zapojit se do iniciativy je jednoduché a dětem toto malé gesto přinese velkou dávku radosti a potěšení. Stačí postavit srdce z kostek LEGO – použijte libovolné barvy a tvary, protože když stavíte srdcem, může srdcem být cokoliv. Poté své dílo vyfoťte a sdílejte na sociálních sítích s hashtagem #BuildToGive. A to je vše! Za každé srdce, které postavíte a o které se podělíte, věnuje společnost LEGO o letošních Vánocích stavebnici dítěti, které by si jinak nemohlo hrát.

PŘIPOJTE SE K INICIATIVĚ #BUILDTOGIVE V OC LETŇANY

Během předvánočního období probíhá dobročinná akce Build To Give také v OC Letňany. Návštěvníci mohou ve speciální zóně LEGO postavit srdíčko z kostek LEGO, ozdobit vánoční strom a svým zapojením tak sdílet radost ze hry dětem, kteří to potřebují.

Akce probíhá od 16. listopadu do 22. prosince každý víkend (mimo víkendu 23. a 24.11.). Kromě toho se lidé mohou zapojit do soutěže o stavebnice LEGO a těšit se na spoustu zábavy u hracích stolků s klasickými kostičkami LEGO i v bazénku s kostičkami LEGO DUPLO. Na místě budou také vystavené vybrané modely LEGO ve vitrínách. Každý víkend v 17:00 bude probíhat slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Zapojte se do iniciativy Build To Give a darujte radost těm, kteří to potřebují nejvíce.

Během víkendu 30. 11. – 2. 12. se navíc budou stavět srdíčka z kostek LEGO, která se následně vloží do velkého LEGO srdce. To se společnost LEGO rozhodla darovat jako symbol podpory sociálnímu hnutí Mezinárodní vězeňské společenství, které pomáhá dětem odsouzených.

Obrovské DÍKY všem stavitelům, kteří se na #BuildToGive podíleli!